قبيل مونديال الدوحة.. ماتيوس يكشف نقاط ضعف لدى المنتخب الألماني

دعا أسطورة كرة القدم الألماني لوتار ماتيوس (61 عاما) اتحاد الكرة في بلاده إلى المساعدة في تطوير اللاعبين الألمان في بعض المراكز.

وقال ماتيوس في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" اليوم الثلاثاء (20 أيلول/ سبتمبر 2022): "نعاني من مشكلة في خط الهجوم في منتخب ألمانيا، تقريبا لا يوجد أي ظهير أيمن أو أيسر على درجة عالية من التدريب... اتحاد الكرة الألماني عليه أن يسأل نفسه عن الأخطاء التي ارتكبها في عملية التطوير في السنوات الأخيرة".

ويرى ماتيوس أن المواجهتين أمام المجر يوم الجمعة المقبل وأمام انجلترا على استاد ويمبلي في لندن يوم 26 أيلول/سبتمبر الجاري بدوري الأمم الأوروبي "في غاية الأهمية"، وتمثل "نوعا من الاختبار".

وذكر ماتيوس أن "المدرب ربما سيجرب شيئا أو اثنين آخرين، رغم ذلك أعتقد أن التشكيل الأساسي واضح في ثمانية أو تسعة مراكز وسيعتمد بشكل رئيسي على لاعبي بايرن".

ولا يتوقع ماتيوس أي مفاجآت فيتشكيلة المنتخب الألماني في مونديال قطر. وختم ماتيوس حديثه بالقول "لن أقول إن هانزي فليك أغلق الباب بالكامل، لكني لا أرى أي لاعب يشق طريقه بشكل مفاجئ إلى الفريق، بل على العكس تماما، فنظرا لأن قائمة المرشحين كبيرة للغاية، فإن البعض سيشعر بالإحباط لأنهم لن يذهبوا إلى كأس العالم".

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ماتيوس: موسيالا مثل مارادونا وميسي

لكن أسطورة الكرة العالمية متحمس بشكل خاص لنجم بايرن ميونيخ الشاب جمال موسيالا. فاللاعب البالغ من العمر 19 عامًا هو بالفعل "لاعب مختلف"، تمامًا مثل مارادونا وليونيل ميسي عندما كانا في سن التاسعة عشرة، بحسب ماتيوس.

وأضاف عميد لاعبي العالم السابق أن المدرب "هانسي فليك معجب بكل لاعبي منتخب بلاده ، لكن جمال أثار إعجابه فعلا بسبب عبقريته وخفته وسرعته، وأنا أعلم ذلك. لديه حقا مهارات ليست لدى الكثيرين". وقال ماتيوس "لحسن الحظ قرر اللعب لمنتخب المانيا وليس لمنتخب إنجلترا"، بحسب ما نقل موقع "فوكوس أونلاين".

يذكر أن منتخب ألمانيا يقع في المجموعة الخامسة بمونديال الدوحة والتي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

ع.أ.ج./ص.ش (د ب أ)