 قبيل مونديال الدوحة.. ماتيوس يكشف نقاط ضعف لدى المنتخب الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.09.2022

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رياضة

قبيل مونديال الدوحة.. ماتيوس يكشف نقاط ضعف لدى المنتخب الألماني

بعد أقل من شهرين ينطلق مونديال الدوحة. وتقع ألمانيا في مجموعة قوية بجانب إسبانيا. ويرى الأسطورة لوتار ماتيوس ثلاث نقاط ضعف في "المانشافت"، لكنه معجب بلاعب شاب ويشبهه بمارادونا وميسي في شبابهما. من هو؟

الأسطورة لوتار ماتيوس، صورة من الأرشيف

الأسطورة لوتار ماتيوس، صورة من الأرشيف

 دعا أسطورة كرة القدم الألماني لوتار ماتيوس (61 عاما) اتحاد الكرة في بلاده إلى المساعدة في تطوير اللاعبين الألمان في بعض المراكز.

مختارات

بعد احتجاجات من قبل الجماهير وعدد من المسؤولين، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه تم إسقاط لقب "المانشافت" عن المنتخب الألماني لكرة القدم. فما أسباب الاعتراض على علامة تجارية كانت قد انتشرت عبر العالم؟

مع اقتراب الاجتماع الحاسم لتقييم أداء المنتخب الألماني في العامين الأخيرين، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب الأسباني، يتم تداول أسماء مرشحة لخلافة يواخيم لوف في تدريب المانشافت من بينها مدرب شكل ترشيحه مفاجأة لبعض.

قبل العرس الكروي العالمي في قطر، تتضاعف أهمية الجولتين الأخيرة وقبل الأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية. ويشكل تنظيم مونديال قطر تحدياً كبيراً للأندية ولمدرّبي المنتخبات مع ما يترتب على ذلك من عواقب كبيرة.

طالب رئيس الاتحاد الألماني للكرة بإنشاء صندوق لتعويض العمال المتضررين من العمل في بناء ملاعب مونديال قطر. ويرى النجم الألماني يوزوا كيميش أن الجميع كانوا يعرفون الانتقادات التي وجهت لقطر قبل منحها حق تنظيم البطولة.

وقال ماتيوس في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" اليوم الثلاثاء (20 أيلول/ سبتمبر 2022): "نعاني من مشكلة في خط الهجوم في منتخب ألمانيا، تقريبا لا يوجد أي ظهير أيمن أو أيسر على درجة عالية من التدريب... اتحاد الكرة الألماني عليه أن يسأل نفسه عن الأخطاء التي ارتكبها في عملية التطوير في السنوات الأخيرة".

ويرى ماتيوس أن المواجهتين أمام المجر يوم الجمعة المقبل وأمام انجلترا على استاد ويمبلي في لندن يوم 26 أيلول/سبتمبر الجاري بدوري الأمم الأوروبي "في غاية الأهمية"، وتمثل "نوعا من الاختبار".

وذكر ماتيوس أن "المدرب ربما سيجرب شيئا أو اثنين آخرين، رغم ذلك أعتقد أن التشكيل الأساسي واضح في ثمانية أو تسعة مراكز وسيعتمد بشكل رئيسي على لاعبي بايرن".

ولا يتوقع ماتيوس أي مفاجآت فيتشكيلة المنتخب الألماني في مونديال قطر. وختم ماتيوس حديثه بالقول "لن أقول إن هانزي فليك أغلق الباب بالكامل، لكني لا أرى أي لاعب يشق طريقه بشكل مفاجئ إلى الفريق، بل على العكس تماما، فنظرا لأن قائمة المرشحين كبيرة للغاية، فإن البعض سيشعر بالإحباط لأنهم لن يذهبوا إلى كأس العالم".

دوري الأمم الأوروبية: "بروفة" أخيرة قبل مونديال قطر

ماتيوس: موسيالا مثل مارادونا وميسي

لكن أسطورة الكرة العالمية متحمس بشكل خاص لنجم بايرن ميونيخ الشاب جمال موسيالا. فاللاعب البالغ من العمر 19 عامًا هو بالفعل "لاعب مختلف"، تمامًا مثل مارادونا وليونيل ميسي عندما كانا في سن التاسعة عشرة، بحسب ماتيوس.

وأضاف عميد لاعبي العالم السابق أن المدرب "هانسي فليك معجب بكل لاعبي منتخب بلاده ، لكن جمال أثار إعجابه فعلا بسبب عبقريته وخفته وسرعته، وأنا أعلم ذلك. لديه حقا مهارات ليست لدى الكثيرين". وقال ماتيوس "لحسن الحظ قرر اللعب لمنتخب المانيا وليس لمنتخب إنجلترا"، بحسب ما نقل موقع "فوكوس أونلاين".

يذكر أن منتخب ألمانيا يقع في المجموعة الخامسة بمونديال الدوحة والتي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا واليابان. 

ع.أ.ج./ص.ش (د ب أ)

فقط 100 يوم على انطلاق مونديال قطر مع استمرار الانتقاذات

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