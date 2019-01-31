قبيل موقعة الأبطال.. ليفاندوفسكي ينحني أمام كلوب

في مساء التاسع عشر من الشهر الجاري سوف تشهد قلعة "انفيلد رود" موقعة نارية تجمع بين بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الانجليزي، ضمن إياب منافسات ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. المباراة ستكون فرصة للمهاجم البافاري روبرت ليفاندوفسكي للقاء مدربه القديم يورغن كلوب المدرب الحالي لليفربول الانجليزي الذي لعب تحت قيادته لأربع سنوات على متن سفينة دورتموند الألماني.

وفي تلك الفترة فاز الفريق الأسود والأصفر ببطولتين للدوري وبكأس ألمانيا. وعلى خلفية المباراة القادمة استغل ليفاندوفسكي الحوار الذي أجراه مع موقع اليويفا (uefa.com) للإعراب عن امتنانه لهذا المدرب الذي قال عنه إنه "كان المدرب الذي طبع مسيرتي بشكل أساسي والذي يعود له الفضل فيما أنا عليه اليوم. إنه انسان ومدرب رائع".

أما من الناحية الفنية، فيقول ليفاندوفسكي عن كلوب إنه أمده بمفتاح الوصول إلى مستوى اللعب الرفيع، موضحا أنه "أيقض بداخلي الطموح، وفي كل مرة كان يقودني إلى درجة أعلى إلى النجاح".

وفي حقيقة الأمر لم يكن ليفاندوفسكي الوحيد الذي أدلى بشهادة كهذه بحق يورغن كلوب، لكون أن القائمة طويلة وتشمل أسماء من بينها ماركو رويس مهاجم دورتموند الحالي وزميله ماريو غوتسه وقبلهما المصري محمد زيدان. وجميعهم أكدوا أن هذا المدرب كشف لهم عن قدرات مطموسة لم يكن هم على إدراك بها.

وفي حال ليفاندوفسكي يقول المهاجم إن أهم ما تعلمه من كلوب طريقة اللعب الدفاعي: "كنا نلعب في دورتموند أحيانا خطة دفاعية. كنا مثل كلاب البولدوغ، ننتظر الفرصة للسيطرة على الكرة، ثم ننطلق فورا إلى الأمام".

وهي ذات البصمة التي طبعها كلوب في ليفربول اليوم، وفق المهاجم البافاري. وليس هذا فقط، بل "إن لليفربول نقاط مشتركة كثيرة مع دورتموند حين كان كلوب مدربا للفريق...غيّر يورغن الكثير من الأشياء (في ليفربول). لكن طريقة قلب اللعب من الهجومي إلى الدفاعي باتت واضحة" لدى النادي الانجليزي.

وبخصوص مباراة ثمن النهائي المرتقبة بين الفريقين، يحذر ليفاندوفسكي زملاءه في بايرن من فريق "الحمر" الذي يتوفر على "خط دفاع قوي. وعلى مستوى الهجوم يتوفر على عناصر جيدة وسريعة. وبسرعة البرق ينقلبون إلى الهجوم ركضا إلى الأمام. وهنا تكمن خطورة الفريق". لهذا يطالب ليفاندوفسكي من زملاءه اللعب على مستوى 110 بالمائة، في حال أراد البافاري التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وبعد التعثر الواضح الذي يعيشه بايرن في منافسات الدوري محتلا المركز الثالث وبفارق سبع نقاط عن المتصدر دورتموند، بات التأهل إلى دوري أبطال أوربا إلى الدور اللاحق مطلبا رئيسيا وإلا سيكون هذا الموسم سيئا جدا على عائدات الفريق.

و.ب/ع.ج.م