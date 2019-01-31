 قبيل موقعة الأبطال.. ليفاندوفسكي ينحني أمام كلوب | عالم الرياضة | DW | 04.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

قبيل موقعة الأبطال.. ليفاندوفسكي ينحني أمام كلوب

في دوري أبطال أوروبا سيواجه بايرن ميونيخ ليفربول الانجليزي. وستكون المباراة مناسبة لروبرت ليفاندوفسكي للقاء مدرب يقر المهاجم أن لولاه لما وصل اليوم إلى المستوى الذي هو فيه.

Zenit St. Petersburg - Borussia Dortmund (Getty Images)

في مساء التاسع عشر من الشهر الجاري سوف تشهد قلعة "انفيلد رود" موقعة نارية تجمع بين بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الانجليزي، ضمن إياب منافسات ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.  المباراة ستكون فرصة للمهاجم البافاري روبرت  ليفاندوفسكي للقاء مدربه القديم يورغن كلوب المدرب الحالي لليفربول الانجليزي الذي لعب تحت قيادته لأربع سنوات على متن سفينة دورتموند الألماني.

وفي تلك الفترة فاز الفريق الأسود والأصفر ببطولتين للدوري وبكأس ألمانيا. وعلى خلفية المباراة القادمة استغل ليفاندوفسكي الحوار الذي أجراه مع موقع اليويفا (uefa.com) للإعراب عن امتنانه لهذا المدرب الذي قال عنه إنه "كان المدرب الذي طبع مسيرتي بشكل أساسي والذي يعود له الفضل فيما أنا عليه اليوم. إنه انسان ومدرب رائع".

أما من الناحية الفنية، فيقول ليفاندوفسكي عن كلوب إنه أمده بمفتاح الوصول إلى مستوى اللعب الرفيع، موضحا أنه  "أيقض بداخلي الطموح، وفي كل مرة كان يقودني إلى درجة أعلى إلى النجاح".

وفي حقيقة الأمر لم يكن ليفاندوفسكي الوحيد الذي أدلى بشهادة كهذه بحق يورغن كلوب، لكون أن القائمة طويلة وتشمل أسماء من بينها ماركو رويس مهاجم دورتموند الحالي وزميله ماريو غوتسه وقبلهما المصري محمد زيدان. وجميعهم أكدوا أن هذا المدرب كشف لهم عن قدرات مطموسة لم يكن هم على إدراك بها.

وفي حال ليفاندوفسكي يقول المهاجم إن أهم ما تعلمه من كلوب طريقة اللعب الدفاعي: "كنا نلعب في دورتموند أحيانا خطة دفاعية. كنا مثل كلاب البولدوغ، ننتظر الفرصة للسيطرة على الكرة، ثم ننطلق فورا إلى الأمام".

وهي ذات البصمة التي طبعها كلوب في ليفربول اليوم، وفق المهاجم البافاري. وليس هذا فقط، بل "إن لليفربول نقاط مشتركة كثيرة مع دورتموند حين كان كلوب مدربا للفريق...غيّر يورغن الكثير من الأشياء (في ليفربول). لكن طريقة قلب اللعب من الهجومي إلى الدفاعي باتت واضحة" لدى النادي الانجليزي.

وبخصوص مباراة ثمن النهائي المرتقبة بين الفريقين، يحذر ليفاندوفسكي زملاءه في بايرن من فريق "الحمر" الذي يتوفر على "خط دفاع قوي. وعلى مستوى الهجوم يتوفر على عناصر جيدة وسريعة. وبسرعة البرق ينقلبون إلى الهجوم ركضا إلى الأمام. وهنا تكمن خطورة الفريق". لهذا يطالب ليفاندوفسكي من زملاءه اللعب على مستوى 110 بالمائة، في حال أراد البافاري التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وبعد التعثر الواضح الذي يعيشه بايرن في منافسات الدوري محتلا المركز الثالث وبفارق سبع نقاط عن المتصدر دورتموند، بات التأهل إلى دوري أبطال أوربا إلى الدور اللاحق مطلبا رئيسيا وإلا سيكون هذا الموسم سيئا جدا على عائدات الفريق.

و.ب/ع.ج.م

مختارات

لهذه الأسباب عاد بايرن إلى مسار الانتصارات من جديد!

بعد تعثر مقلق ونتائج ضعيفة في الدوري الألماني (بوندسليغا) عاد بايرن ميونيخ من جديد إلى مسار الانتصارات مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق. فما هي أسباب نهضة بايرن من جديد؟ (10.12.2018)  

تجاهل وتبخيس..وسائل إعلام خليجية تعلق على فوز قطر

بينما حقق المنتخب القطري لقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب المنتخب الياباني الصلب، اختارت وسائل إعلام خليجية التعليق على تتويج "العنابي" بطرق تظهر أن الرياضة لم تسلم بدورها من مماحكات السياسة. (02.02.2019)  

موراتا يستعين بالورود وسيارة مرسيدس لتجاوز "كابوس" تشيلسي

بعدما عاد رسمياً إلى العاصمة الإسبانية من بوابة فريق أتلتيكو مدريد، لجأ المهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلى طريقة خاصة تساعده على تجاوز "كابوس" تشيلسي، فيما يتوقع أن يضيف موراتا فعالية أكبر إلى هجوم "الروخيبلانكوس". (02.02.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بايرن ميونيخ - مدرب جديد في موسم جديد  

مواضيع ذات صلة

1. Bundesliga 18. Spieltag | Bayer Leverkusen – FC Bayern München

حفلة وداع عاطفية مؤثرة لـ فاغنر في بايرن ميونيخ 31.01.2019

وضع ساندرو فاغنر حداً لمسيرته الكروية مع بايرن ميونيخ، بعدما انتقل رسمياً إلى الدوري الصيني لكرة القدم. أجواء توديع النجم الألماني كانت عاطفية للغاية، فيما تمنى فاغنر لبايرن ميونيخ ومعجبيه الأفضل في الأيام القادمة.

FC Bayern Muünchen vs Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

لعنة دكة البدلاء ـ هل بات طلاق خاميس وبايرن ميونيخ وشيكا؟ 25.01.2019

لا يعيش خاميس رودريغيز أحسن أيامه الكروية مع بايرن ميونيخ. النجم الكولومبي يجلس هذا الموسم كثيراً على دكة بدلاء الفريق البافاري، في ظل توقعات بقرب وصول قصة صاحب القدم اليسرى الساحرة مع البايرن إلى نهايتها.

Deutschland Bundesliga Bayer Leverkusen - Bayern München | Tor Volland

ليفركوزن يقلب الطاولة على بايرن ويسدي خدمة لدورتموند 02.02.2019

مصائب قوم عن قوم فوائد، هذا ما ينطبق تماما على فريقي دورتموند وبايرن ميونيخ في الدوري الألماني. فرغم تعادله مع فرانكفورت، ابتعد دورتموند في الصدارة لأن ليفركوزن قلب الطاولة على بايرن وحول تخلفه أمامه بهدف إلى فوز.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

قبيل موقعة الأبطال.. ليفاندوفسكي ينحني أمام كلوب

المرحلة 20 للبوندسليغا تُغرق بايرن وتقوي شوكة غلادباخ

ليفركوزن يقلب الطاولة على بايرن ويسدي خدمة لدورتموند

تجاهل وتبخيس..وسائل إعلام خليجية تعلق على فوز قطر

موراتا يستعين بالورود وسيارة مرسيدس لتجاوز "كابوس" تشيلسي

توخيل يحدد مصير مدرب مانشستر يونايتد!