قبيل مظاهرة مؤيدة لترامب.. تحذيرات من حمل السلاح في واشنطن

دعا مسؤولون في مدينة واشنطن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم إحضار أسلحة نارية إلى احتجاجات هذا الأسبوع على تصديق الكونجرس على هزيمته في الانتخابات ونشروا المئات من قوات الحرس الوطني للمساعدة في حفظ النظام.

وقال قائد الشرطة في العاصمة روبرت كونتي في مؤتمر صحفي بمجلس المدينة: "تلقينا بعض المعلومات عن أفراد يعتزمون إحضار أسلحة إلى مدينتنا، وهو أمر لن يتم التهاون معه"، مضيفا أنه سيتم اعتقال أي شخص يحمل سلاحا أو يثير العنف.

وذكر الحرس الوطني بواشنطن في بيان أن أكثر من 300 جندي سيكونون جاهزين لدعم حكومة المدينة، والسيطرة على الحشود ومساعدة خدمات الإطفاء والإنقاذ. وقال كونتي إن أفرادا من شرطة الكونجرس وشرطة المتنزهات والخدمة السرية سينضمون إليهم.

ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف من أنصار ترامب، بينهم بعض الجماعات القومية اليمينية المتطرفة التي تحمل السلاح علانية في احتجاجات بأماكن أخرى، في العاصمة ابتداء من اليوم الثلاثاء (5 يناير/كانون الثاني 2021) لمعارضة تصديق الكونجرس في اليوم التالي على خسارة الرئيس الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن.

اعتقال زعيم جماعة "براود بويز"

في سياق متصل، ألقت السلطات الأمريكية القبض على زعيم جماعة "براود بويز" المثيرة للجدل في واشنطن والتي تصف نفسها "بالشوفينيين الغربيين" وتعلن مناصرتها للعرق الأبيض.

ووُجهت إلى تاريو تهمة إتلاف ممتلكات تتعلق بجريمة وقعت الشهر الماضي

وتم اعتقال هنري "إنريكي" تاريو - 36 عاما - وهو من ميامي بفلوريدا، عندما دخل مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة الأمريكية.

وذكرت شرطة العاصمة في بيان الاثنين إن عناصرها اعتقلوا هنري "إنريكي" تاريو - 36 عاما.

ووُجهت إلى تاريو تهمة إتلاف ممتلكات تتعلق بجريمة وقعت الشهر الماضي، بحسب بيان الشرطة. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الممتلكات التي تم إتلافها تتمثل في حرق لافتة لحركة "حياة السود مهمة" كان قد تم سرقتها من كنيسة.

رسالة من رؤساء 170 شركة للكونغرس

طالب أكثر من 170 من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية في رسالة مشتركة نشرت الإثنين أعضاء الكونغرس بالمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة خلال الجلسة المرتقبة الأربعاء لإقرار نتائج الانتخابات، مشدّدين على أهمية الانتقال السلمي والهادئ للسلطة.

وكتب الموقّعون على الرسالة، وبينهم رؤساء بنوك وصناديق استثمارية ومجموعات استشارية وشركات طيران، كثير منها مدرجة أسهمها في مؤشر داو جونز الرئيسي في وول ستريت، "لقد حان الوقت لكي تمضي البلاد قدماً".

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وتمثّل هذه الرسالة نكسة جديدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي لطالما تباهى بصداقاته مع كبار أرباب العمل في البلاد.

ومن بين الموقّعين على الرسالة رئيس مجموعة "فايزر" الدوائية ألبرت بورلا، والمدير القانوني لمجموعة "مايكروسوفت" العملاقة براد سميث، ورئيس "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، ورئيس الفرع الأمريكي لشركة "آلتيس" ديكستر غوي، ورئيس صندوق "بلاكستون" الاستثماري جوناثن غراي.

كما وقّع على الرسالة مسؤولو كلّ من "دويتشه بنك يو أس إيه" و"ماستركارد" و"ليفت" و"موديز" و"إرنست إند يونغ" واتّحاد كرة السلة "إن بي إيه".

ويعقد الكونغرس الأربعاء جلسة للمصادقة على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة (306 أصوات لبايدن مقابل 232 لترامب).

بيد أنّ هذه الجلسة التي لا تعدو كونها إجراء شكلياً في الأحوال العادية، يتوقّع أن تكون صاخبة هذا العام، إذ تعهّد بعض حلفاء ترامب في مجلسي النواب والشيوخ الاعتراض على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة، في خطوة قد تؤخّر عملية المصادقة على فوز بايدن لكنّها لن توقفها.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، أ ف ب)