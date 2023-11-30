هل ينجح ليفركوزن في الحفاظ على صدارة البوندسليغا؟

مباراة يترقبها عشاق البوندسليغا، إذ يلتقي باير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند في مباراة لن يرضى فيها ليفركوزن بأقل من الفوز من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب، خاصة وأنه لم يخسر حتى الآن أي مباراة منذ انطلاق الدوري.

تشهد الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مباراة من العيار الثقيل، حيث يهدف باير ليفركوزن لمواصلة بدايته الرائعة هذا الموسم عندما يستضيف فريق بوروسيا دورتموند يوم الأحد المقبل، على ملعب باي أرينا. وحتى الآن لم يخسر ليفركوزن في أي مباراة منذ انطلاق منافسات الدوري، حيث حقق الفوز في 11 مباراة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن، وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام بايرن ميونخ، حامل اللقب.

انطلاقة ليفركوزن الرائعة هذا الموسم جعلته يحتل صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ. لذلك، سيهدف تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ليفركوزن للفوز بهذه المباراة من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب، والحفاظ على سجل الفريق خاليا من الهزائم للمباراة الـ13 والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، خاصة وأنه يعلم أن أي نتيجة سوى الفوز قد تجعل الفريق يتراجع للمركز الثاني. ويقدم ليفركوزن عروضا قويا في الفترة الأخيرة، حيث حقق الفوز في آخر ثماني مباريات بالدوري. وقدم الفريق عرضا رائعا في مباراته الأخيرة بالدوري أمام فيردر بريمن حيث فاز بثلاثة أهداف نظيفة.

في المقابل، يدخل فريق بوروسيا دورتموند المباراة وهناك شكوك كبيرة حول الفريق، خاصة وأن الفريق أهدر عدة نقاط في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري، وهو الامر الذي جعل دورتموند، وصيف الموسم الماضي، يتراجع للمركز الرابع برصيد 24 نقطة.

ومع ذلك وضع دورتموند نتائجه السلبية التي سبقت فترة التوقف الدولي الأخيرة خلفه، وعاد لطريق الانتصارات في الجولة الماضية بفوزه 4 / 2 على بوروسيا مونشنجلادباخ. ويسعى إدين ترزيتش، مدرب دورتموند، لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، خاصة وأنه يعلم جيدا أن الخسارة أمام ليفركوزن ستجعل الفريق يبتعد عن المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وهيمن فريق دورتموند على المواجهات المباشرة بين الفريقين في المواسم الأخيرة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات من آخر خمس. هذا يتضمن الفوز بآخر زيارتين لدورتموند لملعب باي أرينا. وكان دورتموند فاز بآخر مباراة جمعته بليفركوزن بهدفين نظيفين في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويهدف فريقبايرن ميونخ لانتزاع صدارة الدوري، ولو بشكل مؤقت لمدة 24 ساعة، عندما يستضيف يونيون برلين بعد غد السبت. ورغم أن يونيون برلين لم يحقق النتائج المنتظرة منه هذا الموسم، حيث

يقبع الفريق في المركز قبل الأخيرة برصيد سبع نقاط، إلا أن بايرن ميونخ عليه أن يخشى من انتفاضة الفريق الضيف، الذي سيدخل المباراة بمدير فني جديد هو الكرواتي نيناد بيليكا الذي تولى تدريب الفريق خلفا لأورس فيشر.

وتفتتح منافسات هذه الجولة غدا الجمعة، عندما يلتقي دارمشتاد مع كولون. وتستكمل مباريات هذه الجولة بعد غد السبت، حيث يلتقي بوروسيا مونشنغلادباخ مع هوفنهايم، وبوخوم مع فولفسبورغ، ولايبزج مع هايدنهايم، وشتوتغارت مع فيردر بريمن. وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الأحد، حيث يلتقي ماينز مع فرايبورغ وأوغسبورغ مع آينتراخت فرانكفورت.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)