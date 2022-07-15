قبيل قمة ثلاثية ـ خامنئي يحذر أردوغان من شن عملية عسكرية شمال سوريا

أبلغ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء (19 تموز/يوليو 2022)، أن أي عملية عسكرية تشنّها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، "ستعود بالضرر" على المنطقة.



وقال خامنئي خلال استقباله أردوغان إن عملية كهذه "ستعود بالضرر على سوريا، ستعود بالضرر على تركيا، وستعود بالضرر على المنطقة"، وذلك وفق بيان نشر على موقع خامنئي الالكتروني.

وحذّر من أن الخطوة التركية المحتملة ستحول دون تحقيق "الدور السياسي المتوقع من الحكومة السورية أيضًا"، وستصبّ في صالح "الإرهابيين". ورأى خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للجمهورية الإسلامية، أن على "إيران وتركيا وسوريا وروسيا حل هذه المشكلة من خلال الحوار".

وتُعقد في طهران اليوم الثلاثاء قمة ثلاثية تركّز على ملف النزاع في سوريا تجمع الرئيس إبراهيم رئيسي بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين اللذين سيعقدان بدورهما لقاء ثنائيًا يرتبط بتداعيات غزو موسكو لأوكرانيا. وزيارة بوتين إلى إيران هي ثاني زيارة خارجية له منذ بدء الغزو في شباط/فبراير، وتأتي بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط.

رؤساء تركيا وإيران وروسيا يجتمعان في قمة بطهران لمناقشة النزاع في سوريا وقضايا أخرى

ويستضيف رئيسي أردوغان وبوتين في أول لقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء منذ عام 2019 ضمن إطار "عملية أستانا للسلام" الرامية لإنهاء النزاع السوري المندلع منذ العام 2011. وأدت كل من روسيا وإيران وتركيا دورًا محوريًا في النزاع السوري منذ اندلاعه. وقاد دعم موسكو وطهران للرئيس بشار الأسد إلى تغيير المعادلة على الأرض لصالح قواته، بينما دعمت تركيا فصائل معارضة له.

ويلوّح أردوغان منذ شهرين بشنّ عملية عسكرية ضد مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، تنطلق من الحدود التركية وتمتد إلى منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب في شمال سوريا. وتسيطر تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ 2016 على مناطق حدودية متاخمة في الشمال.

وتخشى أنقرة وجودًا قويًا لأكراد سوريا عند حدودها، ما قد يعزّز موقع حزب العمال الكردستاني المتمرد داخلها والذي تصنفه منظمة إرهابية.

وتخشى أنقرة وجودا قويا لأكراد سوريا عند حدودها، ما قد يعزّز موقع حزب العمال الكردستاني المتمرد داخلها والذي تصنفه منظمة إرهابية.

ويرى خبراء أن اردوغان سيسعى للحصول على موافقة إيران وروسيا لشنّ العملية، الا أن ذلك دونه حسابات معقّدة، اذ سبق لموسكو أن أعربت عن أملها في أن "تُحجِم" أنقرة عن شنّ الهجوم، بينما حذّرت طهران من عملية تؤدي الى "زعزعة أمن المنطقة".

وأكد خامنئي لأردوغان استعداد طهران "بالتأكيد للتعاون معكم في مكافحة الإرهاب"، مشددًا على ضرورة "التصدي للإرهاب، لكن هجومًا (تركيًا) في سوريا سيصبّ في صالح الإرهابيين، والإرهابيون ليسوا مجموعة محددة" حصرًا.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)