قبيل عقوبات مرتقبة.. محادثات بين مينسك وبروكسل بشأن المهاجرين

أجرى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي محادثات هي الأولى بينهما حول التوترات على الحدود الشرقية للاتحاد بسبب المهاجرين، في حين تستعد بروكسل لفرض عقوبات جديدة على مينسك.

وأعلن بوريل في تغريدة أنه أثار مع ماكي مسألة "الوضع الإنساني المتردي على الحدود مع الاتحاد الأوروبي"، وأضاف أن "الوضع الحالي غير مقبول ويجب أن ينتهي. لا يجب استخدام الناس على أنهم أسلحة".

من جهته اعتبر ماكي أن أي عقوبات على مينسك ستكون "نتائجها عكسية". ويخيّم آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، ما أثار مواجهة بين الكتلة والولايات المتحدة من جهة، وبيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى.

دعوات لوقف التصعيد

وتتّهم دول غربية نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بالتدبير المتعمد للأزمة من خلال تشجيع المهاجرين على القدوم إلى بيلاروسيا ثم إرسالهم إلى الحدود. وتنفي منسك الاتهامات وتلقي باللوم على السياسات الغربية المتعلقة بالهجرة.

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كذلك رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتهامات الموجهة لروسيا بالضلوع في الأزمة وحضّ الاتحاد الأوروبي على الانخراط في حوار مباشر مع بيلاروسيا.

وعلى تويتر أعلنت الشرطة البولندية اعتقال عشرات المهاجرين بعد عبورهم من بيلاروسيا محذّرة من احتمال حصول اختراق أوسع نطاقا.

وتقول وكالات إغاثة إن عشرة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن، مضيفة أن أزمة إنسانية تحدث مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وحضّت على وقف التصعيد لمساعدة المهاجرين.

بولندا تطالب بـ"خطوات ملموسة"

نقلت وكالة الأنباء البولندية التي تديرها الدولة (بي.إيه.بي) اليوم الأحد قول رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي إن حلف شمال الأطلسي لا بد أن يتخذ "خطوات ملموسة" لحل الأزمة بيلاروسيا . وأضاف أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا ربما تطلب إجراء مشاورات بموجب البند الرابع من معاهدة الحلف.

وبموجب البند الرابع يمكن لأي دولة عضو أن تطلب إجراء مشاورات إذا رأت أن وحدة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أمنها عرضة للتهديد. وقال مورافيتسكي "نناقش مع لاتفيا، ومع ليتوانيا بشكل خاص، تفعيل البند الرابع من معاهدة حلف شمال الأطلسي". ومضى قائلا "لا يكفي مجرد أن نعبر عن القلق، الآن نحتاج إلى خطوات ملموسة والتزام الحلف بأكمله".

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)