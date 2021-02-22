 قبيل رحيل هدّافه التاريخي.. سيتي يلاحق عملاق دورتموند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.04.2021

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رياضة

قبيل رحيل هدّافه التاريخي.. سيتي يلاحق عملاق دورتموند

بعدما تأكد من رحيل هدّافه الأرجنتيني سيرخو أغويرو نهاية الموسم الجاري، بات مانشستر سيتي الإنجليزي يلاحق إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند النرويجي وسط مخاوف من أن تمنعه التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا من تحقيق حلمه.

المهاجم النرويجي ايرلنغ هالاند بقميص بروسيا دورتموند - صورة بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2021

وبات هالاند أسرع لاعب يسجل 20 هدفاً في 14 مباراة في مسابقة دوري الأبطال خاضها بألوان فريقيه السابق ريد بول سالزبورغ والحالي دورتموند

يُلاحق مانشستر سيتي الإنجليزي النروجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، خصمه في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة  دوري أبطال أوروبا  الثلاثاء، ساعياً للتعاقد معه. ولكن، قبل أن يتحقّق حلم  انتقال هالاند، المولود في مدينة ليدز الإنجليزية، إلى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل، سيكون المهاجم النرويجي الخطر الأبرز المحدّق برجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا.  

ويأمل متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مذ تسلم غوارديولا زمام التدريب في تخطي ربع نهائي المسابقة القارية الأعرق، متسلحاً بفوزه في 26 من مبارياته الـ 27 الأخيرة في مختلف المسابقات، وإبقاء آماله حيّة في إحراز رباعية تاريخية.

مختارات

كثيرا ما تردد أن النجم الصاعد إيرلينغ هالاند يملك شرطا جزائيا في العقد المبرم مع فريقه بروسيا دورتموند، لكن تقريرا جديدا ينفي ذلك.

في الوقت الذي يخفت فيه توهج الثنائي "الذهبي" ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ترتفع أسهم الثنائي الشاب إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي في بورصة اللاعبين. فهل يزيح هالاند ومبابي كلا من ميسي ورونالدو قريباً عن عرشهما؟
غوارديولا مع لاعبي مانشستر سيتي - صورة بتاريخ 15 آب/ أغسطس 2020

قبل أن يتحقّق حلم  انتقال هالاند إلى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل، سيكون المهاجم النروجي الخطر الأبرز المحدق برجال المدرب الإسباني غوارديولا.

في المقابل، يستعد "سيتيزنز" لوداع هدّافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نهاية الموسم الحالي. هذا الهدّاف الذي نقش اسمه في كتاب تاريخ نادي مدينة مانشستر كأفضل هدّاف بتسجيله 257 هدفاً، منها الهدف الخالد الذي منح ستيي لقبه الأول في الدوري بعد 44 عاماً من العجاف، في موسم 2011-2012. ومنذ ذلك الحين ساهمت أهداف الأرجنتيني الدولي في فوز سيتي بثلاثة ألقاب إضافية في الدوري، مع لقب خامس هذا الموسم على الطريق الذي لم يعد سوى مسألة وقت، حيث يحكم سيتي قبضته على الصدارة مع 74 نقطة متقدماً بفارق 14 نقطة عن مطارده المباشر "جاره" اللدود يونايتد.

أثنى غوارديولا على هدافه واصفاً أهدافه بأنها "لا تعوض"، ليس فقط من ناحية هزّ الشباك أو الكؤوس بل في قلب ووجدان جماهير سيتي التي عاشت في ظل وعقدة "الجار" يونايتد لأعوام طويلة قبل أن يحطّ أغويرو الرحال في ملعب الاتحاد. ويتأرجح الموسم الحالي للهداف الأرجنتيني بين لعنة الإصابات وتعرّضه لفيروس كورونا، فلم يسجل سوى 3 أهداف.

خليفة أغويرو

بينما يمرّ أغويرو بفترة صعبة، يعيش العملاق هالاند (1,94 م) على وقع التسجيل مع 49 هدفاً في 50 مباراة لدورتموند، ما وضعه على قمة لائحة اللاعبين المرشحين لخلافة الأرجنتيني في سيتي. وبات هالاند أسرع لاعب يسجل 20 هدفاً في 14 مباراة في مسابقة دوري الأبطال خاضها بألوان فريقيه السابق ريد بول سالزبورغ والحالي دورتموند، علماً أن البرتغالي كريستيانو رونالدو وصل إلى 20 هدفاً بعد 56 مباراة، فيما احتاج الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 40 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز.

ومع سالزبورغ، بات في خريف 2019 أول لاعب دون 20 عاماً يسجل على الأقل هدفاً في مبارياته الخمس الأولى في دوري الأبطال، وفي أول مشاركة له في دور المجموعات، سجل 8 مرات في 6 مباريات في موسم 2019-2020، ليصبح ثالث أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز في المسابقة الأوروبية منذ المهاجمين الإسباني راوول والإنجليزي واين روني.

وبفضل موهبته الجارفة، لم يبقَ هالاند كثيراً في مدينة الموسيقار العالمي موزار، لينتقل في كانون الثاني/ يناير إلى دورتموند حيث تحوّل إلى ظاهرة في غضون 15 يوماً: سجّل 7 أهداف في مبارياته الثلاث الأولى.

 كما بات هذا الموسم، أول لاعب في التاريخ يسجل 4 ثنائيات توالياً في المسابقة العريقة، لذا على سيتي أن يخشى على نفسه من متصدر ترتيب الهدافين مع 10 أهداف في 6 مباريات بعدما غاب عن مباراتين في دور المجموعات.

كتبت صحيفة ليكيب الفرنسية العام الماضي بعد ثنائية هالاند في مرمى باريس سان جرمان في ثمن نهائي دوري الأبطال "قد يكون ظهور الموهبة الخارقة لهالاند مخيفاً، مع مظهره وكأنه (الهداف الهولندي) ماركو فان باستن الذي ابتلع (نجم كرة السلة) ليبرون جيمس على الإفطار".

وبفضل تألقه داخل منطقة الجزاء، تضاعف سعر النروجي حيث يطالب دورتموند بـ 180 مليون يورو للتخلي عن هدافه بعدما كان قد تعاقد معه مقابل 20 مليوناً (24 مليون دولار) في كانون الثاني/ يناير 2020.

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وعلى الرغم من أنه مرتبط مع فريقه الحالي بعقد حتى 2024، اختار ممثلاً الهداف، وكيل أعماله الأشهر في عالم الكرة المستديرة مينو رايولا واللاعب السابق والده آلف-إينغه مساراً غير مألوف على الساحة الأوروبية، من خلال القيام بجولة إغرائية-استكشافية في كل من إسبانيا (برشلونة وريال مدريد) وإنجلترا (سيتي وليفربول) بحثاً عن فريق مستقبلي لابن العشرين عاماً.

مخاوف بسبب الأزمة الاقتصادية

وفي خضم ما يحصل، صرّح غوارديولا الجمعة بأن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا قد تمنع متصدر الدوري الممتاز من إمكانية تعويض الهداف التاريخي أغويرو. ورأى المدرب الإسباني أن سيتي الذي يقارع هذا الموسم على أربع جبهات ويسير بثبات نحو استعادة لقب الدوري الممتاز من ليفربول، يملك ما يكفي من المواهب لكي يتعامل مع خسارة جهود أغويرو.

أشار ميكايل تسورك المدير الرياضي في دورتموند إلى نية هدافه هالاند قائلاً "أنا مطمئن جدا لهذه القضية لأني أعرف ماذا يريد". ويواجه دورتموند بدوره مصيراً مجهولاً مالياً حيث أن خسارته 1-2 أمام أينتراخت فرانكفورت الرابع في المرحلة 27، جمدت رصيده عند 43 نقطة في المركز الخامس متأخراً بفارق 7 عن آخر المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري الأبطال، وذلك قبل 7 مراحل من النهاية.

واعترف مدافع دورتموند ماتس هوملس بصعوبة المرحلة التي يمر بها فريقه قائلاً "في حال كنت واقعياً، حتى مع 6 أو 7 انتصارات من الصعب إنهاء (الدوري) في المركز الرابع". وستكون مهمة الاحتفاظ بهالاند لخوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل صعبة بالنسبة لتسورك، بصعوبة مهمة المدافعين إيقاف الهداف النروجي عن هز الشباك.

ع.غ/ و.ب (آ ف ب)

  • Kai Havertz, 20, Bayer Leverkusen (imago)

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    كاي هافرتز - باير ليفركوزن

    كاي هافرتز من أكبر المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية، إذ يرى مسؤولو باير ليفركوزن في لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاماً أحد أعمدة الفريق. كما كلفه مدرب المنتخب الألماني يؤاخيم لوف بأدوار أساسية في أكثر من مناسبة قائلاً: "تطوره جيد بشكل ملحوظ، وهو يتفوق على أقرانه كثيراً، إذ يجيد التعامل مع الكرة ويتمتع بنظرة جيدة لمجريات المباريات".

  • Jadon Sancho, 19, Borussia Dortmund (picture-alliance/KIRCHNER/D. Inderlied)

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    جادون سانشو - بوروسيا دورتموند

    كان أخد المساهمين الأساسيين في نهضة أسود الفيستفالن خلال الموسم الماضي، حين احتل دورتموند جدول الترتيب لوقت طويل متفوقاً على الغريم بايرن ميونيخ. تركت شجاعة سانشو البالغ من العمر 19 ربيعاً وسرعته ومراوغاته بالكرة في المعلب أثراً كبيراً في نفوس المراقبين ومحبيّ الكرة الألمانية. لعب سانشو 34 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة. هل يمكنه إعادة هذا المستوى القوي هذا الموسم؟

  • Dayot Upamecano, 20, RB Leipzig (Getty Images/M.Kern)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    دايو أوباميكانو – أر بي لايبزيغ

    دايو أوباميكانو يشكل صخرة الدفاع الأمينة لنادي لايبزيغ الألماني. من يطمح إلى تجاوز اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عاماً، فعليه أن يتمتع أولاً بمهارات فنية خاصة والكثير من القوة البدنية التي تزيد على قوة أوباميكانو وسرعته. يقود مواجهاته الفردية مع مهاجمي الفرق المنافسة بقوة كبيرة لكنها نظيفة في الغالب. وحين يمتلك الكرة، فإنه يعلم تماماً ما يجب أن يفعله لبناء هجمة جديدة على الخصم.

  • Fußball Bundesliga | 19. Spieltag | Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig | Jubel (0:2) (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إبراهيما كوناتي – أر بي لايبزيغ

    في ربيعه العشرين أصبح إبراهيم كوناتي بالفعل قلب دافع موثوقاً به في الوسط، حيث أثبت موهبته العظيمة في الموسم الماضي بـ 43 مباراة بقميص لايبزيغ. وتراقب الكثير من أندية أوروبا الكبرى اللاعب الفرنسي الشاب منذ فترة طويلة، وبات يحلم بعضها بالحصول على خدماته، لكنه يرتبط مع النادي الألماني بعقد يمتد حتى 2023.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Mainz 05 (Getty Images/Bongarts/C. Kaspar-Bartke)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ

    مهمة ألفونسو ديفيز في فريق بايرن ميونيخ تتمثل الآن في سد الفجوة التي خلفها الثنائي المخضرم ريبيري وروبن بعد رحيلهما. لم يلعب الكندي البالغ من العمر 18 عاماً دوراً كبيراً حتى الآن (ستة من مباريات البوندسليغا فقط)، لكن يجب أن يحصل الآن على مزيد من الوقت في اللعب لإبراز نقاط قوته سرعته ومهاراته الكروية المعهودة.

  • Fussball Testspiel | Wuppertaler SV - Bayer 04 Leverkusen 0:4 - Moussa Diaby (picture-alliance/SvenSimon/A. Waelischmiller)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    موسى ديابي - باير ليفركوزن

    حقيقة أن موسى ديابي يلعب لصالح فريق باير ليفركوزن له علاقة كبيرة بالمدرب الألماني توماس توخل. عن مدربه السابق قال ديابي خلال تقديمه لجماهير النادي: "لقد أخبرني أن أذهب إلى ليفركوزن وسوف أتعلم الكثير هناك". وانتقل المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدوري الألماني مقابل 15 مليون يورو من أجل سد الثغرة التي تركها يوليان براندت برحيله عن باير ليفركوزن.

  • Marcus Thuram (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Paolone)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ماركوس تورام - بوروسيا مونشنغلادباخ

    هو نجل البطل العالمي والأوروبي الأسطورة الفرنسي ليليان تورام، وانتقل ماركوس من غانغان الفرنسي إلى بوروسيا مونشنغلادباخ. ويشيد المراقبون الكرويون بسرعة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، الذي يحبذ دوماً مراوغة الخصم، وشعاره في ذلك: "الهجوم المستمر". ومع ذلك، لا يزال يتعين على المهاجم العمل على تطوير تسديداته على المرمى. في 64 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لم يسجل سوى 12 هدفاً "فقط".

  • Weston McKennie, 20, Schalke (Getty Images/AFP/M. Antonov)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ويستون ماكيني – شالكه

    يصف مدرب شالكه، ديفيد فاغنر اللاعب الأمريكي الشاب ويستون ماكيني بالقول: "يمثل ويستون بشخصيته وبصفته لاعباً جزءا كبيراً مما نحتاج إليه هنا في هذا النادي". وبات اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً من الثابتين في الخط الأول للفريق ويُعتمد عليه المدرب دائماً بسبب مرونته. على الرغم من سنه العشرين، إلا أنه لاعب كامل بحق، يجلب الاستقرار إلى خط الوسط ميدان شالكه.

  • Ademola Lookman, 21, RB Leipzig (picture alliance/AP Photo/J. Meyer)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    أديمولا لوكمان - أر بي لايبزيغ

    سبق له اللعب في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة وقدم أداء مقنعاً، ففي موسم 2017/18 لعب أديمولا 11 مباراة في البوندسليغا وسجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة. وعاد اللاعب البالغ 21 عاماً إلى لايبزيغ من جديد من إيفرتون الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو. وبات يتحتم عليه – كما هو الحال قبل عامين – اختراق دفاعات الخصوم بمراوغاته المحترفة.

  • Ethan Ampadu Fußball (Getty Images/AFP/A. Kisbenedek)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إيثان امباديو - آر بي لايبزيغ

    سيلعب الشاب الويلزي الموهوب إيثان امباديو (18 عاماً) في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة لمدة عام قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ويطمح إلى تطوير مهاراته في غمار البوندسيلغا. ويرتبط امباديو بعقد مع النادي الإنجليزي حتى 2023. ولعب المدافع الويلزي 8 مباريات دولية لمنتخب بلاده، لكنه لم يلعب بقميص تشيلسي سوى 11 مباراة.

  • Achraf Hakimi (Reuters/L. Kuegeler)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    أشرف حكيمي - بوروسيا دورتموند

    الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند سريع ومراوغ قوي. في 21 مباراة من الموسم الماضي، سجل اللاعب المغربي البالغ 20 عاماً هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة. غاب عن نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة مشط القدم. بعد فترة راحة طويلة من الإصابة، أصبح اللاعب المُعار من ريال مدريد الإسباني جاهزاً لخوض غمار منافسات البوندسليغا من جديد، خصوصاً بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

  • Fussball UEFA Europa League l Eintracht Frankfurt vs FC Inter Mailand (Reuters/R. Orlowski)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إيفان نديكان - اينتراخت فرانكفورت

    كان ايفان نديكا الموهبة الصاعدة لنادي اينتراخت في الموسم الماضي من الدوري الألماني "بوندسليغا"، وفي جولة الذهاب على وجه الخصوص قدم قلب الدافع الشاب مستويات عالية. لكنه فشل في الحفاظ على هذا المستوى في جولة الإياب، فطال به الجلوس على مقاعد البدلاء. بيد أن الطموح الكبير يعتري اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً للمنافسة على استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية من جديد.

  • Fussball Bundesliga FC Bayern München - Spieler Jann Fiete-Arp (Imago Images/ZUMA Wire/E. Williams)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    يان فيتي ـ أرب - بايرن ميونيخ

    بعد أن بدأ المهاجم الألماني الشاب يان فيتي ـ آرب (19 عاماً) أكبر مغامرة في مسيرته الاحترافية بالانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم وخاض أول مباراة له بقميص الفريق البافاري إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي خلال جولته بالولايات المتحدة، اعترف اللاعب بأن بايرن يشكل عالماً مختلفاً تماماً عما عاشه خلال مشواره مع هامبورغ.

  • Fussball Bundesliga l Schalke 04 vs FC Augsburg l Rabbi Matondo (Imago/RHR-Foto)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    رابي ماتوندو – شالكه

    لم يقدم اللاعب الويلزي الشاب رابي ماتوندو (18 عاماً) حتى الآن مستوياته الحقيقية في مباريات الدوري الألماني "بوندسليغا"، على الرغم من سرعته الكبيرة ومهارته في المواجهات الفردية. جعل نصف عامه الأول مع شالكه فترة للتعود على طريقة لعب الفريق، حيث خاض سبع مباريات فقط، ويطمح المدرب ديفيد فاغنر إلى إنطلاقة حقيقية للاعب في هذا الموسم. يورغ شتروشاين/ عماد غانم


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