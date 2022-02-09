 قبيل جولتها الأولى بالشرق الأوسط، ما فرص بيبروك في دفع عملية السلام ؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.02.2022

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قبيل جولتها الأولى بالشرق الأوسط، ما فرص بيبروك في دفع عملية السلام ؟

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إعطاء دفعة جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الراكدة منذ سنوات، وذلك خلال زياراتها الرسمية الأولى لإسرائيل والمناطق الفلسطينية والأردن ومصر.

صورة لوزيرة الخارجية الألمانية بيربوك بتاريخ 16 يناير 2022

بيربوك: لكل فرد الحق في الأمل وخاصة الأمل في السلام

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء (التاسع من شباط/فبراير 2022) قبل بدء جولتها الشرق أوسطية الأولى منذ توليها منصبها: "حتى لو كان الصراع في الشرق الأوسط يمثل أزمة دائمة بالنسبة لكثيرين، فلا يمكننا قبوله على أنه الوضع الراهن... لكل فرد الحق في الأمل - وخاصة الأمل في السلام". ورحبت بيربوك بأن هناك بعض خطوات تقارب بين الإسرائيليين والفلسطينيين بتولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة السلطة. وفي الوقت نفسه، قالت الوزيرة: "إننا نفي بمسؤوليتنا التاريخية الخاصة تجاه أمن إسرائيل وسنواصل تقديم إسهامات تضامنية".

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أكد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والأردن ومصر على مطلب حل الدولتين كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بيد أن وزير الخارجية الألماني قلل من الآمال في تغيير الوضع في المنطقة مع قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وسط أنباء عن اقتراب الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن"، وزيرا خارجية ألمانيا والأردن يعلنان التمسك بـ"حل الدولتين" كـ"سبيل وحيد" لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وعمّان تثمن دور برلين كثاني أكبر مانح بعد واشنطن.

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يكون لألمانيا دور في عملية السلام في الشرق الأوسط، وأن تلعب دور الوسيط من أجل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فيما أكد وزير الخارجية الألمانية على أهمية الفماوضات بشأن القدس.

وتستهل الوزيرة جولتها التي تستغرق 3 أيام بزيارة نصب الهولوكوست التذكاري "ياد فاشيم" في القدس غداً الخميس ووضع إكليل من الزهور عليه. ويحي النصب ذكرى مقتل ستة ملايين يهودي على يد ألمانيا النازية.

وبعد ذلك تجري بيربوك محادثات في إسرائيل مع نظيرها الإسرائيلي، جاير لابيد، ورئيس الوزراء، نافتالي بينيت، والرئيس، إسحق هيرتسوغ. كما تعتزم الوزيرة لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزير خارجيته، رياض المالكي، في رام الله بالضفة الغربية.

وأكدت بيربوك أنه من المهم لها شخصياً في منصبها الجديد التعرف على إسرائيل وشعبها بشكل أفضل، مضيفة أن وجود شباب في كلا البلدين على مقربة من بعضهم البعض اليوم أمر أقرب إلى معجزة، وقالت: "نريد تأمين هذا الكنز للأجيال القادمة من خلال تبادل مكثف للشباب - كأساس متين لعلاقاتنا في المستقبل، وكالتزام بعدم السماح بنسيان مسؤوليتنا عن فظائع الهولوكوست".

وتعتزم بيربوك مواصلة جولتها غداً بالتوجه إلى الأردن، كما تجري محادثات في مصر يوم السبت المقبل. وذكرت الوزيرة أن الأردن ومصر، باعتبارهما جارتين مباشرتين وأقدم شريكتين لإسرائيل في معاهدة السلام، تقومان بدور خاص في عملية السلام، موضحة أنها تريد أن تستكشف "كيف يمكننا أن ندعم بشكل مشترك المزيد من الخطوات نحو عملية للسلام".

يُذكر أن عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متعثرة إلى حد كبير منذ عام 2014.

وأكدت بيربوك أن ألمانيا ملتزمة بهدفحل الدولتين القائم على أساس المفاوضات، وقالت: "لهذا يجب ان تكون هناك في المستقبل دولة فلسطينية قادرة على الأداء وديمقراطية وذات سيادة"، مضيفة أنه إلى جانب دعم البناء المؤسسي، ستركز محادثاتها في رام الله أيضاً على التقدم الضروري في مجال سيادة القانون أو إجراء الانتخابات.

خ.س/إ.ف (د ب أ)

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