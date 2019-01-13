 قبيل تصويت مصيري ـ ماي تحذر من تفكك المملكة المتحدة | أخبار | DW | 14.01.2019

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أخبار

قبيل تصويت مصيري ـ ماي تحذر من تفكك المملكة المتحدة

قبل ساعات من التصويت على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست، ناشدت تيريزا ماي النواب على التصويت لصالح الاتفاق، قائلة إن رفضه سيفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة. ماي تلقت دعما أوروبيا بخصوص البند المتعلق بإيرلندا.

Theresa May in Stoke-on-Trent (picture-alliance/empics/B. Birchall)

نشرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين (14 كانون الثاني/ يناير 2019) مزيدا من التطمينات التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي عشية التصويت على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرة أعضاء البرلمان من أن رفض الخطة قد يؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة وإلى "شلل" قد يبقي بريطانيا بسببه في الاتحاد.

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كما توقع بعض أنصارها، فقد فازت رئيسة الوزراء البريطانية في اقتراع حجب الثقة منها على زعامة حزب المحافظين. ورغم أن هذا الفوز يضمن لها البقاء على رئاسة الحزب لسنة واحدة على الأقل فإنه لا يضمن لها الاستمرار في الحكم. (12.12.2018)

تواجه رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، تصويتا مصيريا بحجب الثقة داخل الكتلة البرلمانية لحزبها المحافظ بسبب اتفاق بريكست. ماي قالت إنها ستكافح ضد هذا التصويت "بكل ما أوتيت من قوة". فكيف سيكون المشهد بعد التصويت؟ (12.12.2018)

وفي رسالة أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنهما مستعدان لتقديم توضيحات لها "قيمة قانونية" حول البند المثير للجدل بشأن إيرلندا. لكن ماي أقرت قبل قليل أن هذا العرض لا يلبي ما أرادته. إلا أنها قالت "أنا مقتنعة بأن النواب لديهم أوضح التطمينات بأن هذا هو أفضل اتفاق ممكن ويستحق دعمهم".

ووعدت ماي بتوضيحات حول ما يسمى بترتيب "شبكة الأمان" الخاص بإيرلندا عندما أجلت تصويت البرلمان في كانون الأول/ديسمبر خشية هزيمتها في التصويت في مجلس العموم. ولكن وفيما يستعد النواب إلى الإدلاء بأصواتهم مساء غد الثلاثاء، لا يزال عدد كبير من نواب حزبها المحافظ وحلفائها الإيرلنديين الشماليين يعارضون الخطة بشدة.

وكثف النواب المعارضون لبريسكت الآن جهودهم لتكبيل أيدي الحكومة في البرلمان في مسعى لتجنب الاحتمال السيء بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 أيار/مايو بدون التوصل إلى اتفاق. وجددت ماي التأكيد أن الطريقة الوحيدة لتجنب بريكست "بدون اتفاق" هو دعم اتفاقها، وقالت "إذا كان الخروج بدون اتفاق سيئا بالدرجة التي تعتقدونها، فإن عدم القيام بأي شيء هو قمة الطيش".

حزب العمال وحجب الثقة عن حكومة ماي    

من جانبه أعلن حزب العمال المعارض، الذي يفضل البقاء في اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي، أنه سيسعى إلى التصويت بحجب الثقة في الحكومة في حال رفض النواب خطة ماي. وفي حال خسرت الحكومة، فسيكون أمام الأحزاب 14 يوماً للعثور على بديل يحظى بدعم معظم النواب، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

أ.ح/ي.ب (أ ف ب)

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تيريزا ماي تدعو أعضاء البرلمان لدعم اتفاق بريكست

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