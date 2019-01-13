قبيل تصويت مصيري ـ ماي تحذر من تفكك المملكة المتحدة

نشرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين (14 كانون الثاني/ يناير 2019) مزيدا من التطمينات التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي عشية التصويت على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرة أعضاء البرلمان من أن رفض الخطة قد يؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة وإلى "شلل" قد يبقي بريطانيا بسببه في الاتحاد.

وفي رسالة أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنهما مستعدان لتقديم توضيحات لها "قيمة قانونية" حول البند المثير للجدل بشأن إيرلندا. لكن ماي أقرت قبل قليل أن هذا العرض لا يلبي ما أرادته. إلا أنها قالت "أنا مقتنعة بأن النواب لديهم أوضح التطمينات بأن هذا هو أفضل اتفاق ممكن ويستحق دعمهم".

ووعدت ماي بتوضيحات حول ما يسمى بترتيب "شبكة الأمان" الخاص بإيرلندا عندما أجلت تصويت البرلمان في كانون الأول/ديسمبر خشية هزيمتها في التصويت في مجلس العموم. ولكن وفيما يستعد النواب إلى الإدلاء بأصواتهم مساء غد الثلاثاء، لا يزال عدد كبير من نواب حزبها المحافظ وحلفائها الإيرلنديين الشماليين يعارضون الخطة بشدة.

وكثف النواب المعارضون لبريسكت الآن جهودهم لتكبيل أيدي الحكومة في البرلمان في مسعى لتجنب الاحتمال السيء بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 أيار/مايو بدون التوصل إلى اتفاق. وجددت ماي التأكيد أن الطريقة الوحيدة لتجنب بريكست "بدون اتفاق" هو دعم اتفاقها، وقالت "إذا كان الخروج بدون اتفاق سيئا بالدرجة التي تعتقدونها، فإن عدم القيام بأي شيء هو قمة الطيش".

حزب العمال وحجب الثقة عن حكومة ماي

من جانبه أعلن حزب العمال المعارض، الذي يفضل البقاء في اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي، أنه سيسعى إلى التصويت بحجب الثقة في الحكومة في حال رفض النواب خطة ماي. وفي حال خسرت الحكومة، فسيكون أمام الأحزاب 14 يوماً للعثور على بديل يحظى بدعم معظم النواب، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

أ.ح/ي.ب (أ ف ب)