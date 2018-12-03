قبيل انتخاب خلفها.. ميركل تدعو أعضاء حزبها للوحدة

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الجمعة السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2018) في انطلاق أشغال المؤتمر العام للحزب المسيحي الديموقراطي "أتمنى أن نخرج من هذا المؤتمر ونحن مستعدين وقويي الهمة وموحدين. أنا على ثقة أننا سننجح في ذلك".

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العام للحزب الذي تتزعمه ميركل في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا. وسيجرى خلال المؤتمر العام اختيار رئيس جديد، أو رئيسة جديدة، للحزب عقب 18 عاما من شغل ميركل لهذا المنصب. وتحتدم المنافسة في التصويت المرتقب بشغف بين الأمينة العامة للحزب أنغريت كرامب-كارنباور والرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب فريدريش ميرتس. وينضم إلى قائمة المنافسين وزير الصحة الاتحادي ينز شبان، إلا أن فرصه في الفوز تعد ضعيفة.

وسيشارك في الاقتراع 1001 مندوب في الحزب القيادة الجديدة. وكانت ميركل أعلنت في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عزمها التخلي عن رئاسة الحزب، مع احتفاظها بمنصب المستشارية. كما أعلنت ميركل أنها لن تترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ولن تنافس على منصب المستشارية مجددا عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية في 2021.

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ومن المنتظر أن يقوم بتغطية فعاليات الانتخابات أكثر من ألفي صحفي من كافة أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر العام التاريخي للحزب نحو 1500 ضيف. وكان المدير التنفيذي للحزب، كلاوس شولر، ذكر عقب اجتماعات لمجلس قيادة الحزب مساء أمس الخميس أنه يوجد حتى الآن ثلاثة مرشحين لرئاسة الحزب، موضحا في المقابل أنه بالإمكان أن يزداد عدد المرشحين إذا تم اقتراح مرشح جديد خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب. وأضاف شولر أن المرشح الفائز هو الذي سيحصل على غالبية الأصوات الصحيحة، موضحا أنه سيكون هناك جولة إعادة حال عدم تمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية في الجولة الأولى. وذكر شولر أنه يمكن إتمام عملية انتخاب قيادة الحزب بالكامل اليوم الجمعة؛ اليوم الأول للمؤتمر العام للحزب، إلا أنه لم يوضح ما إذا كان سيجرى أيضا انتخاب أمين عام جديد للحزب اليوم.

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)