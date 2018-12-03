قبيل انتخاب خلفها.. ميركل تدعو أعضاء حزبها للوحدة

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الجمعة السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2018) في انطلاق أشغال المؤتمر العام للحزب المسيحي الديموقراطي "أتمنى أن نخرج من هذا المؤتمر ونحن مستعدين وقويي الهمة وموحدين. أنا على ثقة أننا سننجح في ذلك".
وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العام للحزب الذي تتزعمه ميركل في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا. وسيجرى خلال المؤتمر العام اختيار رئيس جديد، أو رئيسة جديدة، للحزب عقب 18 عاما من شغل ميركل لهذا المنصب. وتحتدم المنافسة في التصويت المرتقب بشغف بين الأمينة العامة للحزب أنغريت كرامب-كارنباور والرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب فريدريش ميرتس. وينضم إلى قائمة المنافسين وزير الصحة الاتحادي ينز شبان، إلا أن فرصه في الفوز تعد ضعيفة.
وسيشارك في الاقتراع 1001 مندوب في الحزب القيادة الجديدة. وكانت ميركل أعلنت في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عزمها التخلي عن رئاسة الحزب، مع احتفاظها بمنصب المستشارية. كما أعلنت ميركل أنها لن تترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ولن تنافس على منصب المستشارية مجددا عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية في 2021.
ومن المنتظر أن يقوم بتغطية فعاليات الانتخابات أكثر من ألفي صحفي من كافة أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر العام التاريخي للحزب نحو 1500 ضيف. وكان المدير التنفيذي للحزب، كلاوس شولر، ذكر عقب اجتماعات لمجلس قيادة الحزب مساء أمس الخميس أنه يوجد حتى الآن ثلاثة مرشحين لرئاسة الحزب، موضحا في المقابل أنه بالإمكان أن يزداد عدد المرشحين إذا تم اقتراح مرشح جديد خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب. وأضاف شولر أن المرشح الفائز هو الذي سيحصل على غالبية الأصوات الصحيحة، موضحا أنه سيكون هناك جولة إعادة حال عدم تمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية في الجولة الأولى. وذكر شولر أنه يمكن إتمام عملية انتخاب قيادة الحزب بالكامل اليوم الجمعة؛ اليوم الأول للمؤتمر العام للحزب، إلا أنه لم يوضح ما إذا كان سيجرى أيضا انتخاب أمين عام جديد للحزب اليوم.
ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)
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ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ
"تلميذة كول"
رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشار الراحل هلموت كول يضع ذراعه في التفاتة أبوية على كتف نائبته في 1994. وبعد ست سنوات أطاحت ميركل بالزعيم كول الذي تورط في فضيحة تبرعات غير قانونية من عرشه بتوجيه رسالة انتقادية مفتوحة. وبعد مرور أسابيع قليلة تولت منصب رئيسة الحزب.
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ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ
السياسية القوية
سواء، أتعلق الأمر بفولفغانغ شويبله (يسار) أو فريدريش ميرتس (يمين)، الكثير من الرجال حاولوا منعها تولي رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشارية. ولم ينجح أحد في ذلك، علما أن المرأة الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياء المنحدرة من شرق ألمانيا كانت تُعتبر عنصرا غريبا داخل الحزب. والآن هي تتخلى عن رئاسة الحزب.
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ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ
لعبة البوكر في إقامة تحالف
هل الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة غيدو فيسترفيله آنذاك هو الشريك المفضل لدى ميركل. لكن التحالف الحكومي في 2009 بدأ كارثيا بسبب الخلافات المتعددة. ومع الحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة هورست زيهوفر عايشت ميركل بعدها خلال أزمة اللجوء شبحا ثانيا. وآثار الأزمة ظلت ظاهرة على كلا الطرفين.
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ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ
السيدة الأوروبية الصامدة
تُعتبر ميركل كمستشارة ورئيسة حزب سياسية أوروبية حقيقية. ومن أجل دعم اليورو وافقت على برنامج مساعدة لليونان ودول مديونة أخرى. وهذا تتسبب لها في كثير من الانتقاد حتى من داخل صفوف الحزب. إلا أن ميركل تبقى امرأة أوروبا الصامدة.
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ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ
فوكوشيما نقطة تحول
الباحثة في العلوم الطبيعية أنغيلا ميركل تؤمن بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. والحادثة القوية في مفاعل فوكوشيما الياباني في مارس 2011 أدت بها إلى تغيير فكرها ـ أو أنها كانت تخشى الرأي العام في حال تشبثها بموقفها. وأعلنت بعد أيام قليلة التخلي التام عن الطاقة النووية.
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ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ
مستشارة اللاجئين
قلما توجد صورة أخرى راجت عبر العالم مثل هذه التي جلبت لها ضررا كبيرا. وقرارها القاضي في خريف 2015 بترك الحدود مفتوحة في وجه مئات الآلاف من اللاجئين بدون مراقبة جلب لها في البداية تنويه الكثيرين. ولاحقا توالت الانتقادات القوية. واليوم يتنصل جميع المرشحون لتولي منصبها من هذه النقطة بالذات.
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ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ
الضوء الأخضر" للزواج للجميع"
ميركل كان لها " شعور سيء" لدى عرض زواج المثليين. إلا أنه حتى داخل الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ عادة تحولت التصورات الأخلاقية. ميركل تدلي بصوتها في 2017 في "قرار ضميري" داخل البرلمان دون التشبث بانضباط في الكتلة. ولقد صوتت ضد هذا الخيار الذي حصل على غالبية واسعة.
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ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ
حزب نسوي؟
الحزب الديمقراطي المسيحي كان تحت سيطرة الرجال سابقا، وكانت النساء تشكلن أقلية كأعضاء أو في مناصب. وهذا تغير. وفي نهاية فترة رئاسة ميركل للحزب المسيحي الديمقراطي نعايش رئيسة حكومة وهي أنغيلا ميركل، وأمينة عامة للحزب (ورئيسة حزب مستقبلية ممكنة) أنغريت كرامب كارينباور، ووزيرة دفاع أورزولا فون دير لاين وعلى (اليمين) وزيرة زراعة يوليا كلوكنير.
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ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ
ميركل خارج العمل
بتوليها المستشارية ورئاسة الحزب كان لميركل طوال سنوات ما يكفي من العمل. وإذا بقيت "فقط" مستشارة، فقد يصبح لها بعض الوقت للتمتع بحياتها الشخصية مثل هنا في الصورة مع زوجها يواخيم زاور على جزيرة إيشيا.