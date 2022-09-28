 قبيل المونديال- الاحتجاجات في إيران تلقي بظلالها على كرة القدم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

قبيل المونديال- الاحتجاجات في إيران تلقي بظلالها على كرة القدم

تصطدم مساعي المنتخب الإيراني لكرة القدم في تحقيق إنجاز خلال مونديال قطر 2022 بالاحتجاجات، وسط شائعات عن انقسام داخل الفريق، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تختفي بظروف غامضة، ودعم للتظاهرات من نجوم سابقين.

مهاجم المنتخب سردار آزمون الذي يلعب لصالح باير ليفركوزن الألماني كتب منشوراً يدعم التظاهرات ثم عاد واعتذر عنه

مهاجم المنتخب سردار آزمون الذي يلعب لصالح باير ليفركوزن الألماني كتب منشوراً يدعم التظاهرات ثم عاد واعتذر عنه

يستعد "تيم ملي" (لقب المنتخب الإيراني) للمنافسة خلال مونديال قطر ضمن المجموعة الثانية التي تحمل إلى جانب الرياضة طابعاً سياسياً، والوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، عندما يواجه الولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.

مختارات

احتجزت عناصر ما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق" في إيران الشابة الكردية مهسا أميني بسبب ارتدائها "لباسا غير محتشم" لتلقى حتفها خلال اعتقالها. وقد أثارت واقعة مقتلها موجة احتجاجات كبيرة في إيران، فما هي "شرطة الأخلاق" في إيران؟

يخشى كثير من الإيرانيين والمراقبين أن تقمع السلطات الإيرانية بقسوة شديدة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني. وقطع الإنترنت هو تحضير لممارسة العنف وربما ارتكاب مجازر، بحسب مراقبين.

أطلقت وفاة الشابة مهسا أميني شرارة الاحتجاجات التي امتدت إلى كل أنحاء إيران، وواجهتها قوات الأمن بالبطش. فهل سيردع ذلك المحتجين أم سيرفع سقف مطالبهم؟ ما تأثير التطورات الإقليمية والدولية على ما يجري في إيران؟

لكن الاحتجاجات التي هزّت إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاماً، خلال اعتقالها من شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية، أثارت تساؤلات غير مريحة للمنتخب الذي يتمتع بتأثير كبير في بلد مولع بكرة القدم.

وكانت الأضواء مسلطة على مهاجم المنتخب الذي يلعب لصالح باير ليفركوزن الألماني. في البداية، بدا وكأن آزمون يشير إلى أوامر بحظر النشر من قبل المنتخب، مديناً في الوقت نفسه حملة القمع التي تشنها السلطات، قبل أن يتراجع.

في غضون ذلك، بات أحد أكبر الأسماء في كرة القدم الإيرانية، نجم المنتخب الوطني السابق علي كريمي، بطلاً للعديد من المتظاهرين في إيران من خلال دعمه الصاخب للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، في تحدٍ للانتقادات الشديدة في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

هتافات في الملاعب

ووصلت أصداء الاحتجاجات إلى مباراة إيران الودية الاستعدادية لكأس العالم ضد السنغال الثلاثاء في فيينا، عندما ردد محتجون خارج الملعب شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية، هاتفين باسميّ كريمي وآزمون.

وقال مهران مستعد، وهو أحد منظمي الاحتجاج "نحن هنا فقط للتوسل (للفريق): أرجوكم ساندونا بدلاً من الوقوف ضدنا. أرجوكم ادعمونا".

وأضاف "من المؤكد أن هناك عواقب على لاعب كرة القدم للتعبير عن دعمه، لأن العواقب في إيران بالنسبة للأشخاص الذين يعارضون النظام كبيرة حقاً. لكن بالتأكيد عليهم مواجهة تلك العواقب".

بدأ آزمون المباراة جالساً على مقاعد البدلاء، ما أثار شائعات عن احتمالية استبعاده. لكنه شارك في الشوط الثاني وسجل هدفاً برأسية متقنة أفرحت المدرب المعيّن حديثاً للمنتخب البرتغالي كارلوس كيروش.

لم يحتفل آزمون بالهدف، على غرار زملائه في المنتخب الذين بقوا مرتدين ملابسهم السوداء خلال النشيد الوطني بدلاً من إبراز زيّ المنتخب كما تجري العادة.

مظاهرة أمام الملعب الذي استضاف مباراة السنغال وإيران في النمسا

مظاهرة أمام الملعب الذي استضاف مباراة السنغال وإيران في النمسا

اختفاء غامض لمنشورات على مواقع التواصل

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، نشر مدوّنون متخصصون بكرة القدم الإيرانية لقطات لمنشور على حساب آزمون على إنستغرام، يقول إنه بسبب "القواعد التقييدية على تيم ملي، لم أتمكّن من قول أي شيء". لكنه أضاف أنه لا يمكنه البقاء صامتاً بسبب قمع الاحتجاجات التي يقول ناشطون إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 75 شخصاً.

وكتب آزمون "هذا لن يمحى من وعينا. عار عليكم!". غير أن المنشور حُذف لاحقاً واختفى معه المحتوى الكامل لحساب اللاعب على إنستغرام الذي يتبعه نحو خمسة ملايين شخص، لأيام عدة.

أبدى نادي باير ليفركوزن دعمه لآزمون. وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر ناقلاً عن مديره الرياضي سيمون رولفس قوله "بالطبع نحن ندعم تضامن سردار مع نساء إيران".

بعد مباراة السنغال، عاد حساب آزمون للظهور مجدداً على إنستغرام، وبدا أن اللاعب يقدّم اعتذاره عن منشوره السابق. قال إنه "لم يكن هناك ضغط عليّ لكتابة أو حذف أي شيء بخاصية القصص على إنستغرام"، مضيفا "لا يوجد انقسام في المنتخب". وتابع "أعتذر لأصدقائي في المنتخب الوطني لأن تصرّفي المتسرع تسبب في إهانة المدوّنين لزملائي وتعكير صفو النظام داخل الفريق". وأضاف لاحقاً تعليقاً آخر يدعم فيه نادي كرة طائرة للسيدات سبق أن أسّسه بنفسه، قائلاً إن وفاة أميني "تركت ألماً في الأمة لن يُنسى أبدًا".

مسائيةDW : احتجاجات إيران بعد وفاة مهسا أميني ..هل يعلو سقف المطالب؟

"حتى الماء المقدس لا يمكنه أن يزيل هذا العار"

من المرجح أن تخيّب تعليقات آزمون آمال أولئك الذين أرادوا موقفاً سياسياً قوياً من المنتخب قبل كأس العالم، مستذكرين كيف ارتدى اللاعبون أساور خضراء في العام 2009، دعماً للاحتجاجات التي أطلق عليها اسم "الحركة الخضراء" وشهدتها إيران اعتراضاً على فوز محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية.

أحد اللاعبين آنذاك، علي كريمي، نشر مراراً وتكراراً تعليقات عبر إنستغرام وتويتر دعماً للاحتجاجات وإدانة وفاة أميني، قائلاً إنه حتى الماء المقدس لا يمكنه أن "يزيل هذا العار". وأضاف أنه "على غرار عامة الناس في بلدي، لا أبحث عن أي منصب أو موقع. أنا أبحث فقط عن السلام والراحة والرفاهية للناس في كل أنحاء بلدي".

ودفعت تلك المنشورات وكالة أنباء "فارس" في إيران إلى نشر مقالة تدعو إلى اعتقاله، تزامناً مع اقتراحات بالحجز على ممتلكاته في إيران.

وحذا لاعبون سابقون آخرون حذو كريمي في منشورات على إنستغرام، على غرار مهدي مهدويكيا الذي لعب لسنوات طوال في الدوري الألماني، واتهم السلطات بـ"تنفير الناس وتجاهلهم".

ومثله المهاجم الأسطوري علي دائي نجم مونديال 1998، الذي طالب النظام بـ"حل مشاكل الشعب الإيراني بدلاً من استخدام القمع والعنف والاعتقالات".

خ.س/إ.ف (أ ف ب)

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    تحجيب النساء أول قوانين "الثورة الإسلامية"

    قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران لم يكن ارتداء الحجاب شائعاً، بل كنّ أغلب المحجبات يرتدين "تشادور"، والذي هو عبارة عن عباءة سوداء تغطيهن من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. لكن بعض طالبات الجامعة اخترن ارتداء ربطة الرأس. بعد قيام الثورة تغير الوضع فشاع الحجاب الإسلامي في إيران ومنها انتشر إلى العالم العربي والإسلامي.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الأناقة ظاهرة "طاغوتية"!

    نهاية سبعينات ومطلع ثمانينات القرن العشرين إبان سنوات الحرب مع العراق، فرضت الأزمات الاقتصادية الخانقة صعوبات حياتية جمّة على الإيرانيين، ولم يعد أحد يفكر في الأناقة ومستلزماتها، وهكذا باتت الموضة ظاهرة كمالية يصفها الثوريون بأنّها "طاغوتية". آنذاك شاعت الجبة (مانتو) وربطة الرأس داكنة اللون وباتت إلزامية.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    نهاية الحرب أعادت ذائقة المجتمع العصرية

    مع انتهاء الحرب أواخر ثمانينات القرن العشرين، تراجعت الأزمات الاقتصادية والسياسية، ما انعكس على ملابس الناس بشكل مباشر، لاسيما أن انتشار أجهزة عرض الفيديو وأشرطته أعاد الحياة إلى ذائقة المجتمع العصرية؛ فظهرت على الجبة ألوان تنوعت بين الخردلي والحشيشي والبنفسجي الداكن. لكن الأقمشة خشنة الملمس بقيت سائدة.

  • Fußball: Iranische Frauen bejubeln WM-Teilnahme (picture-alliance/dpa)

    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الجبة المزررة والسروال الفضفاض إجبارية!

    خلال الثمانينات كانت الجبة فضفاضة طويلة تصل إلى مفصل القدم. أزياء النساء في تلك الفترة مقارنة بمرحلة التسعينات كانت أشبه بالمعاطف، وما لبثت أن زحفت على أكتفاها البطانات الضخمة. وكانت الجبب تزرر حتى نهايتها، بحيث لا يظهر سوى طرف سروال فضفاض من تحتها.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    من الجبة المعطفية الى الجبة الخفاشية

    مطلع الثمانينات كانت ربطة الرأس قاتمة اللون، وتربط حافتها بإحكام تحت الحنك بحيث تغطي الرقبة، لكن انفتاح الاستيراد في مطلع التسعينات، أغرق الأسواق بسراويل الجينز القادمة من آسيا فبات شائعاً تحت الجبة التي تحول تصميمها إلى شكل "خفاشي" كما يصفنه الإيرانيات.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    "المقنعة" ربطة رأس إجبارية منذ سن السادسة!

    شاعت خلال الثمانينات والتسعينات "المقنعة" وهي ربطة رأس مخاطة مقفلة ترتديها المرأة كما تظهر الصورة. شاعت المقنعة في البداية في المدارس الابتدائية حيث ترتديها البنات منذ سن السادسة، ثم باتت إلزامية في المدارس وعلى العاملات في المصانع ودوائر ومؤسسات الدولة، واللواتي لم يلتزمن بها يجري نقلهن إلى أماكن نائية لإجبارهن على الاستقالة.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الجبة أقصر وأضيق وربطة الرأس زاهية الألوان

    بحلول منتصف التسعينات تقاصرت جبب النساء لتصل مستوى الركبة وباتت ضيقة تظهر استدارات الجسد، كما تغيرت خاماتها إلى أقمشة رقيقة، وتغيرت موديلاتها فباتت تكشف عن مساحات أكبر من ملابس المرأة ولم تعد معطفاً محكم الغلق. واختفت الجبة الخفاشية بألوانها المعتمة. كانت قوات السباه تطارد النساء في المدن وتمنع التطور الجديد.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الشال طرد المقنعة وباتت الجبة معطفا قصيراً

    منذ الألفية الثالثة باتت الجبب أقصر وأشد ضيقاً، وحلّ شال خفيف يلقى على الرأس بعفوية مقصودة محل ربطة الرأس والمقنعة. أكمام الجبة القصيرة اختلفت أيضا عن الجبة القديمة وكذلك ياقاتها فباتت أكثر انفتاحاً وتظهر جزءاً من عنق المرأة. وشاعت في طهران الجبب الكتانية ولم يعد للجبة الإسفنجية المعطفية وجود.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    جبة طويلة ضيقة بلا أزرار وربطة رأس رمزية

    مع هذا الانفتاح بدأت الشرطة بالتشدد، وللالتفاف على إجراءاتهم التعسفية شاعت المعاطف الضيقة الطويلة الخالية من الأزرار التي مهما طالت تبقى كاشفة عن مساحة كبيرة من ملابس المرأة، وشاع تحتها ما يعرف ب "ليغنغ" أي السروال الملتصق بالجسد كما شاعت الأحذية الرياضية من الماركات الشهيرة. أما ربطات الراس فأضحت تكشف عن مقدمة ونهاية شعر المرأة بإصرارٍ شديدٍ رغم القيود.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    وداعاً للجبة وللربطة وللسروال الفضفاض!

    منذ العقد الثاني من الألفية الثانية شاعت موضة "سابورت" وبات زيا لكل البنات، أما سروايل الفيزيون اللحمية فباتت زي الطهرانيات الثابت، وأمست الجبة مجرد عباءة عصرية بألوان أنيقة مفتوحة من كل الجهات، فيما استقر الشال كغطاء نهائي للشعر. مع كل ذلك تعاظمت كمية الماكياج الذي يضعنه الإيرانيات حتى نهاراً.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الحجاب "الإسلامي" عنوان أنوثة المرأة وسحرها!

    ببلوغ " الثورة الإسلامية" عقدها الرابع من العمر، لم يعد للحجاب المفروض على النساء أي شبه بالحجاب الذي فُرض في أعوام الثورة الأولى. بل أضحى زياً أنيقاً يميز المرأة الإيرانية عن غيرها ويكشف أكثر مما يخفي من أجسادهن وجمالهن. وبات إظهار الشعر الملون جزءاً من أناقة المرأة رغم ارتدائها الشال "الإسلامي".

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    حملة "الى حجاب أفضل" جعلت الحجاب زياً أنيقاً

    منذ 2015 بدأت الإيرانيات بالظهور في الميادين الرياضية دون حجاب وبشعور مكشوفة خاصة على سفوح التزلج على الجليد لجبال البرز المطلة على مناطق شمال طهران. المرأة الإيرانية ترى أنها قد نجحت في خلق زي جديد أنيق يليق بها من خلال حملة سلمية صامتة جرت تحت شعار "إلى حجاب أفضل".DW / م.م