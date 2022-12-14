قبيل القمة مع دول "آسيان" شولتس يدعو لـ"عالم متعدد الأقطاب"

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تعاون دولي واسع النطاق لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية. وقال شولتس في بيان حكومي أدلى به في البرلمان (بوندستاغ) اليوم الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2022): "فكرة عصر ثنائي القطب، حيث يدور كل شيء حول الولايات المتحدة والصين، تتجاهل الواقع العالمي... سيكون عالم القرن الحادي والعشرين عالما متعدد الأقطاب".
وذكر شولتس أنه من أجل التوصل لحلول للقضايا العالمية الرئيسية مثل حماية المناخ أو الأوبئة أو التنوع البيولوجي أو الرقمنة، لا يتعين فقط تنويع سلاسل التوريد، بل أيضا العلاقات في جميع أنحاء العالم.
وأوضح شولتس أن الأمر يتعلق بشراكات وثيقة مع الدول الناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مضيفا أن لدى الأوروبيين مجموعة واسعة من القيم والمصالح المشتركة مع أهم شريك عالمي لهم - الولايات المتحدة الأمريكية - ولكن لا يمكن استبعاد اختلافات في بعض القضايا.
وذكر شولتس أن الاستثمارات الأمريكية في حماية المناخ تمثل مساهمة رائعة في تحول الطاقة، وقال: "لكن لا ينبغي لهم إعاقة المنافسة العادلة"، مضيفا أنه بدلا من الوقوع في خلافات كبيرة، يجب التعاون بشكل أوثق وتقوية التجارة المشتركة والعادلة مع الولايات المتحدة.
وقال شولتس إن صعود الصين كقوة عالمية حقيقة يجب التعامل معها، موضحا أن التعامل مع هذه الحقيقة لا ينبغي أن يتمثل في "فك الارتباط"، مشيرا إلى أن الصين لا تزال مهمة كشريك اقتصادي وتجاري، ومع ذلك هناك العديد من القضايا العالمية التي يجب مناقشتها مع الصين - حتى في حالة وجود وجهات نظر مختلفة حول وقائع معينة.
"تجريم الجنس قبل الزواج في القمة مع آسيان؟"
وتأتي هذه التصريحات للمستشار الألماني قبيل أول قمة كاملة للاتحاد الأوروبي مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر عقدها اليوم الأربعاء في بروكسل والتي تأمل أوروبا أن تعزز العلاقات التجارية والسياسية مع المنطقة. ويحضر قادة الاتحاد الأوروبي القمة مع نظرائهم من جنوب شرق آسيا للاحتفال بمرور 45 عاما على العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
ومن المقرر مناقشة العلاقات الاقتصادية والأمن الغذائي وتغير المناخ، وفقا لرسالة دعوة نشرها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه بالإضافة إلى مناقشة الوضع الأمني في جنوب شرق آسيا، في ضوء التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى إدانة مشتركة للغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المقرر أيضا توقيع اتفاقية سفر جوي بين الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة. ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك التزامات بزيادة التعاون في مجالي التجارة والطاقة.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من المتوقع أن يُطرح التشريع الأخير الذي تم تمريره في إندونيسيا لتجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج اعتبارا من عام 2025 في القمة، وهو قانون أثار انتقادات وجدلا واسعا في أوروبا. وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا 10 أعضاء هم بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام
ص.ش/ح.ز (د ب أ)
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في التاسع من أيار/ مايو 1950...
... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في 25 آذار/ مارس 1957...
... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في كانون الثاني/ يناير 1973...
...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...
... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في الأول كانون الثاني/ يناير2002...
... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أيار/ مايو 2004
وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في ربيع 2005...
... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أزمة مالية خانقة
في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أزمة اللاجئين
وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
بريكسيت
جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
لكن...
... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.