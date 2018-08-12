 قبور بلا شواهد .. من يهتم بهوية المهاجرين الغرقى؟ | سياسة واقتصاد | DW | 08.04.2019

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سياسة واقتصاد

قبور بلا شواهد .. من يهتم بهوية المهاجرين الغرقى؟

في الأشهر الثلاثة الماضية غرق أكثر من 300 مهاجر في البحر المتوسط كانوا يأملون في الوصول إلى "الفردوس الأوروبي"، وهذه مأساة بحد ذاتها، لكن هذه المأساة تصبح مضاعفة عند إدراك حقيقة أن هويات معظم هؤلاء المهاجرين تبقى مجهولة.

Mittelmeer Libyen Flüchtlingsboot Rettungsaktion (Reuters/Marina Militare)

"في الوطن كنا مدرجين على لائحة المفقودين. ولم يعرف آباؤنا فيما إذا كنا قد متنا أو مازلنا أحياء، وحرقة الألم في حالة المفقودين أشد منها في حالة الأموات"، هذا ما يقوله مغني راب جزائري في أغنية تحمل اسم "رحلة إلى سردينيا"، مشيراً فيها إلى معاناة الأهل عند انقطاع أخبار أبنائهم المهاجرين عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.
في أواخر عام 2014، حصلت "مأساة" أمام أعين أفراد عائلة كانت تقضي إجازتها في جزيرة يونانية، فبينما كانوا يتناولون الطعام في أحد المطاعم المطلة على الشاطئ، شاهدوا جثة رجل جرفتها الأمواج إلى الشاطئ. ولأنهم لم يكونوا يعرفون ما يجب فعله، اتصلوا بصديقة لطلب المساعدة والمشورة.

كانت هذه الصديقة كاتريونا جارفيس، وهي قاضية بريطانية متقاعدة كانت تعمل على بناء مشروع جديد دفاعاً عن حقوق المهاجرين المفقودين والمتوفيين وعوائلهم. وبعد جهود بذلتها الناشطة في محاولة التعرف على الرجل، بمساعدة من النشطاء المحليين والأطباء، تم التحقق من هوية ذلك الشخص. 
تقول جارفيس: "كان شاباً سورياً يبلغ من العمر 22 عاماً فقط. لقد كانت مأساة". وبعد ذلك تمكنت جارفيس من الوصول إلى عائلة الشاب المتوفي، والتي كانت تريد إعادة جثته إلى سوريا. لكن وبسبب الإجراءات البيروقراطية والتكاليف الكبيرة لنقل الجثة، دفنت الجثة في شمال اليونان. تقول جارفيس: "عائلته تعرف أين هو ويمكنها التقدم بطلب للحصول على التأشيرة من أجل زيارة قبره".
هذه الحادثة دفعت جارفيس إلى الانخراط بشكل أكبر في الدفاع عن حقوق عوائل الأشخاص الذين ماتوا على طريق الهجرة إلى أوروبا، كما تقول، خصوصاً بعد إدراكها وجود ثغرات كبيرة في قوانين تحديد هويات المهاجرين المفقودين أو المتوفين.

في عام 2015، بدأت الناشطة البريطانية بالعمل التطوعي في جزيرة ليسبوس اليونانية، حيث توفي العديد من المهاجرين في طريق الوصول إليها. تقول جارفيس: "كان الجميع يواجه صعوبات في كيفية التعامل مع ذلك. كان في الجزيرة مكان واحد لحفظ الجثث لا يكفي إلا لجثتين، بينما كان هناك حوالي 70 جثة بحاجة إلى العناية والإدارة. لم تعرف العائلات ما عليها أن تفعل".

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مسائية DW: جدل الهجرة يعود للواجهة في أوروبا.. ما الجديد؟

جثث بدون أسماء
استطاعت جارفيس تأمين حاوية للتبريد ليتم استخدامها مكاناً مؤقتاً لحفظ الجثث. تقول المتطوعة البريطانية: "لازالت هناك في المستشفى، لكن آمل ألا يحتاجوا إلى استخدامها مرة أخرى".
وعلى الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، خاصة من تركيا إلى اليونان، إلا أن الموارد الكافية لرعاية جثث الموتى ومراعاة حقوق عوائلهم مازالت غير متوفرة.

بشكل عام هناك في جميع الدول إمكانيات لجمع وتحليل بيانات الأشخاص بعد وفاتهم، لكن فعالية ذلك تعتمد بشكل كبير على الدولة التي يتم فيها ذلك. ففي اليونان ينبغي إرسال عينات من الجثة إلى قسم شرطة الطب الشرعي والتي تقارنها ببياناتها الموجودة في قاعدة بيانات معقدة، لكن الإجراءات المتبعة قد تختلف عن بلدان أخرى. فعندما يتم أخذ الحمض النووي من الجسم للتحقق من وجود تطابق، تكون إمكانية تحديد هوية الشخص صعبة، وذلك بسبب تحديات أخرى تتعلق بعدم توفر بيانات كافية عن المتوفي، حيث لا يحمل الكثير من المهاجرين جوازات سفر أو أي وثائق أخرى.
وعندما يتعذر إيجاد تطابق لعينة من الحمض النووي، ينبغي تخزينها في قاعدة البيانات لأن ذلك قد يساعد في تحديد هوية الشخص في المستقبل، لكن لا يتم بشكل منظم. تقول جارفيس: "انعدام التواصل والتنسيق (...) يسبب للعوائل مشاكل كبيرة ويزيد من حزنهم".
التركيز على الأعداد وليس على الهويات
يفسر تعقيد وصعوبة تحديد هويات الضحايا حقيقة أن جمع بيانات المهاجرين المفقودين أو الموتى من قبل السلطات يركز بشكل أساسي على حساب أعداد الضحايا بدلاً من محاولة التعرف على هوياتهم والوصول إلى عوائلهم. تقول غنيس كالامارد، المقررة الأممية بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، إن غياب البيانات والمعرفة حول هويات المهاجرين الموتى: "واحدة من المآسي الكبرى التي لا توصف لهذه الكارثة".

مختارات

لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر غرق زورق مطاطي قبالة السواحل التركية. من بين هؤلاء الغرقى، شاب كان برفقة زوجته الحامل وأخته. مهاجر نيوز أجرى حوارا مع أحد أقارب الشاب لمعرفة الأسباب التي دفعته للمغامرة بحياته وحياة عائلته. (10.10.2018)

بتهمة "تهريب مهاجرين" تم اعتقال السباحة السورية سارة مارديني في آب/أغسطس الماضي في اليونان. والآن وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر، أكد محامي اللاجئة السورية أنه سيتم إطلاق سراح موكلته ولكن مقابل كفالة مالية عالية. (05.12.2018)

والأهم من ذلك أن العوائل تعيش مأساة بانتظار معرفة مصير أبنائها. تقول جارفيس: "أنهم يريدون أن يعرفوا فيما إذا كانوا أحياء أو أموات"، وتضيف: "لا يمكن للأشخاص الحزن إذا كانوا لا يعرفون ما الذي حدث لهم".
عندما تحدث كارثة طبيعية أو في حالة الهجمات الإرهابية أو الحروب فهناك أطر عمل دولية تتعلق بحقوق الإنسان وكيفية التعامل مع عواقب هذه الحوادث، لتحديد هويات المفقودين والموتى وضمان احترام حقوق أهاليهم، والتزامات الدول في هذه الحوادث واضحة تماماً.
أما في حالة الوفيات أثناء الهجرة، فلا يوجد إطار قانوني من هذا القبيل، كما تختلف الإجراءات والقوانين من بلد لآخر. ورغم وجود بعض القوانين التي تقضي بمقاضاة الأفراد المسؤولين عن وفيات المهاجرين، كالمهربين مثلاً، فإن القليل من الجناة يقفون أمام العدالة، كما تقول غنيس كالامارد.

الجثث "تنتشر في جميع أنحاء صقلية"
تقول جورجيا ميرتو، الباحثة الميدانية في مشروع "مفقودي البحر المتوسط" إنه لا يوجد في إيطاليا شرط قانوني لتحديد هوية الشخص الذي توفي أثناء الهجرة. والمشروع الذي تعمل ضمنه ميرتو هو مشروع لبناء قاعدة بيانات تجمع أسماء اللاجئين الذين تم تحديدهم، كواحد من الجهود المنهجية الأولى في جميع بيانات اللاجئين الذين فقدوا في طريق الهجرة. 

اليوم يتضمن عمل ميرتو تتبّع آثار الجثث في صقلية، وبسبب نقص الأماكن المخصصة لدفن المهاجرين وأماكن تخزين الجثث، فإن الجثث "تنتشر في جميع أنحاء الجزيرة"، كما تقول ميرتو. 
وتضيف أنه غالباً ما يتم التعرف على الجثة بعد فترة طويلة من دفنها. وعندما تصل العائلة من أجل الجثة، كما تقول، من المحتمل أن يكون قد تم نقلها إلى مقبرة أخرى. 
وتتابع ميرتو: "حتى الآن، لم أخفق أبداً في العثور على جثة ما". لكن وبدون مساعدتها فلن تستطيع معظم العوائل أن تعرف أماكن قبور أحبائها. وميرتو تستطيع القيام بهذا العمل فقط بسبب الدعم من المشاريع المؤقتة مثل "مفقودي البحر المتوسط"، و"التكاليف البشرية لمراقبة الحدود".

خطوة إلى الأمام
وقد أوصى مشروع "التكاليف البشرية لمراقبة الحدود" بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للحصول على معلومات حول المهاجرين الموتى والمفقودين، والتي من شأنها أن تساعد في التعرف عليهم والوصول إلى عوائلهم. وجاءت مجموعة أخرى من التوصيات من جارفيس و"مشروع الحقوق الأخيرة" الذي تديره مع زميلها المحامي في مجال حقوق الإنسان، سيد بولتون. وتشمل هذه التوصيات دعوات للدول من أجل إنشاء كيان واحد مسؤول عن تنسيق الجهود المتعلقة بالمهاجرين المفقودين والمفقودين، وكذلك بناء قاعدة بيانات الحمض النووي.

في شهر أيار/ مايو الماضي، حظي مشروع جارفيس بمزيد من الدعم، حيث تم توقيع إعلان ميتيليني من قبل الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم. وقد تم تبنيها الآن من قبل اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان، ما قد يكسبها المزيد من التأثير في الأوساط السياسية.

لكن أحد الأشياء الرئيسية التي يدعو إليها الإعلان، وهو زيادة جهود البحث والإنقاذ، تلقى ضربة قوية، بقرار الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي وقف إرسال السفن لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط ​​في إطار عملية صوفيا. تحذر جارفيس من أنه مع قلة عدد السفن القادرة على إنقاذ الأحياء، فإن احتمال استعادة جثث المهاجرين أيضاً سيكون أقل، وتضيف: "حتى أن المزيد من الجثث ستختفي تحت الأمواج. ولن نعرف أبداً أنهم كانوا هنا".

ماريون ماكغريغور/ م.ع.ح 

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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