قبل يومين من الانتخابات.. كيف هو المشهد الانتخابي التركي؟

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قبل يومين على الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيا.. استقطاب حاد واستطلاعات للرأي تشير إلى تقدم كيليجدار أوغلو أقوى منافس لأردوغان .. كيف هو المشهد الانتخابي في تركيا؟ ولمن يميل الناخب التركي؟
قبل أيام من الانتخابات التركية الحاسمة، عرض الرئيس أردوغان مقطع فيديو، يُزعم به وجود ارتباط بين منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو ومنظمة حزب العمال الكردستاني المسلحة. DW تتقصى الحقائق وتكشف أن الأمر ليس صحيحا بتاتا.
رجب طيب أردوغان حليف الإسلاميين الأكبر في امتحان عسير للاستمرار في حكم تركيا. يدرك الإسلاميون العرب أن أردوغان براغماتي ولم يعد يساندهم كما السابق، فهل يستمرون في دعمه أم أن تركيا عموما أدارت ظهرها لهم؟
يشتد التوتر في تركيا التي لا يفصلها عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوى أسبوع، حيث وجه رجب طيب أردوغان انتقادات حادة إلى منافسه الرئيسي، بينما أبلغت المعارضة عن تعرض حملتها الانتخابية للاعتداء.
انسحب محرم إنجه مؤسس حزب "البلد" من الانتخابات الرئاسية التركية في خطوة قد تعزز فرص كليجدار أوغلو أكبر منافسي الرئيس أردوغان لكنها تضيق مجال المنافسين أمامه. واستطلاع يظهر تخلف أردوغان بخمس نقاط مئوية عن كليجدار أوغلو.
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