قبل يومين من الانتخابات.. كيف هو المشهد الانتخابي التركي؟

تركيا- اعتداء على تجمع معارض وأردوغان يلعب على وتر المشاعر الدينية

يشتد التوتر في تركيا التي لا يفصلها عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوى أسبوع، حيث وجه رجب طيب أردوغان انتقادات حادة إلى منافسه الرئيسي، بينما أبلغت المعارضة عن تعرض حملتها الانتخابية للاعتداء.