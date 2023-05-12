 قبل يومين من الانتخابات.. كيف هو المشهد الانتخابي التركي؟ | مسائية DW | DW | 13.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

قبل يومين من الانتخابات.. كيف هو المشهد الانتخابي التركي؟

قبل يومين على الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيا.. استقطاب حاد واستطلاعات للرأي تشير إلى تقدم كيليجدار أوغلو أقوى منافس لأردوغان .. كيف هو المشهد الانتخابي في تركيا؟ ولمن يميل الناخب التركي؟

المزيد من المركز الإعلامي

تقرير يرصد المخاوف الرئيسية التي تدفع الناخبين الأتراك للإطاحة بأردوغان، وذلك قبل انتخابات الأحد.

ما هي القضايا الرئيسية في انتخابات تركيا وهل سيحتفظ أردوغان بالسلطة؟ 12.05.2023

Women walk next to billboards, one reading 1 year free natural gas in residences with the portrait of Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) and another with the portrait of Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate, Kemal Kilicdaroglu (3rdR) reading promise to you, in Sanliurfa, south-eastern Turkey on April 28, 2023. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

انتخابات مصيرية ومنافسة محتدمة.. هل تودع تركيا عهد أردوغان؟ 09.05.2023

الانتخابات التركية غير محسومة بالنسبة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة وأسباب أخرى.

تركيا- أزمة غلاء المعيشة تهدد إعادة انتخاب أردوغان 08.05.2023

تركيا على وشك انتخاب رئيس جديد. التنافس قوي بين الرئيس أردوغان ومتحديه الرئيسي زعيم المعارضة كمال ، غاندي تركيا.

تركيا على وشك الانتخابات ودور مهم للناخبين الشباب 09.05.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

تجدد الاشتباكات في السودان.. هل يصمد إعلان جدة؟

تجدد الاشتباكات في السودان.. هل يصمد "إعلان جدة"؟ 13.05.2023

مسائية DW: التطبيع العربي مع نظام الأسد... بأي ثمن؟

مسائية DW: التطبيع العربي مع نظام الأسد... بأي ثمن؟ 11.05.2023

العلاقات الأوروبية الصينية... هل تتجه نحو الصدام؟

العلاقات الأوروبية الصينية... هل تتجه نحو الصدام؟ 11.05.2023

في خطابه بمناسبة يوم الانتصار على النازية، بوتين يتهم الغرب ويتفادى الحديث عن الخسائر، ما الجديد في احتفالات هذا العام؟

خطاب بوتين في "عيد النصر".. ما الجديد؟ 09.05.2023

المزيد مسائية DW

إسرائيل تستهدف الجهاد الإسلامي في غزة.. ما المآلات؟

إسرائيل تستهدف "الجهاد الإسلامي" في غزة.. ما المآلات؟ 09.05.2023

مسائية DW: تنسيق سوري - أردني لمكافحة تجارة المخدرات العابرة للحدود؟

مسائية DW: تنسيق سوري - أردني لمكافحة تجارة المخدرات العابرة للحدود؟ 08.05.2023

مسائيةDW: ما هي الصورة الحقيقية للانتهاكات الإنسانية في السودان؟

مسائيةDW: ما هي الصورة الحقيقية للانتهاكات الإنسانية في السودان؟ 08.05.2023

مسائيةDW: تعثر مفاوضات جدة حول السودان...هل خرج الصراع عن السيطرة؟

مسائيةDW: تعثر مفاوضات جدة حول السودان...هل خرج الصراع عن السيطرة؟ 08.05.2023

اقرأ أيضا

Links: KIRKLARELI, TURKIYE - MAY 08: Turkish President and Leader of the Justice and Development (AK) Party, Recep Tayyip Erdogan (R) and his wife Emine Erdogan (L) greet the crowd during an election rally at Cumhuriyet Square in Kirklareli, Turkiye on May 08, 2023. Murat Kula / Anadolu Agency Rechts: KIRSEHIR, TURKIYE - MAY 07: Kemal Kilicdaroglu, the leader of the Republican People's Party (CHP) and the joint presidential candidate of the Nation Alliance attends an electoral rally organized by CHP at Cacabey square in Kirsehir, Turkiye on May 07, 2023. Sercan Kucuksahin / Anadolu Agency

DW تتحقق .. أردوغان عرض فيديو مزيفا عن كليجدار أوغلو 12.05.2023

قبل أيام من الانتخابات التركية الحاسمة، عرض الرئيس أردوغان مقطع فيديو، يُزعم به وجود ارتباط بين منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو ومنظمة حزب العمال الكردستاني المسلحة. DW تتقصى الحقائق وتكشف أن الأمر ليس صحيحا بتاتا.

epa03962286 Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan flashes the Morsi-supporters' 'four-finger' salute as he speaks in Trabzon, Turkey, 23 November 2013. Egypt said it will expel the Turkish ambassador in Cairo for repeated comments from Ankara supporting ousted Egyptian president Mohammed Morsi, Foreign Ministry spokesman Badr Abdel-Atti said on 23 November 2013. He said repeated statements by Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan calling for the release of Morsi reflect 'an unacceptable determination to defy the will of the Egyptian people ... and interference in the internal affairs of the country.' EPA/HAKAN BURAK ALTUNOZ/ANADOLU AGENCY TURKEY OUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/NO ARCHIVES

حليفهم في امتحان صعب.. كيف ينظر الإسلاميون لانتخابات تركيا؟ 11.05.2023

رجب طيب أردوغان حليف الإسلاميين الأكبر في امتحان عسير للاستمرار في حكم تركيا. يدرك الإسلاميون العرب أن أردوغان براغماتي ولم يعد يساندهم كما السابق، فهل يستمرون في دعمه أم أن تركيا عموما أدارت ظهرها لهم؟

Turkish President and People's Alliance's presidential candidate Recep Tayyip Erdogan gives a speech during an election rally campaign in Istanbul, Turkey, Sunday, May 7, 2023. (AP Photo/Khalil Hamra)

تركيا- اعتداء على تجمع معارض وأردوغان يلعب على وتر المشاعر الدينية 08.05.2023

يشتد التوتر في تركيا التي لا يفصلها عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوى أسبوع، حيث وجه رجب طيب أردوغان انتقادات حادة إلى منافسه الرئيسي، بينما أبلغت المعارضة عن تعرض حملتها الانتخابية للاعتداء.

(FILES) Turkey's Chairman of Homeland (Memleket) Party Muharrem Ince makes a statement after applying for the Presidency candidacy to the Supreme Election Board (YSK) in Ankara on March 20, 2023. Third-party candidate Muharrem Ince on May 11, 1023, withdrew from Turkey's tight presidential election in a shock move that raised the chances of an opposition first-round victory. The 59-year-old announced his decision after being targeted by an online smear campaign that included doctored images of him meeting women and riding around in fancy cars. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

تركيا: محرم إنجه يرفع الراية البيضاء وينسحب من السباق 11.05.2023

انسحب محرم إنجه مؤسس حزب "البلد" من الانتخابات الرئاسية التركية في خطوة قد تعزز فرص كليجدار أوغلو أكبر منافسي الرئيس أردوغان لكنها تضيق مجال المنافسين أمامه. واستطلاع يظهر تخلف أردوغان بخمس نقاط مئوية عن كليجدار أوغلو.