قبل يومين على الانتخابات.. كيف هو مزاج الناخب الفرنسي؟

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قبل يومين على انطلاق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في فرنسا.. كيف هو مزاج الناخب الفرنسي؟ وأية ملفات هيمنت على المعركة الانتخابية؟
يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي تمثل فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية جديدة.
فاز إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية بنتيجة فاقت التوقعات، متغلبا على منافسته زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان. المرشحان سيواجهان بعضهما في جولة ثانية بعد أسبوعين، فمن سيحسم السباق الرئاسي لصالحه؟
تصدر الرئيس الفرنسي ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الجولة الأولى من الانتخابات التي تنافس فيها 12 مرشحا. فوفق نتائج أولية حصل ماكرون على 27,6% ولوبان على 23%. وحل مرشح اليسار المتطرف ميلانشون ثالثا بـ22,2%.
يدلي المواطنون الفرنسيون في مناطق ومقاطعات ما وراء البحار بأصواتهم لاختيار رئيس فرنسا المقبل قبل يوم من نظرائهم في البر الرئيسي بسبب فارق التوقيت. يتوقع أن تتم الإعادة بين ايمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبان.
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