قبل يورو 2024.. كرة القدم الألمانية تتعرض لنكسة جديدة!

تعرضت ألمانيا مستضيفة بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم (يورو 2024) لضغوط هائلة في الأشهر القليلة الماضية بعد سلسلة من النتائج السيئة لكنها باتت في موقف لا تحسد عليه بعد الخروج المبكر من دور المجموعات لبطولة أوروبا تحت 21 عاماً.

وكان منتخب الشباب الألماني، بطل أوروبا 2021، حريصاً على الظهور بشكل أفضل من نظيره منتخب الكبار في المباريات الأخيرة لكنه خسر 2-صفر أمام إنجلترا في جورجيا أمس الأربعاء ليخرج من دور المجموعات بنقطة واحدة من ثلاث مباريات. كما فقد فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وقال أنطونيو دي سالفو مدرب منتخب ألمانيا تحت 21 عاما "كانت إنكلترا أفضل منا بمراحل. لديهم الكثير من اللاعبين أصحاب القدرات المذهلة. تصورنا أموراً مختلفة قبل البطولة".

ومع خشية المشجعين الألمان من سماع نفس الكلمات في بطولة أوروبا 2024 ستتحول كل الأنظار إلى مدرب ألمانيا هانز فليك. ولا يبدو فريقه قريباً من المستوى المطلوب لبطولة أوروبا العام المقبل عندما يسعى لتعويض خمس سنوات مخيبة للآمال.

وتعادلت ألمانيا 3-3 مع أوكرانيا وخسرت 1-صفر أمام بولندا في وارسو و2-صفر على أرضها أمام كولومبيا في مباريات ودية في وقت سابق هذا الشهر لتؤكد حالتها السيئة منذ الفترة التي سبقت خروجها المبكر من الدور الأول لكأس العالم في قطر 2022.

هانزي فليك تعرض لانتقادات بعد النتائج المخيبة للمنتخب الألماني الأول.

وعندما تولى فليك المسؤولية في أيلول/سبتمبر 2021 كان منتخب ألمانيا يعاني من التراجع بعد أن ودع كأس العالم 2018 من دور المجموعات في أسوأ خروج له من البطولة منذ أكثر من 80 عاماً. كما خسر أمام إنكلترا في دور الستة عشر في بطولة أوروبا 2020.

ورغم أن فليك استهل مهمته بالفوز في ثماني مباريات متتالية فإن ألمانيا فازت الآن مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات لعبتها منذ خروجها المفاجئ من دور المجموعات في كأس العالم في كانون الأول/ديسمبر. وفازت أيضاً بثلاث من آخر 11 مباراة لعبتها.

وستواجه ألمانيا منتخبي اليابان وفرنسا ودياً في أيلول/سبتمبر وقد تحدد المواجهتان مستقبل فليك على رأس الجهاز الفني لبطل العالم أربع مرات.

وقال رودي فولر مدير منتخب ألمانيا أمس الأربعاء "أتوقع أن نطوي هذه الصفحة في سبتمبر (أيلول) بتحقيق فوزين وتقديم مستويات جيدة. الطريقة التي سنقدم بها أنفسنا ستكون الشيء الأكثر أهمية".

خ.س/ أ.ح (رويترز)