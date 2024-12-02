قبل مغادرة البيت الأبيض.. بايدن يصدر عفوا عن نجله هانتر

جو بايدن يعفو عن نجله هانتر بايدن، في تراجع عن تعهده بعدم التدخل في الإجراءات القانونية ضد نجله الأصغر الذي أقر بالذنب في قضية تهرب ضريبي. وترامب يتهمه بـ "استغلال وإجهاض العدالة".

قبل أقل من شهرين من مغادرة البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الأحد (الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024)، أنه أصدر عفوا عن نجله هانتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في قضيتَي احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني. وقال الرئيس الديموقراطي "لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا: هانتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ"، متحدثا عن "سوء تطبيق للعدالة".

وأضاف بايدن في بيان "قلتُ إني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل وقد التزمتُ بوعدي حتى وأنا أرى نجلي يُحاكَم بشكل انتقائي وغير عادل". وتابع "لم تظهر الاتهامات في قضاياه إلا بعد أن حرّض عليها العديد من خصومي السياسيين في الكونغرس من أجل مهاجمتي ومعارضة انتخابي". وأردف بايدن "أنا أؤمن بالنظام القضائي لكنني (...) أعتقد أيضا أن (شكلا) فظا من السياسة قد أصاب تلك العملية وأدى إلى إساءة تطبيق العدالة".

وسبق للرئيس الأميركي أن أكد مرارا أنه لن يمنح ابنه عفوا رئاسيا، وهو أمر أعاد البيت الأبيض تأكيده في أيلول/سبتمبر، عندما أقرّ هانتر رسميا بذنبه في تهم تتعلق بعدم دفع ضرائب قدرها 1.4 مليون دولار بينما كان ينفق ببذخ على المخدرات. ‬‬‬

وحدّد موعد جلسة النطق بالحكم في 16 من الشهر الجاري. كما أن هانتر بايدن أمضى جزءا من العام 2024 في المحكمة، إذ أدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا، وهي جناية.

ويغطي العفو الشامل الذي وقعه بايدن ليس فقط هذه الجرائم، بل أيضا أي جرائم أخرى "ارتكبها أو ربما يكون قد شارك فيها" هانتر بايدن خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني 2014 إلى الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2024.

من جانبه، قال هانتر بايدن في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه لن يأخذ هذا العفو كأمر مسلم به، متعهداً بتكريس حياته التي أعاد بناءها لمساعدة من لا يزالون مرضى ويعانون.

وأضاف بايدن الابن: "لقد اعترفت وتحملت المسؤولية عن أخطائي خلال الأيام الأكثر ظلمة من إدماني- الأخطاء التي تم استغلالها لإذلالي وإحراجي أنا وعائلتي علنا لأغراض سياسية".

ترامب يهاجم بايدن

وسبق للرؤساء الأميركيين أن أصدروا قرارات عفو لمساعدة أفراد عائلاتهم وحلفاء سياسيين. بيل كلينتون على سبيل المثال، أصدر عفوا عن أخيه غير الشقيق في تهم تتعلق بالمخدرات وأصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب عفوا عن والد صهره الذي كان متهما بالتهرب الضريبي، علما بأنه في الحالتين قضى المتهمان فترات عقوبتهما في السجن.

في ذات الوقت، تعهّد ترامب بالعفو عن أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في هجوم دامٍ وقع في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 في مسعى لمنع الكونغرس من المصادقة على هزيمته أمام بايدن في انتخابات 2020. وأشار ترامب إلى هؤلاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد قائلا "هل يشمل العفو الذي أصدره جو لهانتر رهائن السادس من كانون الثاني/يناير المسجونين منذ سنوات؟ يا له من استغلال وإجهاض للعدالة!".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)