قبل مؤتمرها السنوي.. تسريبات تكشف عن هواتف آبل الجديدة

تعتزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة خلال الأسبوع الحالي لتنهي عاما اكتفت خلاله بإضافة تحديثات بسيطة على بعض منتجاتها، بما يمهد الطريق أمام موسم قوي خلال الربع الأخير من العام الحالي للشركة.

وتعتزم "آبل" وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية إطلاق ثلاث نسخ جديدة من الهاتف الذكي آيفون ونسخة محدثة من الكمبيوتر اللوحي آي باد برو ومن الساعات الذكية "آي ووتش" بشاشات أكبر، إلى جانب جيل جديد من الكمبيوتر المكتبي "ماك" بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الملحقات مثل "أير باور" وهو شاحن لاسلكي للأجهزة المحمولة.

وأظهرت تسرييات كشفت عنها وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر لها داخل شركة "آبل" أن الأخيرة قد تطلق على هواتف آيفون الجديدة أسماء "Xs" و"Xs Max" و"Xr". وستملك كلا من آيفون "Xs" وآيفون "Xs Max" على شاشة OLED وبقياس 5.8 و6.5 بوصات على التوالي. في حين سيحصل آيفون "Xr" على شاشة LCD وبقياس 6.1 بوصة وبجانب خلفي مصنوع من الألومنيوم، كما أن الأخير سيكون متاحًا بمجموعة كبيرة من الألوان المختلفة. وأضافت بلومبرغ كذلك أن أسعار آيفون "Xr" ستتراوح ما بين 699 إلى 749 دولارا.

ومن المنتظر إزاحة الستار غد الأربعاء (12 سبتمبر/ أيلول 2018) عن المنتج الجديدة على مسرح ستيف جوبز (مؤسس الشركة) في مقر رئاسة "آبل" في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وستتجه الأنظار إلى الإصدارات الجديدة من الهاتف الشهير "آيفون".

ومازال "آيفون" هو أهم منتجات الشركة ومصدر حوالي ثلثي إيراداتها مع تفوق مبيعاته على مبيعات مختلف منتجات "آبل" الأخرى، إلى جانب الخدمات التي توفرها الشركة مثل اشتراكات استخدام التطبيقات وتنزيل الأفلام وتخزين البيانات عبر الحوسبة السحابية.

س.آ / ع.ش (د ب أ)