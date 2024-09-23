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سياسةأوروبا

قبل لقاء زيلينسكي: شولتس لا ينوي تخفيف قواعد استخدام الأسلحة

٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤

قبل اجتماعه مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا ينوي تخفيف القيود المفروضة على استخدام الجانب الأوكراني للأسلحة الألمانية في الحرب مع روسيا.

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صورة من الأرشيف خلال لقاء شولتس مع زيلينسكي وزوجته أولينا في مؤتمر مانحي أوكرانيا في برلين 11/6/2024
شولتس: الحكومة الألمانية اتخذت قرارات شديدة الوضوح بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا تتضمن عدم إلغاء ألمانيا للقيود المفروضة على مدى الأسلحةصورة من: Annegret Hilse/REUTERS

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2024) وقبل لقائه بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش زيارته لنيويورك من أجل المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، أنه لا ينوي تخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الألمانية في أوكرانيا.

وأضاف شولتس أن الحكومة الألمانية اتخذت "بعض القرارات" بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا، وأردف أنها قرارات "شديدة الوضوح بالنسبة لي" مشيرا إلى أن هذه القرارات تتضمن عدم إلغاء ألمانيا للقيود المفروضة على مدى الأسلحة.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "هذا لا يتوافق مع موقفي الشخصي... لن نفعل ذلك. ولدينا أسباب وجيهة لذلك".

يذكر أن زيلينسكي طلب مرارا من حلفائه الحصول على أسلحة بعيدة المدى حتى تتمكن بلاده من ضرب العمق الروسي بما فيه المطارات العسكرية الواقعة بعيدا خلف خطوط الجبهة داخل الأراضي الروسية.

وتعد راجمة الصواريخ مارس 2 السلاح الأبعد مدى بين الأسلحة التي وردتها ألمانيا إلى أوكرانيا، وتستطيع هذه الراجمات ضرب أهداف تقع على بعد 84 كيلومترا.

وكانت الحكومة الألمانية سمحت باستخدام هذا السلاح، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر 2000 ذاتي الدفع والذي يبلغ مداه 56 كيلومترا، ضد أهداف داخل الأراضي الروسية ضمن منطقة محدودة حول مدينة خاركيف الروسية.

وكان شولتس قد استبعد أيضا تزويد أوكرانيا بأسلحة دقيقة بعيدة المدى في المستقبل، بغض النظر عن قرارات الشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأكد مؤخرا رفضه لتسليم صواريخ تاوروس الموجهة والتي يصل مداها من أوكرانيا إلى موسكو (حوالي 500 كيلومتر)، مبررا ذلك بأنه ينطوي على "خطر تصعيد كبير".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الشريكة في حلف الناتو، قامت بتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.

ويجري حاليا نقاش حول ما إذا كان ينبغي السماح باستخدام هذه الأسلحة ضد أهداف على الأراضي الروسية بشكل عام. ومن المتوقع أن يتحدث زيلينسكي عن هذا الموضوع خلال زيارته لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق وأن أعلن أنه سيعتبر استخدام أسلحة غربية دقيقة وبعيدة المدى ضد أهداف في الأراضي الروسية بمثابة اشتراك في الحرب من جانب الحلف الأطلسي.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)

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