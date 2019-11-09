قبل لقاء برشلونة.. دورتموند ينجو من خسارة مهينة بالدوري الألماني

في افتتاح مباريات الجولة 12 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أفلت بوروسيا دورتموند مساء الجمعة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) من خسارة مذلة ثانية، بعد الأولى التي مني بها في الجولة الماضية أمام مضيفه وغريمه بايرن ميونيخ صفر-4، حيث تخلف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول مساء الجمعة أمام ضيفه بادربورن متذيل ترتيب الدوري الألماني، قبل أن يتدارك الموقف في الشوط الثاني وينتزع في النهاية نقطة مخيبة.

وضرب الضيوف بقوة في الشوط الأول بثلاثة أهداف من هجمات مرتدة سجلها ستريلي مامبا (5 و37) وغيريت أولتمان (43)، ورد بوروسيا دورتموند بـ"ريمونتادا" رائعة في الشوط الثاني سجل خلاله ثلاثة أهداف عبر الإنجليزي جايدون سانشو (47) والبلجيكي اكسل فيتسل (84) وماركو رويس (90+2).

وكان دورتموند، قاب قوسين أو أدنى من تكرار الريمونتادا التي حققها أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما حول تخلفه صفر-2 في الشوط الأول إلى فوز 3-2.

بادربورن تقدم بثلاثة أهداف على دورتموند قبل أن يدرك الأخير التعادل

وتلك المباراة الثانية تواليا التي يفشل فيها دورتموند في تحقيق الفوز وهو الذي كان يمني النفس بكسب النقاط الثلاث لرفع معنويات لاعبيه قبل القمة الحامسة أمام مضيفه برشلونة الإسباني الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه اكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 20 نقطة وصعد الى المركز الخامس مؤقتا.





مدرب دورتموند في مأزق قبل القمة الحاسمة مع برشلونة.

وأضاف الضيوف هدفا ثالثا إثر انطلاقة سريعة من أولتمان بعدما استلم كرة "على المقاس" من النيجيري جاميلو كولينز فتقدم بالكرة وانفرد بالحارس وسددها بين قدميه (43). وزادت محن دورتموند بإصابة مهاجمه الدولي الإسباني باكو ألكاسير ليدفع فافر بيوليان براندت مكانه (45+2).

ولعب فافر ورقتيه الأخيرتين مطلع الشوط الثاني بإشراكه هازار وحكيمي بدلاً من محمود داهود ونيكو شولتس، وساهم المغربي بتقليص الفارق عندما مرر كرة حاسمة إلى سانشو غير المراقب فسددها بيمناه من نقطة الجزاء (47).

وانتظر دورتموند الدقيقة 84 لاضافة الهدف الثاني عبر فيتسل بضربة رأسية بعد تمريرة عرضية من ماتس هوملس (84)، وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، اقتنص رويس هدف التعادل بكرة رأسية بعد تمريرة من فيتسل (90+2).

م.م/ ص.ش (أ ف ب)