قبل عيد ميلاده بأسابيع.. وفاة أكبر معمر في العالم!

توفي "عميد" البشرية، الإسباني، ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، عن عمر ناهز 112 عاماً و341 يوماً، قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 عاماً، وفق ما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تقرير لها اليوم الأربعاء (19 كانون ثان/يناير 2022).
وكان الإسباني قد صُنف أكبر إنسان سناً في العالم بسنً 112 عاماً و211 يوماً، وفق المنظمة التي تتخذ مقرا لها في لندن.
بسبب قصر قامته، لم يُستدع هذا الإسباني البالغ طوله متراً ونصف متر والمولود في بوينتي كاسترو في الـ11 من فبراير/ شباط من عام 1909، إلى القتال سنة 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية وتمكّن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.
كان للإسباني سبعة أبناء و14 حفيدا إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد.
لا يزال الرقم القياسي للعمر المديد مسجلا باسم الفرنسية جان كالمان التي عاشت 112 سنة و164 يوما حتى وفاتها عام 1997، وفق موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
إ.م/ ا.ف (أ.ف.ب)
-
أرقام قياسية في مجالات متعددة
كلب يجري على قدمين
خمسة أمتار يقطعها هذا الكلب على قدميه الأماميتين في غضون 7,76 ثانية وعشرة أمتار في غضون 6,56 ثانية على قدميه الخلفيتين، محققا رقما قياسيا. الكلب الذي حمل اسم "جيف" ويعيش في لوس أنجلوس الأمريكية يتدرب يوميا للحفاظ على لياقته.
-
أرقام قياسية في مجالات متعددة
مضرب لأصحاب القدرات البصرية الكبيرة
يصل أطول مضرب كرة غولف في العالم إلى 4,39 مترا. وقد كان لاعب الغولف الألماني كارستن ماس هو الذي ابتكره. وفي الواقع يمكن استخدام هذا المضرب للعب الغولف ولكن يتعين على اللاعب أن يحظى بقدرة بصرية فائقة.
-
أرقام قياسية في مجالات متعددة
رقم قياسي عالمي
نجحت الفرقة الغنائية "ميتاليكا" في إقامة حفلات في كل القارات في غضون سنة فقط. وقد علق أعضاء الفرقة على ذلك بالقول: "لم نكن نعلم السنة الماضية عندما بدأنا في جولتنا العالمية أننا كنا في طريقنا إلى تحقيق رقم قياسي!"
-
أرقام قياسية في مجالات متعددة
طبق إسباني يدخل لموسوعة غينيس
أكبر تورتيا في العالم بلغ قطرها أكثر من خمسة أمتار وعرضها سبعة سنتيمترات ووزنها 1,5 طنا. وقد عمل 12 طباخ في مدينة فيتوريا الواقعة في منطقة إقليم الباسك في إسبانيا على صنعها للدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وقد تم استخدام 15 ألف بيضة و30بصلة بالإضافة إلى عشرة كيلوغرامات ملح و150 لتر من زيت الزيتون.
-
أرقام قياسية في مجالات متعددة
الألبوم الأكثر بيعا عبر آيتونس
المطربة الأمريكية بيونسه تمكنت من خلال ألبومها "بيونسه" من وضع معايير جديدة في النجاح من خلال بيع ألبومها عبر تحميله على شبكة الانترنت 830 ألف مرة في شتى أنحاء العالم في غضون ثلاثة أيام فقط، ما يجعل هذا الألبوم الأسرع مبيعا على الصعيد العالمي عبر خدمة آيتونس.
-
أرقام قياسية في مجالات متعددة
أكبر مخزون للقبعات
بهواية جمع قبعات رجال الشرطة تمكن الشرطي آندرياس سكالا خلال 35 عاما من جمع 2293 قبعة من 231 دولة، ليحوز بذلك أكبر مخزون للقبعات في العالم. ويقول سكالا إن :"عملية الحصول على قبعة لرجال الأمن في الفاتيكان كانت الأصعب على الإطلاق."
-
أرقام قياسية في مجالات متعددة
أسرع لاعبة تنس في العالم
زابينه ليزيكي، لاعبة التنس الألمانية ذات 24 عاما، تحصل في نيويورك رسميا على شهادة أنها صاحبة "أسرع ضربة تنس للنساء".
-
أرقام قياسية في مجالات متعددة
المعمر الياباني
أكبر انسان سنا على وجه الأرض هو الياباني سكاري موموي البالغ من العمر 111 عاما. وعلى الرغم من أنه ضعيف السمع، إلا أنه يتمتع بصحة جيدة. ويقول إنه يفضل أكل السمك والقراءة ويعشق الشعر الصيني.
-
أرقام قياسية في مجالات متعددة
موسوعة غينيس بدورها تصنع أرقام قياسية
يتم في مدينة غوترسلوه الألمانية طبع 2,7 مليون نسخة من العدد الستين من موسوعة غينس للأرقام القياسية. وخلال عملية الطبع تم استخدام 2885 طن من الورق و 811 طن من الورق المقوى بالإضافة إلى 667 ألف متر مكعب من الرقائق البلاستيكية. ويتكون الكتاب الأزرق اللون من 256 صفحة دون فيها 10 بالمائة فقط من الأرقام القياسية لأنها لا تسع لأكثر من ذلك.
الكاتب: إيفيتا آندروشكوفا/ ش.ع