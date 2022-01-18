 قبل عيد ميلاده بأسابيع.. وفاة أكبر معمر في العالم! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 19.01.2022

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منوعات

قبل عيد ميلاده بأسابيع.. وفاة أكبر معمر في العالم!

أٌّْعلن عن وفاة عميد سن البشرية، ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا. وذلك قبل وقت قصير من بلوغه سن 113 عاماً،.صنف الرجل أكبر إنسان سناً في العالم بسن 112 عاماً و211 يوماً. في ما يلي محطات بارزة من حياته.

صورة لساتورنينو بتاريخ فبراير 2019 في إسبانيا

الصورة خلال احتفال المعمر الإسباني بعيد ميلاده الـ 110.

توفي "عميد" البشرية، الإسباني، ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، عن عمر ناهز 112 عاماً و341 يوماً، قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 عاماً، وفق ما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تقرير لها اليوم الأربعاء (19 كانون ثان/يناير 2022).

وكان الإسباني قد صُنف أكبر إنسان سناً في العالم بسنً 112 عاماً و211 يوماً،  وفق المنظمة التي تتخذ مقرا لها في لندن.

بسبب قصر قامته، لم يُستدع هذا الإسباني البالغ طوله متراً ونصف متر والمولود في بوينتي كاسترو في  الـ11 من فبراير/ شباط  من عام  1909، إلى القتال سنة 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية وتمكّن  من تأسيس شركة أحذية ناجحة.

كان للإسباني سبعة أبناء و14 حفيدا إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد.

لا يزال الرقم القياسي للعمر المديد مسجلا باسم الفرنسية جان كالمان التي عاشت 112 سنة و164 يوما حتى وفاتها عام 1997، وفق موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.    

إ.م/ ا.ف  (أ.ف.ب)    

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    الكاتب: إيفيتا آندروشكوفا/ ش.ع