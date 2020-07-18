قبل حدوث نوبة ـ مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم

يمكن أن يصاب أي شخصبنقض السكر في الدم، وليس فقط المصابين بمرض السكري فقط.
فإذا استيقظت في بعض الأيام وأنت تتصب عرقاً وجائع بعد رؤيتك مناماً مزعجاً، قد تكون تلك دلائل على أن مستوى السكر في الدم لديك منخفض في تلك اللحظة. ولكن ما هي علاماته وأعراضه الأخرى؟
العلامات (حسب موقع Msn)
يتراوح مستوى السكر الطبيعي في الدم بين 70 و140 ميلغرام في كل واحد ديسلتر من الدم (100 ميللتر).
أهم المؤشرات على نوبة محتملة بسبب نقص السكر في الدم:
- تعرق بارد
- ارتعاش الأيدي
- تسارع نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم
- شحوب الجلد
- دوار
- جوع شديد
- اتساع حدقة العين
- في حالات نادرة غثيان وتقيؤ
لا تأتي نوبة نقص السكر في الدم في النهار فقط، ولكنها قد تفاجئك في الليل، وهذا يفسر استيقاظ البعض واندفاعه للثلاجة في منتصف الليل لتناول وجبة خفيفة.
ولكم ماذا عن الأعراض؟
وحسب ما أورد موقع (Msn) فإذا لم تأخذ هذه المؤشرات التحذيرية بجدية وتستجب لنقص السكر في دمك، ستأتي النوبة. قد تلاحظ في البداية أنك جائع وغير سعيد وربما عنيف بعض الشيء. هذه هي الأعراض المتقدمة للنوبة، وربما يترافق ذلك مع اضطراب في النظر ومشاكل في النطق والكلام ووجع رأس وضعف القدرة على التركيز.
إذا لم تعمل على رفع مستوى السكر في دمك فقد تتدهور حالتك وتصبح عدوانياً وتصاب باضطراب في الوعي وحتى نوبة صرع. وفي أسوأ الأحوال قد تفقد الوعي تماماً وربما قد تفقد حياتك أيضاً.
ومن هنا يُنصح بأخذ العلامات على محمل الجد وشرب عصير التفاح أو أي عصير آخر أو مياه غازية أو بعض الفواكه لرفع مستوى السكر في دمك وتجنب النوبة.
خ.س
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