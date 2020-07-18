 قبل حدوث نوبة ـ مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.07.2020

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صحة

قبل حدوث نوبة ـ مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم

جسمك ذكي؛ فهو عندما يوقظك من النوم في منتصف الليل ويدفعك إلى الثلاجة فهو ينبهك إلى أن مستوى السكر في دمك منخفض. ولكن ما هي العلامات الأخرى المنبهة عن نوبة قادمة من نقص السكر في الدم؟ وما هي أعراضها عندما تأتي؟

تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم من أهم المؤشرات على نوبة محتملة بسبب نقص السكر في الدم

تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم من أهم المؤشرات على نوبة محتملة بسبب نقص السكر في الدم

يمكن أن يصاب أي شخصبنقض السكر في الدم، وليس فقط المصابين بمرض السكري فقط.

فإذا استيقظت في بعض الأيام وأنت تتصب عرقاً وجائع بعد رؤيتك مناماً مزعجاً، قد تكون تلك دلائل على أن مستوى السكر في الدم لديك منخفض في تلك اللحظة. ولكن ما هي علاماته وأعراضه الأخرى؟

العلامات (حسب موقع Msn

يتراوح مستوى السكر الطبيعي في الدم بين 70 و140 ميلغرام في كل واحد ديسلتر من الدم (100 ميللتر).

أهم المؤشرات على نوبة محتملة بسبب نقص السكر في الدم:

  • تعرق بارد
  • ارتعاش الأيدي
  • تسارع نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم
  • شحوب الجلد
  • دوار
  • جوع شديد
  • اتساع حدقة العين
  • في حالات نادرة غثيان وتقيؤ

لا تأتي نوبة نقص السكر في الدم في النهار فقط، ولكنها قد تفاجئك في الليل، وهذا يفسر استيقاظ البعض واندفاعه للثلاجة في منتصف الليل لتناول وجبة خفيفة.

ولكم ماذا عن الأعراض؟

مختارات

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وحسب ما أورد موقع (Msn) فإذا لم تأخذ هذه المؤشرات التحذيرية بجدية وتستجب لنقص السكر في دمك، ستأتي النوبة. قد تلاحظ في البداية أنك جائع وغير سعيد وربما عنيف بعض الشيء. هذه هي الأعراض المتقدمة للنوبة، وربما يترافق ذلك مع اضطراب في النظر ومشاكل في النطق والكلام ووجع رأس وضعف القدرة على التركيز.

إذا لم تعمل على رفع مستوى السكر في دمك فقد تتدهور حالتك وتصبح عدوانياً وتصاب باضطراب في الوعي وحتى نوبة صرع. وفي أسوأ الأحوال قد تفقد الوعي تماماً وربما قد تفقد حياتك أيضاً.

ومن هنا يُنصح بأخذ العلامات على محمل الجد وشرب عصير التفاح أو أي عصير آخر أو مياه غازية أو بعض الفواكه لرفع مستوى السكر في دمك وتجنب النوبة.

خ.س

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  • Deutschland Insulinspritze (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

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  • Japan Medizintourismus (picture-alliance/dpa/E. Kennedy Brown)

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    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    لتجنب الإصابة

    تدعو منظمة الصحة الغذائية إلى اتباع نظام غذائي صحي، كما تنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنب التدخين، من أجل منع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تأخر ظهوره. الكاتب: مريم مرغيش


 

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