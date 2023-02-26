قبل ثلاثة آلاف سنة أُجريت عملية جراحة في الجمجمة!

تشير دراسة نشرت مؤخرا أن أشخاصا في منطقة شرق البحر المتوسط خضعوا بالفعل لعملية جراحية في الجمجمة في أواخر العصر البرونزي. ووفق تقرير علمي منشور في المجلة العلمية "بلوس وان"، قدمت رفات في موقع "تل مجيدو" الأثري في إسرائيل دليلا على إجراء ما يطلق عليه بـ "النقب"، والمعروفة أيضا بثقب الجمجمة، بالفعل في المنطقة في ذلك الوقت.

ويتم اليوم استخدام وسيلة مشابهة لإجراء فتح جراحي في الجمجمة من أجل الوصول إلى المخ، على سبيل المثال، في حال وجود ورم بالمخ أو زيادة الضغط الداخلي في الجمجمة.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن فريق بحث بقيادة راشيل كاليشر من جامعة براون الأمريكية قام بفحص رفات رجلين من الطبقة العليا، عاشا في فترة تعود إلى حوالي 1500 قبل الميلاد، والأرجح أنهما كانا شقيقين.

ووفق نتائج الدراسة، كان لدى أحدهما فتحة مربعة في العظام الأمامية لجمجمته، بحجم بلغ حوالي 3 سنتيمترات. ومن المرجح أن جزء العظام قد تمت إزالته جراحيا. ووفق تحليل العظام، كان يعاني كلا الشقيقين من مرض شديد الخطورة لفترة طويلة. وتوفي أحدهما في مقتبل العشرينات من عمره، والثاني في سن ما بين الحادية والعشرين إلى السادسة والأربعين. ويبدو أنهما أصيبا بأمراض معدية مثل السل والجذام.

إ.م