قبل بدء يورو 2020.. توتر روسي-أوكراني بسبب شعارات على القمصان

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم الثلاثاء (الثامن من يونيو/ حزيران 2021) أنه راسل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من أجل إدانة القميص الجديد للمنتخب الأوكراني في كأس أوروبا 2020 التي تنطلق الجمعة، لأن عليه رسم شبه جزيرة القرم وشعارات وطنية.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن الاتحاد المحلي لكرة القدم قوله: "نلفت الانتباه إلى استخدام شعارات بخلفية سياسية على قميص المنتخب الأوكراني، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يخص المعدات الرياضية".
وتابع "كرة القدم رياضة يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة. بالموافقة على مثل هذا الزي، يرتكب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقة لأنه في أي بطولة كبيرة قادمة سنرى منتخبات أخرى تحاول استخدام زيها الرياضي من أجل الرسائل السياسية".
وتم الأحد الكشف عن قمصان المنتخب الأوكراني لكأس أوروبا، وهي تظهر خريطة أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، بالإضافة إلى المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.
وتتوافق هذه الخريطة مع حدود الدولة المعترف بها، وتضمنت أيضاً شعارات "المجد لأوكرانيا! المجد للأبطال!"، وهي عبارات مأخوذة من أغنية وطنية.
وأثار وجود هذه الشعارات على القميص انتقادات من موسكو لأنها ربطتها بالجماعات القومية التي حاربت السوفيات في الحرب العالمية الثانية.
وفي العادة يشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية الابتعاد عن السياسة في كرة القدم، لكن في بيان لوكالة فرانس برس قال "يويفا" إن القميص الأوكراني "وافق عليه يويفا، وفقاً للوائح المعدات الرياضية المعمول بها".
ووفقاً للوائح المعدات الرياضية الخاصة بالاتحاد القاري، يجب ألا "يتم الإساءة الى اللياقة العامة أو نقل رسائل سياسية أو دينية أو عرقية". ومعظم الدول لا تعترف باستيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم.
المنتخب الأوكراني
وتشارك أوكرانيا في كأس أوروبا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب هولندا ومقدونيا الشمالية والنمسا، فيما تلعب روسيا في المجموعة الثانية إلى جانب بلجيكا وفنلندا والدنمارك.
وتزامناً مع رسالة الاحتجاج الروسية الموجهة للاتحاد القاري، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقميص الجديد للمنتخب الوطني الذي يتميز بـ "رموز مهمة" بحسب ما أفاد على أنستغرام.
وكتب زيلينسكي رداً على الروس "القميص الجديد لمنتخب كرة القدم الأوكراني لا مثيل له حقاً. يمكن أن يكون صادماً. يحمل العديد من الرموز المهمة التي توحد الأوكرانيين".
وتوترت العلاقة بين روسيا وأوكرانيا منذ وصول القوى الموالية للغرب إلى السلطة في كييف عام 2014، تلاه ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وحرب بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.
وقال رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو إن التصميم تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي للعبة "قبل زمن طويل" من العرض الرسمي للقميص يوم الأحد.
لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن على منظمي كأس أوروبا والمشجعين "أن يعلموا" بأن صرخة الحشد الأوكرانية "تحاكي" شعاراً نازياً معروفاً.
ع.ا/ ع.ش ( أ ف ب)
-
تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
القلعة الإنجليزية "ويمبلي"
مباراة النهائي ستقام على عشب ملعب ويمبلي التاريخي. وهي ليست الوحيدة، وإنما سيحتضن أكبر ملعب أوروبي ثلاث مباريات ضمن منافسات دور المجموعات، وواحدة من منافسات ثمن النهائي، إلى جانب مباراتي نصف النهائي. هذا سيضع المنتخب الإنجليزي أمام ضغوطات كبيرة، إذ بات أكثر من السابق مطالبا على المستوى الجماهيري ببلوغ المربع الذهبي على الأقل.
-
تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
القلعة البافارية
معقل الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، فريق بايرن ميونيخ. يتسع عادة لـ 67 ألف و812 متفرجا، طبعا، كان هذا في زمن ما قبل كورونا. ميونيخ حصلت على حق إقامة ثلاث مباريات من دور المجموعات والتي سيشارك فيها المنتخب الألماني لكرة القدم، إضافة إلى مباراة واحدة في دور الستة عشر.
-
تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
ملعب روما
في 1990 أقيمت في هذا الملعب بطولة ألعاب القوى ونهائيات كأس العالم لكرة القدم، أما عند انطلاق نهائيات يورو 2020 في 11 من يونيو/ حزيران، سيحتضن ملعب روما ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من منافسات الدور ربع النهائي.
-
تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
"الملعب الوطني" في باكو
يعد من الملاعب الحديثة في أوروبا. فقد افتتح في عام 2015 بالعاصمة الأذرية باكو. وعلى عشبه توّج فريق تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا، ببطولة يوروبا ليغ على حساب أرسنال في موسم 2019/2020. نصيبه من منافسات اليورو، ثلاث مباريات من دوري المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.
-
تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
ملعب كريتوفسكي
معروف أيضا باسم "غازبروم آرينا". من الملاعب التي احتضنت نهائيات مونديال 2018 بروسيا. وقد بني على أنقاض ملعب "كيروف" السابق في سان بيترسبورغ بعد أن تمّ هدمه. بناؤه كلّف نحو 930 مليون يورو. وهو أيضا سيحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.
-
تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
ملعب كوبنهاغن
ملعب كوبنهاغن يعد الأصغر بالنظر إلى طاقته الاستيعابية التي لا تتجاوز 38 ألف متفرج. أول مباراة دولية يحتضنها هذا الملعب، كانت في عام 1992 حين فاز المانشافت ودّياً أمام المنتخب الدنماركي (أصحاب الأرض) بهدفين مقابل هدف. إضافة إلى ثلاث مباريات من دور المجموعات، سيحتضن ملعب كوبهاغن مباراة من منافسات دور الثمن.
-
تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
"يوهان-كرويف آرينا"
ليس غريبا أن يحمل ملعب أمستردام اسم نجم هولندا الكبير يوهان-كرويف، صاحب القميص 14 الأسطوري. يتوفر على إنارة عصرية ومتطورة تراقب نمو العشب الأخضر كما أن سقفه متحرك. طاقته الاستيعابية أقل قليلا من 53 ألف متفرج. نصيبه ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن.
-
تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
"الملعب الوطني" ببوخارست
أُنشأ هذا الملعب في عام 2008 على ركام "الملعب الوطني" القديم الذي بني في عام 1953. يتسع لنحو 55 ألف متفرج. يحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن، لكن ولسوء الحظ لم يتأهل المنتخب الروماني لنهائيات اليورو.
-
تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
"استاد أوليمبيكو"
عادة ما تغيب المباريات الكبيرة عن هذا الملعب لأن ناديا المدينة، إف. سي. إشبيلية وريال بيتيس، يتوفران على ملعبين خاصين بهما. ولهذا هي فرصة تاريخية لـ"استاد أوليمبيكو" لاحتضان بطولة من هذا الحجم. وقد كان مقررا إقامة المباريات الأربعة (3 مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن) على ملعب بيلباو بإقليم الباسك، لكن الوضع الوبائي دفع المنظمين إلى تغيير قرارهم لصالح ملعب إشبيلية.
-
تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
ملعب بودابست
سمي هذا الملعب على اسم أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم المجر. ويتعلق الأمر بنجم ريال مدريد السابق فيرينتس بوشكاش. ومع انتشار وباء كورونا بات هذا الملعب ملاذا بالنسبة لمنظمي دوري أبطال أوروبا، حيث فتح أبوابه في الدقائق الأخيرة لإقامة مبارايات تعذرت إقامتها في الأماكن المبرمجة لها كمباراة مونشنغلادبخ ولايبزيغ الألمانيين ضمن منافسات دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.
-
تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
"هامبند بارك - غلاسكو"
كان هذا الملعب بسعة تصل إلى 52 ألفا و500 مائة متفرج في وقت من الأوقات الأكبر في العالم. لكن مع افتتاح ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو في البرازيل، فقد هذه الميزة. اليوم أصبح على قائمة الملاعب ذات الطاقة الاستيعابية المتوسطة. وعلى عشبه ستقام ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من دور الثمن. الكتابة: أندرياس شتين-سيمونس/ و.ب