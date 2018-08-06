قبل بدء سريانها.. روحاني يتهم أمريكا بفرض عقوبات على المرضى

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين (السادس من آب/ أغسطس 2018) أن دعوة الولايات المتحدة بلاده إلى التفاوض على اتفاق جديد حول البرنامج النووي وفرضها عقوبات في الوقت نفسه هو أمر "غير منطقي". وقال روحاني "يريدون شن حرب نفسية على الأمة الإيرانية وإثارة انقسامات في صفوف الشعب".

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون "أمريكا ستندم على فرض عقوبات على إيران... إنهم يعانون بالفعل من العزلة في العالم. ويفرضون عقوبات على الأطفال والمرضى والأمة الإيرانية". وقال الرئيس الإيراني إن إجراء "مفاوضات مع (فرض) عقوبات هو أمر غير منطقي. إنهم يفرضون عقوبات على أطفال ايران ومرضاها وعلى الأمة"، وذلك في إشارة إلى المخاوف من حصول نقص في المواد الأساسية كالأدوية مع دخول العقوبات الأميركية الثلاثاء حيز التنفيذ.

وقال روحاني إن بلاده "لطالما رحّبت بالمفاوضات"، لكن على واشنطن أن تثبت أولا أنها طرف يمكن الوثوق به. وأضاف "إذا كنت عدوا وطعنت الشخص الآخر بسكين لتقول بعدها إنك تريد التفاوض، فأول ما عليك فعله هو سحب السكين".

وتساءل الرئيس الإيراني قائلا: "كيف يبرهنون أنه يمكن الوثوق بهم؟ بالعودة إلى الاتفاق النووي" الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015.

وفي أيار/مايو الماضي قرر ترامب التخلي عن الاتفاق النووي التاريخي. ومن المتوقع أن تعيد واشنطن فرض عقوباتها على مرحلتين. وتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ الثلاثاء، أما المرحلة الثانية فيبدأ تطبيقها في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

أ.ح/هـ.د (ا ف ب، رويترز)