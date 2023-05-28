 قبل انتهاء الفرز - أردوغان يعلن نفسه فائزا بالانتخابات الرئاسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.05.2023

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قبل انتهاء الفرز - أردوغان يعلن نفسه فائزا بالانتخابات الرئاسية

أمام حشد كبير من أنصاره أعلن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان الفوز بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية. ولاتزال عملية فرز الأصوات جارية حتى اللحظة.

Türkei Stichwahl l Präsident Erdogan spricht zu seinen Anhängern, Istanbul

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد (28 مايو/ أيار 2023) إن الأتراك منحوه مسؤولية الحكم للسنوات الخمس المقبلة، معلنا أن تركيا هي الفائز الوحيد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وشكر أردوغان، الذي يقود تركيا منذ عقدين، في كلمة ألقاها أمام مؤيديه على متن حافلة في إسطنبول، المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وقال إنه فاز في انتخابات الإعادة اليوم أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو بدعمهم.

مختارات

ولم تُعلن النتائج النهائية الرسمية بعد، لكن البيانات المستندة إلى الغالبية العظمى من صناديق الاقتراع المحصاة أظهرت تقدم أردوغان بحصوله على 52 بالمئة من أصوات الناخبين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية ووكالة أنكا للأنباء بعد فرز 95 في المئة من بطاقات الاقتراع أن أردوغان الذي يحكم منذ عشرين عاماً يتصدر في شكل ملحوظ مع حصوله على أكثر من 52 في المئة من الاصوات مقابل أقل من 47 في المئة لخصمه الاشتراكي الديموقراطي كمال كليجدار أوغلو بحسب ما نشرت وكالة الأناضول.

على جانب آخر، قالت وكالة انكا القريبة من المعارضة إن كليجدار اوغلو حصد 50,02 في المئة من الاصوات مقابل 49,98 في المئة لأردوغان بعد فرز 87 في المئة من البطاقات.

وجهته، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي إن أردوغان يتصدر النتائج بحصوله على 54.47 بالمئة من الأصوات بعد إحصاء 54.6 بالمئة من صناديق الاقتراع.

ودعا كليجدار أوغلو الناخبين إلى "التصويت من أجل التخلّص من نظام استبدادي"، بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في العاصمة أنقرة. كذلك، دعا المقترعين إلى البقاء قرب مراكز الاقتراع بعد إغلاقها لأن "هذه الانتخابات جرت في ظروف صعبة جدًا".

من جهته، دعا أردوغان المواطنين "إلى المشاركة والتصويت من دون تقاعس". وأدلى أردوغان بتصريحاته بعدما أدلى بصوته في حيّ أسكدار برفقة زوجته أمينة.

ع.ح/ص.ش (أ ف ب)   

  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية (28.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    أردوغان: تركيا هي الفائز الوحيد!

    أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "فوزه" بجولة الإعادة "بدعم الشعب" وشكره على التصويت، مؤكدًا أن "تركيا هي الفائز الوحيد" وأن "الشعب حملنا مسؤولية الحكم لخمس سنوات مقبلة". وأظهرت أرقام نشرتها "غازيت دوفار" التركية نقلًا عن وكالة أنباء الأناضول أن النتائج تظهر حصول أردوغان على 52.21 بالمئة من الأصوات مقابل 47.79 بالمئة لكليجدار أوغلو بعد إحصاء 97.12 بالمئة من صناديق الاقتراع.

  • ورقة اقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية (28.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    جولة ثانية غير مسبوقة!

    أدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم الأحد 28 أيار/ مايو 2023 في جولة ثانية حاسمة في الانتخابات الرئاسية، ليختاروا بين مواصلة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لحكمه الذي بدأه قبل عقدين، ومنافسه، مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدلي بصوته مع زوجته أمينة في إسطنبول في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية (28.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    تقدم مريح في الجولة الأولى!

    صوت أردوغان مع زوجته أمينة في إسطنبول. خالف أردوغان (69 عامًا) استطلاعات الرأي وحقق تقدمًا مريحًا بفارق خمس نقاط مئوية تقريبًا على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى للانتخابات في 14 أيار/مايو. لكنه لم يستطع حسم السباق وقتها. وكان استطلاع للرأي أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات أظهر أن نسبة التأييد المتوقعة لأردوغان في جولة الإعادة ستكون 52.7%.

  • منافس أردوغان كمال كليجدار أوغلو يدلي بصوته مع زوجته في أنقرة خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية (28.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    "التخلّص من النظام الاستبدادي"

    منافس أردوغان، كمال كليجدار أوغلو، وهو مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، دعا الأتراك "للتصويت من أجل التخلّص من النظام الاستبدادي" عند التصويت مع زوجته في أنقرة. حصل كليجدار أوغلو على 44.88% من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل نحو 48 بالمئة في جولة الإعادة.

  • سيدة تدلي بصوتها في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية في أنقرة (28.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    نسبة مشاركة مرتفعة بشكل عام

    أكثر من 64 مليون تركي كانوا مؤهلين للتصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع. وشمل العدد أكثر من ستة ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 أيار/ مايو. وهناك 3.4 مليون ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 أيار/ أيار. وتسجل تركيا نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات بشكل عام. وفي 14 مايو/ أيار وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04 بالمئة إذ بلغت 88.9 بالمئة داخل تركيا و49.4 بالمئة في الخارج.

  • سيدة محافظة تدلي بصوتها بإسطنبول في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية (28.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    دعم غير متوقع للمحافظين والقوميين

    أظهرت نتائج الانتخابات الأولية دعمًا أكبر من المتوقع للمحافظين والقومييين، وهو تيار قوي في السياسة التركية اشتد بسبب سنوات من القتال مع المسلحين الأكراد ومحاولة الانقلاب في عام 2016 وتدفق ملايين اللاجئين من سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011. ويبدو أن كليجدار أوغلو حاول توظيف ذلك لصالحه إذ صعّد من لهجته تجاه اللاجئين في حملته بالجولة الثانية ووعد بترحيل "10 ملايين لاجئ" من تركيا إذا فاز.

  • سيدة كردية تدلي بصوتها بإسطنبول في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية (28.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    الأكراد و"أنهاء نظام الرجل الواحد"

    حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أيد كليجدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكن بعد ميل الأخير إلى اليمين للفوز بأصوات قومية، لم يسم الحزب كليجدار أوغلو صراحة لكنه دعا الناخبين إلى رفض "نظام الرجل الواحد" لأردوغان في جولة الإعادة. في الصورة امراة كردية تدلي بصوتها في الجولة الثانية للانتخابات.

  • ناخبون أتراك في مناطق ضربتها الزلزال في محافظة ملطية ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية (28.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    تصويت لأردوغان رغم الزلزال!

    بعد الزلازل الذي ضربت جنوب تركيا في شباط/فبراير 2023 والتي أودت بحياة ما يزيد على 50 ألف شخص، كان من المتوقع أن يزيد ذلك من التحديات التي سيواجهها أردوغان في الانتخابات. غير أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز في جميع أنحاء تلك المنطقة في 14 أيار/مايو. وروج أردوغان للتصويت لصالحه على أنه "تصويت للاستقرار". الصورة لناخبين في مناطق ضربتها الزلزال ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة.

  • رسمة لرجل مقنع على جدار مركز تصويت في إسطنبول (28.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    "هجمات" على مراقبي الانتخابات؟

    أفادت تقارير بأن جولة الإعادة شهدت "هجمات" على مراقبي الانتخابات في إسطنبول وجنوب شرق البلاد. وقال وزغور أوزيل، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه كليجدار أوغلو، إن مراقبي الانتخابات "تعرضوا للضرب وكسرت هواتفهم" في قرية بمحافظة شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد. ووقعت عدة حوادث في إسطنبول، وفقًا لتقارير إعلامية. ولا يمكن التحقق من جميع الحوادث بشكل مستقل.

  • أردوغان بعد الإدلاء بصوته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية (28.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    "حملة انتخابية غير متوازنة"

    انتقد مراقبون قبل التصويت الأوضاع غير المتوازنة في مسار الحملة الانتخابية، حيث يتمتع أردوغان باستخدام موارد الدولة والهيمنة على الاعلام. مثَّل العدد الأكبر للقنوات التلفزيونية والصحف المؤيدة للحكومة في البلاد ميزة كبيرة لأردوغان في مواجهة خصمه في الحملة الانتخابية، إذ حظيت جميع خطاباته ببث مباشر بينما كانت التغطية محدودة لنشاط منافسه.

  • لافتة انتخابية لأردوغان على مبنى في إسطنبول (25.03.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    أحكم قبضته خلال سنوات حكمه!

    خلال سنوات حكمه الطويلة أحكم أردوغان قبضته على معظم المؤسسات التركية وهمش الليبراليين والمعارضين. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2022 إن حكومة أردوغان أعادت سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان عقودًا للوراء.

  • امرأة ترتدي علمًا يحمل صورة أردوغان في إسطنبول (24.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    ولاء مطلق من المتدينين!

    يحظى أردوغان بولاء مطلق من الأتراك المتدينين الذين كانوا يشعرون في الماضي بأن تركيا العلمانية سلبتهم حقوقهم، وسبق أن تغلب على محاولة انقلاب في 2016 واجتاز العديد من فضائح الفساد.

  • تجمع لأنصار أردوغان في إسطنبول (26.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    "مزج الشعور الديني والكبرياء الوطني"

    يقول نيكولاس دانفورث وهو زميل غير مقيم في المؤسسة اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية (إلياميب) ومتخصص في التاريخ التركي: "لقد مزج أردوغان بين الشعور الديني والكبرياء الوطني، وقدم للناخبين نزعة معادية جدًا للنخبوية"، ويضيف: "تركيا لديها تقاليد ديمقراطية قديمة وتقاليد قومية راسخة، ومن الواضح الآن أن التقاليد القومية هي التي انتصرت"!

  • التضخم في تركيا يظهر جليًا على مختلف البضائع في الأسواق. صورة لسوق شعبي في إسطنبول (أرشيف)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    تركيز على الاقتصاد

    بعد فوز أردوغان، من المتوقع أن يكون الاقتصاد التركي في بؤرة التركيز. يقول خبراء اقتصاديون إن سياسة أردوغان غير التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة على الرغم من قفزة الأسعار هي التي أدت إلى زيادة التضخم إلى 85 بالمئة العام الماضي وإلى هبوط الليرة إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار على مدى العقد الماضي.

  • سيدة تنتظر بعد أن أدلت بصوتها في إسطنبول في جولة الإعادة للانتخابات التركية (28.05.2023)

    بالصور- أردوغان يعلن "فوزه" في الانتخابات الرئاسية التركية

    آمال بتحسن الأوضاع الاقتصادية

    ومع بقاء أردوغان على رأس السلطة، ينتظر الأتراك أن تتحسن أوضاعهم الاقتصادية، وسط غياب مؤشرات حقيقية على ذلك. وقد تعكس ملامح هذه السيدة -التي تنتظر في مركز للاقتراع بإسطنبول- تلك الحقيقة "المرة"! م.ع.ح/ع.غ


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People line up to vote at a polling station during the second round of the presidential election in Diyarbakir, Turkey May 28, 2023. REUTERS/Sertac Kayar

انتهاء التصويت وبدء الفرز بجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية 28.05.2023

أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد أبوابها، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم القادم بين رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.

Links: ANKARA, TURKEY - MAY 14: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu arrives to cast his vote at a polling station during Turkey's General Election on May 14, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images) Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan votes at a polling station for the presidential and parliamentary elections, in Istanbul, on May 14, 2023. The 69-year-old Turkish President, who runs for reelection, faces the toughest election challenge of his two-decade rule as he has been slowly losing support from key segments of the population that rallied around him during a more prosperous decade that followed his rise in 2003. (Photo by UMIT BEKTAS / POOL / AFP) (Photo by UMIT BEKTAS/POOL/AFP via Getty Images)

تواصل فرز الأصوات .. معركة أرقام بين معسكري أردوغان وكليجدار أوغلو 14.05.2023

يواصل مرشح المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو تضييق الفارق بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تقدم كبير في عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية، وسط تضارب شديد في الأرقام الأولية.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan, right, and his wife Emine Erdogan, cast their ballots at a polling station during the second round of the presidential election in Istanbul, Sunday, May 28, 2023. Voters in Turkey returned to the polls Sunday to decide whether the country’s longtime leader, Erdogan, stretches his increasingly authoritarian rule into a third decade, or is unseated by a challenger who has promised to restore a more democratic society. (Murad Sezer/Pool Photo via AP)

حتّى في شارع طفولته بإسطنبول - انقسام حول إعادة انتخاب أردوغان 28.05.2023

في المنطقة التي شهدت طفولة الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، ينقسم الأتراك بين داعمين لإعادة انتخابه رئيساً للبلاد وبين متخوفين مما يمكن أن ينتج عنه فوزه على منافسه كمال كليجدار أوغلو.