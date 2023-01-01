قبل العرض التاريخي من النصر السعودي – إلى أين كانت وجهة رونالدو؟

بعد الإعلان عن تعاقده مع نادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر تاريخية، من المنتظر أن يصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ العاصمة السعودية الرياض في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2023)، على متن طائرة خاصة تقله من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سيجري تقديمه مساء الغد الثلاثاء لجماهير النصر على ملعب "مرسول بارك" في الرياض.

وتعاقد "الدون" البرتغالي مع النادي "العالمي" لمدة موسمين ونصف موسم، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى يونيو/ حزيران 2025. وتردد أن رونالدو (37 عاما) سيحصل على 500 مليون يورو (أكثر من ملياري ريال سعودي) خلال فترة عقده مع النصر وهو الراتب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

حتى الآن هناك ربما من لا يريد أن يصدق أن رونالدو سيلعب في السعودية فعلا، فقد كان النجم الفائز بخمس كرات ذهبية يتدرب في ناديه القديم، ريال مدريد، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، بعد خروج البرتغال من مونديال قطر، في وقت كان فيه الدون بدون ناد، بعدما أنهى مانشستر يونايتد تعاقده مع اللاعب.

وكان هناك اعتقاد بأن رونالد سيعود إلى حبه القديم "ريال مدريد" ليشارك معه في إياب الدوري الإسباني؛ خصوصا وأن ابنه الأكبر "كريستيانو رونالدو جونيور" (12 عاما)، انضم إلى أكاديمية ريال مدريد، بعدما أنهى هو الآخر تعاقده مع مانشستر يونايتد.

لكن مجلة "شبورت بيلد" الألمانية تنقل عن مصادر مطلعة داخل النادي الملكي أن "المشكلة هي أن الريال لم يرغب في ذلك". وتتابع المجلة: "في مدريد أيضًا، تشير الدلائل إلى حالة تجديد، وعاجلاً أم آجلاً، سيتعين استبدال أساطير النادي بنزيمة وكروس ومودريتش بدماء جديدة. وهنا لا يناسب CR7 الشكل العام للفريق ولا حتى لمدة نصف عام" فقط. إضافة إلى ذلك، سيكون رونالدو مكلفًا للغاية بالنسبة للاعب يحتمل ألا يكون أساسيا، لأن الوعد بالتواجد أساسيا في التشكيلة سيكون خادعًا.

كريستيانو رونالدو يلعب في نادي النصر السعودي

كان "قريبا جدا" من الانتقال لهذا النادي!

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي فابريزيو رومانو (29 عاما)، وهو أيضا مطلع على سوق الانتقالات فإن نادي النصر السعودي لم يكن الخيار الوحيد لرونالدو. فقد كان نادي سبورتينغ كانساس سيتي، الذي يلعب في القسم الغربي بالدوري الأمريكي لكرة القدم، يريد التعاقد معه، لكنه بالطبع لا يمكن أن يقدم لرونالدو مثل هذه الحزمة المربحة، التي قدمها النصر السعودي.

أما موقع "90min.de" الألماني فينقل عن المهاجم الأمريكي السابق تايلور تويلمان (42 عاما) أن عدة أندية تلعب بالدوري الأمريكي أبدت اهتمامها برونالدو، غير أن كانساس سيتي تحديدا هو وحده من قدم لرونالدو عرضا، قيل إنه كان جيدًا لدرجة أن الانتقال إليه كان وشيكًا. ويُقال إن رونالدو قد أجرى عدة اجتماعات على الأقل مع ممثلي النادي وأن الانتقال كان "قريبا جدا"، لكن في النهاية كانت هناك فروق بسيطة جدا أدت إلى قلب الموازين في قرار رونالدو، بحسب ما نقل عن تايلور تويلمان.

كان يتردد دائما في الفترة الماضية أن رونالدو يريد ترك مانشستر يونايتد من أجل اللعب في أكبر منافسة رياضية للأندية، أي في دوري الأبطال، وكان يجري التكهن أيضا حول الرغبة في الانتقال إلى تشيلسي أوسبورتينغ لشبونة أو باريس سان جيرمان. ويقول "شبورت بيلد" إن النجم CR7 "ربما يفوز بدوري الأبطال مرة أخرى، حتى لو كان دوري أبطال آسيا".

وبحسب الموقع الألماني فإن "العالمي" يخطط لجلب المزيد من النجوم البارزين ويفترض أن يأتي بعد رونالدو أيضا نغولو كانتي (31 عاما) وسيرغيو راموس (37 عاما).

صلاح شرارة/