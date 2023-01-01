قبل العرض التاريخي من النصر السعودي – إلى أين كانت وجهة رونالدو؟

بعد الإعلان عن تعاقده مع نادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر تاريخية، من المنتظر أن يصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ العاصمة السعودية الرياض في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2023)، على متن طائرة خاصة تقله من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سيجري تقديمه مساء الغد الثلاثاء لجماهير النصر على ملعب "مرسول بارك" في الرياض.
وتعاقد "الدون" البرتغالي مع النادي "العالمي" لمدة موسمين ونصف موسم، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى يونيو/ حزيران 2025. وتردد أن رونالدو (37 عاما) سيحصل على 500 مليون يورو (أكثر من ملياري ريال سعودي) خلال فترة عقده مع النصر وهو الراتب الأغلى في تاريخ كرة القدم.
حتى الآن هناك ربما من لا يريد أن يصدق أن رونالدو سيلعب في السعودية فعلا، فقد كان النجم الفائز بخمس كرات ذهبية يتدرب في ناديه القديم، ريال مدريد، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، بعد خروج البرتغال من مونديال قطر، في وقت كان فيه الدون بدون ناد، بعدما أنهى مانشستر يونايتد تعاقده مع اللاعب.
وكان هناك اعتقاد بأن رونالد سيعود إلى حبه القديم "ريال مدريد" ليشارك معه في إياب الدوري الإسباني؛ خصوصا وأن ابنه الأكبر "كريستيانو رونالدو جونيور" (12 عاما)، انضم إلى أكاديمية ريال مدريد، بعدما أنهى هو الآخر تعاقده مع مانشستر يونايتد.
لكن مجلة "شبورت بيلد" الألمانية تنقل عن مصادر مطلعة داخل النادي الملكي أن "المشكلة هي أن الريال لم يرغب في ذلك". وتتابع المجلة: "في مدريد أيضًا، تشير الدلائل إلى حالة تجديد، وعاجلاً أم آجلاً، سيتعين استبدال أساطير النادي بنزيمة وكروس ومودريتش بدماء جديدة. وهنا لا يناسب CR7 الشكل العام للفريق ولا حتى لمدة نصف عام" فقط. إضافة إلى ذلك، سيكون رونالدو مكلفًا للغاية بالنسبة للاعب يحتمل ألا يكون أساسيا، لأن الوعد بالتواجد أساسيا في التشكيلة سيكون خادعًا.
كان "قريبا جدا" من الانتقال لهذا النادي!
وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي فابريزيو رومانو (29 عاما)، وهو أيضا مطلع على سوق الانتقالات فإن نادي النصر السعودي لم يكن الخيار الوحيد لرونالدو. فقد كان نادي سبورتينغ كانساس سيتي، الذي يلعب في القسم الغربي بالدوري الأمريكي لكرة القدم، يريد التعاقد معه، لكنه بالطبع لا يمكن أن يقدم لرونالدو مثل هذه الحزمة المربحة، التي قدمها النصر السعودي.
أما موقع "90min.de" الألماني فينقل عن المهاجم الأمريكي السابق تايلور تويلمان (42 عاما) أن عدة أندية تلعب بالدوري الأمريكي أبدت اهتمامها برونالدو، غير أن كانساس سيتي تحديدا هو وحده من قدم لرونالدو عرضا، قيل إنه كان جيدًا لدرجة أن الانتقال إليه كان وشيكًا. ويُقال إن رونالدو قد أجرى عدة اجتماعات على الأقل مع ممثلي النادي وأن الانتقال كان "قريبا جدا"، لكن في النهاية كانت هناك فروق بسيطة جدا أدت إلى قلب الموازين في قرار رونالدو، بحسب ما نقل عن تايلور تويلمان.
كان يتردد دائما في الفترة الماضية أن رونالدو يريد ترك مانشستر يونايتد من أجل اللعب في أكبر منافسة رياضية للأندية، أي في دوري الأبطال، وكان يجري التكهن أيضا حول الرغبة في الانتقال إلى تشيلسي أوسبورتينغ لشبونة أو باريس سان جيرمان. ويقول "شبورت بيلد" إن النجم CR7 "ربما يفوز بدوري الأبطال مرة أخرى، حتى لو كان دوري أبطال آسيا".
وبحسب الموقع الألماني فإن "العالمي" يخطط لجلب المزيد من النجوم البارزين ويفترض أن يأتي بعد رونالدو أيضا نغولو كانتي (31 عاما) وسيرغيو راموس (37 عاما).
صلاح شرارة/
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المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد
في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.
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المرتبة التاسعة: مات ريان
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المرتبة الثامنة: ستيفن كاري
ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.
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المرتبة السابعة: روجر فيدرير
مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.
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المرتبة السادسة: ليبرون جيمس
يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.
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المرتبة الخامسة: نيمار
في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور
من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو
تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثانية: ليونيل ميسي
قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الأولى: فلويد مايويذر
نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
الألماني الأفضل...
إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
لا إمرأة في القائمة
المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان