قبل الاحتجاجات.. شولتس يدعو المزارعين لـ "الاعتدال والوسطية"

في كلمة بالفيديو، حذر المستشار الألماني من تحول الإضرابات والاحتجاجات المزمع انطلاقها يوم الاثنين إلى غضب أو استهانة بالعمليات الديمقراطية والمؤسسات، وذلك قبيل بدء احتجاجات المزارعين الواسعة في ألمانيا.

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التزام "الاعتدال والوسطية" وذلك في إشارة إلى احتجاجات المزارعين، محذراً مما وصفه بـ "مزيج سام".

وفي رسالة فيديو نُشِرَت اليوم السبت (13 يناير/كانون الثاني 2024)، قال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "عندما تتحول الاحتجاجات المشروعة بحد ذاتها، بشكل عام، إلى غضب أو استهانة بالعمليات الديمقراطية والمؤسسات، عندئذ سنخسر جميعاً، والمستفيدون فقط سيكونون هم أولئك الذين يحتقرون ديمقراطيتنا".

وأضاف المستشار أن الدعوات إلى العنف والتهديدات الشخصية ليس لها مكان في الديمقراطية "فالمشانق ليست حججاً، والخصوم السياسيون ليسوا "حمقى"، وقال إن "الواجب ولاسيما في هذه الأوقات المضطربة والمقلقة كتلك الموجودة اليوم هو التزام الاعتدال والوسطية، ينبغي أن يكون هذا هو الشغل الشاغل لكل الديمقراطيين".

ومن المنتظر تجمع آلاف المزارعين في العاصمة الألمانية برلين بعد غد الاثنين فيذروة الأسبوع الاحتجاجي للمزارعين للتنديد باعتزام الحكومة خفض الإعانات المخصصة لهم حيث تسعى الحكومة إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على الديزل الزراعي بشكل تدريجي.

وكان اتحاد المزارعين أعلن أن اعتزام الحكومة التراجع عن جزء من خطط خفض الإعانات، ليس كافياً.

ودافع المستشار الألماني عن قرار الحكومة، مشيراً إلى أن الديمقراطية تقوم على الحلول الوسطى، وقال إن ألمانيا مقبلة على "اختبار لإثبات الذات"، وحذر من تعمد إثارة الغضب، وقال: "باستخدام نطاقات واسعة الانتشار، يقوم المتطرفون، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتحقير أي تسوية وتسميم أي نقاش ديمقراطي. هذا مزيج سام يجب أن يثير قلقنا، وهو أمر يقلقني للغاية".

وقال المستشار: "إن الأمر يتعلق أيضًا بالأسعار العادلة، وقوة تجارة المواد الغذائية، والمضاربة على الأراضي، وعواقب تغير المناخ". وأضاف: "إذا ظل كل الدعم قائمًا إلى الأبد، وإذا أصر كل طرف بشكل كامل على وجهة نظره .. إذا فعلنا كل شيء كما نفعل دائمًا، فلن نحرز أي تقدم".

ولا يزال يتعين على البوندستاغ الموافقة على الميزانية الفيدرالية لعام 2024 والتخفيضات المخططة للديزل الزراعي. ودعا زعماء المجموعات البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر رؤساء الجمعيات الزراعية إلى اجتماع يوم الاثنين.

وقال رئيس المزارعين يواكيم روكويد لوكالة الأنباء الألمانية: "نفترض أنهم يدركون الطبيعة المتفجرة للقضية وأننا سنتلقى مقترحات جادة"، مضيفاً أنه يمكن أن يكون النقاش في البداية فقط حول الديزل الزراعي، ونأمل أن يتوصل رؤساء الكتل البرلمانية إلى حل.

ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)