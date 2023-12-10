قبل أعياد الميلاد.. الصحة الألمانية تحذر من إصابات كورونا

دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى توخي الحذر مجددا وتلقي تطعيمات ضد كورونا قبل الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس)، فيما كشف استطلاع للرأي أن الإصابة بفيروس كورونا لم تعد هاجسا لأغلب الألمان قبيل الاحتفالات.

دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ مجددا لتوخي الحذر ولتلقي تطعيمات قبل فترة الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس)، وذلك في ظل موجة حالية لفيروس كورونا. وقال لاوترباخ لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (10 ديسمبر/ كانون الأول 2023): "يظل فيروس كورونا خطيرا. إنه ليس نزلة برد يمكن للمرء العدوى بها دون اعتبار كل موسم".

وتابع الوزير الألماني أن فيروس كورونا غالبا ما يؤثر أيضا على الأوعية الدموية أو يضعف جهاز المناعة وبالتالي لا يتم التعافي منه بالكامل في كثير من الأحيان.

وأوصى بضرورة تلقي جرعة من التطعيم سريعا خلال الأيام المقبلة، ومن الأفضل التطعيم ضد كورونا والأنفلونزا في الوقت ذاته، من أجل تجنب الإصابة بأمراض خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد.

وتوصي اللجنة الدائمة للتطعيمات في ألمانيا بتلقي تطعيمات ضد كورونا أو جرعات معززة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والأشخاص المعرضين لمخاطر مثل المصابين بأمراض مزمنة.

وأوصى الوزير الألماني أيضا "بأنه من الأفضل ارتداء كمامات مجددا في الحافلات والقطارات"، وأضاف أنه يفضل العمل من المنزل إذا كان ذلك متاحا، كما أكد أنه "من الأفضل الاستغناء عن الاحتفالات الكبيرة بعيد الميلاد داخل أماكن مغلقة".

وتابع الوزير الألماني في توصياته أنه من الأفضل إجراء اختبار كورونا سريعا في حالة الشك، "قبل الالتقاء بأشخاص كبار في السن أو أشخاص مرضى"، وقال: "تجنب إصابة بعدوى يعد هدية إضافية لعيد الميلاد الكريسماس".

من جانب آخر أظهر استطلاع حديث أن الإصابة بفيروس كورونا لم تعد هاجسا لأغلب الألمان قبيل الاحتفال بعيد الميلاد. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف

من وكالة الأنباء الألمانية أن نحو ثلث الأشخاص الذي شملهم الاستطلاع ليس لديهم مخاوف من الإصابة بعدوى الفيروس في الفترة السابقة لاحتفالات عيد الميلاد أو خلالها.

وذكر 36 % ممن شملهم الاستطلاع أنه ليس لديهم مخاوف على الإطلاق، وذكر 28 % أنه ليس لديهم مخاوف نوعا ما، وفي المقابل ذكر 6 % أنهم قلقون للغاية، وذكر 24 % أنهم قلقون من التعرض للإصابة بعض الشيء.

ولكن بحسب الاستطلاع فإن البعض يرون أن توخي قدر معين من الحذر عند التجمعات أو في الأسواق يعد أمرا مناسبا. وأيد 42 % ممن شملهم الاستطلاع إجراء اختبار كورونا قبل الاحتفال مع العائلة، حال ظهور أعراض نزلة برد، فيما أعرب 48 % عن معارضتهم لذلك.

جدير بالذكر أن الاستطلاع شمل 2081 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما، وتم إجراؤه في الفترة بين 4 و6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ع.غ/ ع.أ.ج (د ب أ)