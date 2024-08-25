قبل أسابيع من الرئاسيات.. سعيّد يجري تعديلا وزاريا واسعا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن تعديل وزاري واسع النطاق شمل 19 وزيراً بينهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد وثلاثة كتاب دولة، ذلك قُبيل انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد (25 أغسطس/ آب 2024) تعديلاً حكومياً واسعاً شمل وزيري الخارجية والدفاع، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية. وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيراً وثلاثة كتاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري في المنصب.

وجاء في بيان للرئاسة: "قرر رئيس الجمهورية صباح هذا اليوم... تحويرا حكوميا"، من دون تقديم شرح للأسباب. وكُلف الدبلوماسي السابق خالد السهيلي حقيبة الدفاع بدلاً من عماد مميش، وعُين الدبلوماسي محمد علي النفطي وزيراً للخارجية بعد إقالة نبيل عمار.

وتأتي هذه الخطوة فيما تستعد تونس لتنظيم الانتخابات الرئاسية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. واُنتخب سعيّد (66 عاماً) ديموقراطيا عام 2019 لكنه انفرد بالسلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، وبات يسعى الرئيس التونسي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة.

واعتبر الرئيس سعيّد مؤخراً في تصريحات أن ترشحه يأتي ضمن "حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة".

خصوم يقبعون في السجن

وفيما ترشح سعيّد للمنصب مجدداً، يقبع عدد من خصومه السياسيين حالياً في السجن أو يخضعون للمحاكمة. في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التونسية "حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين" للانتخابات الرئاسية.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن تونس "تستعد لانتخابات رئاسية وسط قمع متزايد للمعارضة وحرية التعبير، من دون ضوابط وتوازنات حاسمة على سلطة الرئيس سعيّد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حُكم على المعارضة عبير موسي الموقوفة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالسجن لعامين بموجب مرسوم مثير للجدل على خلفية انتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وصدر الحكم على موسي بعد أيام من تقديمها ملف ترشحها الرئاسي عن طريق محاميها، وقد رفضته هيئة الانتخابات في وقت لاحق.

ومن بين المعارضين الآخرين المسجونين الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديموقراطي غازي الشاوشي، وكلاهما محتجز في قضية "تآمر على أمن الدولة".

وفي هذا السياق قال بسام خواجا، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه "بعد سجن العشرات من المعارضين والناشطين البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المتنافسين الجادين تقريبا من السباق الرئاسي، ما أدى إلى جعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي".

رفض 14 ترشيحاً للرئاسة

في المقابل، قبلت هيئة الانتخابات ملف مرشحين فقط لخوض الانتخابات ضد سعيّد، هما النائب السابق وزعيم حزب حركة الشعب زهير المغزاوي (59 عاما)، والنائب السابق وزعيم حزب حركة عازمون العياشي زمال.

وقالت وسائل إعلام محلية الأربعاء إن محكمة في العاصمة تونس أمرت بإيداع أمينة مال حزب عازمون الحبس الاحتياطي بتهمة "تدليس" تزكيات مواطنين ضرورية لقبول ملف الترشح. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القضية ستؤثر على ترشح زمال.

ورفضت هيئة الانتخابات 14 ملف ترشح للرئاسة لعدم تمكن أصحابها من جمع ما يكفي من تزكيات الناخبين. كما اتُهم عدد من الراغبين في الترشح بتزوير تزكيات، وحُكم على بعضهم بالسجن. وقال آخرون إنهم مُنعوا بشكل غير رسمي من الترشح لأن السلطات رفضت منحهم نسخة من السجل الجنائي.

وفي بداية آب/ أغسطس، أقال سعيّد رئيس الوزراء أحمد الحشاني من دون إبداء أي تفسير، واستبدله بوزير الشؤون الاجتماعية حتى ذلك الحين كمال المدوري.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيّد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 وعزز صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد، بتقويض أسس الديمقراطية، بينما يردد سعيّد بأنه يريد مكافحة الفساد وتصحيح ثورة 2011.

ع.غ/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)