 "قبلة هيرموسو".. المدعي العام الإسباني يفتح تحقيقا بحق روبياليس | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.08.2023

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رياضة

"قبلة هيرموسو".. المدعي العام الإسباني يفتح تحقيقا بحق روبياليس

مازالت قضية القبلة التي طبعها رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس على شفتي اللاعبة هيرموسو تتفاعل. فبعد توقيف الفيفا لروبياليس مؤقتا، فتح المدعي العام الإسباني تحقيقا أوليا بحقه. في المقابل أعلنت والدته إضرابا عن الطعام.

صورة مركبة لروبياليس وهيرموسو.

صورة مركبة لروبياليس وهيرموسو.

أعلن المدعي العام الإسباني اليوم الاثنين (28 أغسطس/ آب 2023) أنه سيفتح تحقيقًا أوليًا في مزاعم "اعتداء جنسي" بشأن قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الموقوف مؤقتا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للاعبة جينيفر هيرموسو خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات.

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وستفتح النيابة العامة تحقيقًا في "وقائع قد تشكل جريمة اعتداء جنسي"، وفقًا لما أوضح مكتب المدعي العام في بيان صحافي أُرسل إلى وكالة فرانس برس، داعيًا هيرموسو التي قام روبياليس (46 عاماً) بتقبيلها للتواصل مع النيابة العامة "في غضون 15 يوماً" لكي "يتم إعلامها بحقوقها كضحية" و"لتقديم شكوى" إذا لزم الأمر.

وبعدما وضعت الحكومة الإسبانية يدها على القضية، اجتمعت المحكمة الإدارية للرياضة على أن تصدر حكمها أيضًا في شكوى السلطة التنفيذية ضد روبياليس، حسب ما أفادت هذه الهيئة.

وفي حال تم فتح إجراء، يجوز للمجلس الأعلى للرياضة وهو هيئة حكومية، بعد ذلك إيقاف روبياليس حتى يتم إصدار حكم بالقضية.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس المجلس (الأعلى للرياضة) فيكتور فرانكوس، إلى الصحافة في وقت لاحق الاثنين للكشف عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها ضد رئيس الاتحاد روبياليس.

وأوقف "فيفا" روبياليس الذي رفض الاستقالة من منصبه، السبت على خلفية تقبيله هيرموسو على شفتيها عقب فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في أستراليا في 20 آب/أغسطس الحالي، مما أثار انتقادات شديدة.

ورفضاً "للإساءات" التي تلحق بنجلها، بدأت أنخيليس بيخار، والدة روبياليس، إضرابا عن الطعام اليوم الاثنين دعما له.

وقالت بيخار التي قررت الاحتجاج داخل كنيسة ديفينا باستورا في بلدة موتريل الساحلية الجنوبية، إنها ستستمر في إضرابها عن الطعام حتى"تقول هيرموسو الحقيقة" بشأن ما حدث، حسب ما أفاد أحد أفراد الأسرة للصحافيين.

المدعي العام الإسباني سيفتح تحقيقا بحق روبياليس بسبب هذه القبلة (20.08.2023).

المدعي العام الإسباني سيفتح تحقيقا بحق روبياليس بسبب هذه القبلة.

ونشرت هيرموسو مقطع فيديو على إنستغرام يظهر الاحتفالات في غرفة تغيير الملابس، ردت فيه على إغاظة زملائها في الفريق بشأن القبلة بالقول "لم يعجبني ذلك!" وهي تضحك.

في المقابل نقل بيان أصدره الاتحاد المحلي للعبة في وقت لاحق عنها قولها إن القبلة كانت "لفتة طبيعية من المودة والامتنان".

بيد أنّ هيرموسو عادت عن أقوالها الجمعة مؤكدة انها لم توافق "في أي وقت من الأوقات" على القبلة بعد الفوز في المباراة النهائية على إنكلترا 1- صفر في سيدني، والتي وصفها روبياليس بأنها "متبادلة ومبهجة وتوافقية".

وأضافت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "شعرت بالضعف وضحية اعتداء، عمل ذكوري متهور، في غير محله ومن دون أي نوع من الموافقة من جانبي. ببساطة، لم أُحترم".

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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