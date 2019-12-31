قبلة العام الجديد ـ هدية ثمينة بين الأحباب والأغراب

ملايين الناس يستهلون عامهم الجديد بقبلة، قبلة على خد من يحبون، الآباء يقبّلون أبناءهم وبناتهم، والأخوة يقبّلون أخواتهم، والأبناء يقبّلون أمهاتهم، والزوجات يقبّلن أزواجهن، والأصدقاء والصديقات يتبادلون القبل في لحظة افتراضية، هي لحظة بدء العام الجديد. وفي بعض البلدان يتبادل الناس القبلات في الساحات العامة وفي الشوارع حتى دون معرفة مسبقة.
ثقافة القبلة، تقليد متباين باختلاف الثقافات وتباعد الشعوب، وأول وصف مسجل للقبلة ورد في ملحمة مهابهارتا الهندية التي كتبت قبل نحو 3000 عام. تبادل القبل يرافقه المصافحة أحيانا، أو العناق، أو صدم الأكتاف ببعضها، أو صدم القبضات المضمومة ببعض وهي التحية التي يتفنن بها الشباب عبر العالم اليوم.
هذه بعض تقاليد الشعوب في التقبيل كما أوردها موقع "لوف بوندنغز" الأمريكي التفاعلي:
أوروبا
*في هولندا وسويسرا والبوسنة وسلوفينيا ومناطق أخرى، يتبادل الناس القبل لدى لقائهم ببعض، بتوزيع ثلاث قبلات على الخد الأيمن، فالأيسر فالأيمن مرة أخرى.
*الفرنسيون والإيطاليون يتبادلون القبل لمرتين، بواقع قبلة لكل وجنة، لكنّ الفرنسيين تختلف قبلهم باختلاف المناطق، فأهل منطقة نانت، يتبادلون القبل أربع مرات، أمّا سكان منطقة بروفنس فيتبادلون ثلاث قبل.
*في بلجيكا، هناك اقتصاد في التقبيل، إذ يكتفي الناس بقبلة واحدة لدى لقاء بعضهم، ودون تحديد الخد المقصود.
*القبلة على قفا يد المرأة علامة التوقير والاحترام لها، ويجري هذا في بريطانيا، بولندا، النمسا، المجر، رومانيا وروسيا.
أمريكا اللاتينية
*في المكسيك وكولومبيا، يقتصر التقبيل على قبلة واحدة على الوجنة عند التحية واللقاء، لكنّ الاكوادور فيها تنويع خاص على هذا التقليد، إذ يجري تقبيل النساء على خدهن الأيمن تحديداً.
*أما في البرازيل، فيتبادل الناس قبلتين على الخدين عند اللقاء.
إفريقيا
تقليد تبادل القبل شائع في كل بلدان إفريقيا، ويدل على الاحترام، وفي بعض المناطق، يقبل الناس الأرض لدى مرور زعمائهم.
*في جنوب إفريقيا، يقبّل الرجال النساء على الوجنات لدى تحيتهن.
*في مصر، يتبادل الناس القبل، نساء بنساء، ورجال برجال، وتقتصر القبلات على 3 توزع على الخدين ابتداء من الخد الأيمن. تبادل القبل بين الرجال والنساء علناً أمام أعين الناس نادر في مصر وأغلب البلدان العربية.
أمريكا الشمالية
*في أمريكا، تتبادل النساء القبل، خاصة عند توديع بعضهن، فتطبع كل منهن قبلتين على خدي صاحبتها، أما الرجال فلا يتبادلون القبل بينهم قط.
الاسكيمو
في المنطقة القطبية الشمالية يتبادل أفراد الاسكيمو التحايا بحك الأنوف ببعضها وبطبع الشفاه على الجبهات والخدود والنفخ عليها. وينتشر هذا التقليد في منغوليا، كمبوديا، بولينيزيا، أيسلندا، وشعب الماوري من كان نيوزيلندا.
المنطقة العربية في آسيا
في المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات والبحرين وقطر يتبادل الرجال التحية بحك الأنوف ببعضها، وفي الكويت، يشيع تقبيل الشيوخ على جباههم، وفي عموم منطقة الخليج يكاد التقبيل العلني بين الجنسين أن يكون غير معروف.
م.م/ع.ج.م
-
يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى
أول قبلة على الشاشة كانت ضمن فيلم "القبلة"، الذي عرض لأول مرة عام 1896. في هذا المشاهد يقبل جون سي رايس الممثلة ماي إروين بعد معانقتها. دام هذا المشهد 20 ثانية فقط واعتبر ختاماً ناجحاً لهذا الفيلم المبني على عرض مسرحي موسيقي في جادة برودواي بنيويورك. لكنه أثار أيضاً جدلاً بسبب طبيعة المجتمع المحافظة آنذاك.
-
يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى
هذا المشهد من بين أكثر المشاهد رومانسية على شاشة السينما المعاصرة، وهو جزء من فيلم "تايتانيك" من بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت (في الصورة). في هذا المشهد يعانق جاك (دي كابريو) روز (وينسليت) على ظهر السفينة العملاقة ومن ثم يقبلها مع غروب الشمس. لكن هذا المشهد كان فاتحة التراجيديا في الفيلم، والتي تنتهي بغرق السفينة وموت جاك.
-
يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى
قبلة غير عادية تلك التي تشاطرها نجما هوليوود توبي ماغواير وكيرستن دانست في فيلم "الرجل العنكبوت"، الذي أنتج عام 2002. يتذكر ماغواير، الذي مثل شخصية الرجل العنكبوت في الفيلم، مشهد القبلة بأنه "كان مشهداً غير مريح لأنني كنت معلقاً من قدمي وأقبل بالمقلوب. كما أن ماء المطر كان يسقط داخل أنفي. وعندما أزالت كيرستن نصف القناع فقط، انقطع تنفسي تماماً".
-
يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى
قالت الأميرة ديانا، بعد 11 عاماً على زواجها منه، إن أسوأ يوم في حياتها كان يوم زواجها من الأمير تشارلز في التاسع والعشرين من يوليو/ تموز عام 1981. ورغم اكتمال كل عناصر السعادة في هذه الصورة، بما فيها القبلة التي تبدو وكأنها نابعة عن حب حقيقي، إلا أن ديانا كانت الخيار الثاني لتشارلز، والذي كشف لاحقاً أنه كان مغرماً بإمرأة أخرى.
-
يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى
عام 2011، تزوج الابن البكر لتشارلز وديانا، الأمير ويليام، من صديقته كيت. ويبدو أن زواجهما مبني على قاعدة أكثر ثباتاً من زواج تشارلز وديانا، إلا أن الصحف الصفراء في بريطانيا تثير شائعات باستمرار عن خصومات بينهما.
-
يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى
اشتهرت هذه الصورة كرمز لانتهاء الحرب العالمية الثانية، بعد عودة الجنود الأمريكيين منتصرين إلى الولايات المتحدة. في هذه الصورة، الملتقطة في الرابع عشر من أغسطس/ آب 1945 بميدان تايمز سكوير بنيويورك، قام هذا البحار الأمريكي بتقبيل فتاة في الشارع بعد أن أعلنت اليابان استسلامها غير المشروط للحلفاء.
-
يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى
خلد الرسام الشهير غوستاف كليمت في لوحاته التعابير البشرية، وأبرزها القبلة، في لوحاته ذات الألوان الذهبية والبرونزية التي تذكر باللوحات الدينية المسيحية في العصور الوسطى. هذه اللوحة بعنوان "قبلة"، تعتبر من أشهر أعمال كليمت، وقد رسمها على لوحة مربعة بمساحة 180 في 180 سنتيمتراً بين عامي 1908 و1909.
-
يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى
في الدول الخليجية، عادة ما يستبدل احتكاك الأنفين القبلة، ولذلك أسباب. فالأنف عند العرب رمز العزة والأنفة. كما أنه الجزء الظاهر من جسم الإنسان لا يستطيع إخفاءه، ومنه أيضاً يستدل على النسب الوراثي للشخص، فأفراد القبيلة أو العشيرة الواحدة عادة ما يتشاركون في شكل الأنف وحجمه.
-
يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى
في دول الكتلة الشيوعية سابقاً، كان ساستها يحيون بعضهم بما يسمى بـ"القبلة الأخوية"، وهي قبلة من الفم الغرض منها إظهار ارتباط أوثق بين الساسة والأحزاب من مصافحة عادية. في هذه الصورة الشهيرة والملتقطة عام 1979، يقوم رئيس ألمانيا الشرقية سابقاً إريش هونيكر بتقبيل الأمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي سابقاً، ليونيد بريجنيف.
-
يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى
سافر البابا السابق يوحنا بولص الثاني حول العالم. وفي كل مكان كان يهبط به، كان يقبل الأرض سواء أكانت تلك الأرض مغطاة بالتراب أو أسفلتية أو حتى بركة موحلة. كانت هذه طريقته في تكريم المكان الذي يحل فيه، مثلما توضح هذه الصورة الملتقطة عام 1986 في جزر فيجي. بعض الناس كان يمزح بالقول إن البابا كان يقبل الأرض شكراً للرب لأنه هبط بسلام.
-
يوم التقبيل العالمي.. قبلات لا تُنسى
التقبيل ليس تقليداً مقصوراً على البشر، فهناك في مملكة الحيوان أيضا حيوانات تتبادل القبل، ولكن ذلك لا يكون عادة تعبيراً عن الحب. فعادة ما تكون قبل الحيوانات علامة على بدء العداوة. على سبيل المثال، سمك الزينة المعروف بالجوبي المقبّل يلصق شفاهه بشفاه سمكة أخرى حتى تستسلم إحداهما وتنسحب معلنة انهزامها وتبحث عن مكان آخر تعيش فيه.
الكاتب: زلكة فونش/ ي.أ