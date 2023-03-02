 قبعة صنعت تاريخ الأفلام | يوروماكس | DW | 09.07.2023

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يوروماكس

قبعة صنعت تاريخ الأفلام

ارتداها آلان ديلون وهامفري بوغارت في أفلامهم: الحديث عن قبعة من ماركة بورسالينو الإيطالية. يتم تصنيع هذه القبعة الشهيرة في أليساندريا منذ عام 1857. بل وخصصت المدينة متحفاً خاصاً لعرض تاريخها.

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