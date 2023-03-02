قبعة صنعت تاريخ الأفلام

الصورة أبلغ من الكلام.. ثورة انستغرام في صناعة السياحة

منذ ظهوره للمرة الأولى، حقق تطبيق انستغرام انتشارا كبيرا خاصة بين الأوساط الشبابية. وفي السياق ذاته، أحدث التطبيق ثورة في صناعة السياحة، فكيف هذا؟