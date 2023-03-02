قبعة صنعت تاريخ الأفلام

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ارتداها آلان ديلون وهامفري بوغارت في أفلامهم: الحديث عن قبعة من ماركة بورسالينو الإيطالية. يتم تصنيع هذه القبعة الشهيرة في أليساندريا منذ عام 1857. بل وخصصت المدينة متحفاً خاصاً لعرض تاريخها.
منذ ظهوره للمرة الأولى، حقق تطبيق انستغرام انتشارا كبيرا خاصة بين الأوساط الشبابية. وفي السياق ذاته، أحدث التطبيق ثورة في صناعة السياحة، فكيف هذا؟
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