قبرص ـ جدل حول أغنية "الشيطان" وتهديدات بـ"حرق التلفزيون"

أدلت الكنيسة الأرثوذكسية في قبرص وحكومة الجزيرة بدلوهما في نزاع دائر بشأن الأغنية التي تمثل قبرص في مسابقة الأغنية الأوروبية"يوروفيجن".
وتعرضت أغنية "الديابلو"، وهي كلمة إسبانية تعني بالعربية "الشيطان"، للمغنية إلينا تساجرينو، لانتقادات بسبب تناولها "الشيطان"، كما يوحي العنوان.
ودعت الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية الحكومة في بيان مساء الثلاثاء (الثاني من مارس/آذار 2021) إلى سحب الأغنية. وجاء في بيان الكنيسة " (استبدلوا بها) أخرى تعبر عن تاريخنا وتقاليدنا وما نمثله".
ورفض المتحدث باسم الرئيس القبرصي في مقابلة تلفزيونية صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ ذلك. أشار المتحدث الصحفي للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى الحرية الفنية. وقال المتحدث فيكتوراس بابادوبولوس لمحطة "ألفانيوز" التلفزيونية القبرصية: "إنها مسابقة موسيقية، دعونا لا نعطيها أبعادا غير ضرورية".
ووقع أكثر من 16 ألف شخص على التماس ضد الأغنية عبر الإنترنت.
وأثارت الأغنية جدلا على الجزيرة المتوسطية، إثر تهديد مجهولين بـ"إحراق مبنى" الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وانتقادات حادة من أساتذة تربية دينية. وأبلغت القناة العامة الشرطة عن تلقيها اتصالا من جهة مجهولة يهدد بإحراق مبنى هيئة "سي واي بي سي" احتجاجا على اختيار الأغنية لتمثيل هذا البلد المتوسطي الذي تقطنه أكثرية سكانية من المسيحيين الأرثوذوكس، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.
كما نشرت نقابة لمدرّسي التعليم الديني في المدارس بيانا الجمعة حضّت فيه الهيئة القبرصية العامة على التراجع عن هذا الاختيار. وأبدت النقابة "هولها" إزاء كلمات الأغنية، قائلة إن المغنية "تمجد بالشيطان وتكرس له حياتها وتحبه".
وردت "سي واي بي سي" على الانتقادات متحدثة عن سوء فهم لكلمات الأغنية. وأوضح التلفزيون الحكومي أن الأغنية لا تمثل تكريما للشيطان، بل تتعلق بالصراع بين الخير والشر، وتعبر عن رغبة فتاة في الابتعاد عن معنى انعدام الجدوى. وتقام مسابقة "يوروفيغن" هذا العام - بعدما تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا - في مدينة روتردام الهولندية من 18 إلى 22 أيار/مايو.
ع.ج.م/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب)
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