 قبرص .. طريق جديد يسلكه المهاجرون للوصول إلى أوروبا | أخبار | DW | 28.07.2019

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أخبار

قبرص .. طريق جديد يسلكه المهاجرون للوصول إلى أوروبا

تشهد قبرص أعدادًا متزايدة من المهاجرين الذين يدخلون إليها للوصول إلى الجزء اليوناني من الجزيرة، العضو في الاتحاد الأوروبي. قرب الجزيرة من تركيا ولبنان جعلها مقصدا للمهربين لإيصال اللاجئين السوريين عبر رحلة خطيرة.

Zypern 2017 | Flüchtlinge aus Syrien in Nikosia (picture-alliance/AP Photo/P. Karadjias)

 

تحاول أعداد متزايدة من المهاجرين الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق عبور الحدود من تركيا إلى قبرص. وخلال عامين، تضاعفت أعداد طلبات اللجوء لأول مرة في قبرص بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث ارتفع من 730 شخصًا في بداية عام 2017 إلى أكثر من 3000 في بداية عام 2019.

 مصطفى، وهو لاجئ قضى 26 ساعة مختبئًا في عبارة قادمة من تركيا إلى قبرص، من بين أولئك الذين يشعرون بالتفاؤل بشأن مستقبله في الجزيرة ويقول لوكالة الأنباء الفرنسية "حالما أغادر المخيم، سأجد عملاً وأعيد بناء حياتي".

مختارات

خلدون زين الدين وملهم الملائكة حاورا ضيفيهما حول الغاز مصدر الطاقة الجديد وما قد يحمله للمنطقة، فروسيا وتركيا وإيران وقبرص وسوريا ولبنان واسرائيل اصبحت طرفاً والشركات تتنافس، فهل يكون القول الفصل هنا للاقتصاد أم للسياسة؟ (12.04.2018)

أعلنت السلطات اللبنانية إنقاذ عشرات المهاجرين السوريين قبالة السواحل اللبنانية بعد غرق مركب كان يقلهم باتجاه جزيرة قبرص بطريقة "غير شرعية". (22.09.2018)

وعلى الرغم من أن عدد اللاجئين والمهاجرين الوافدين إلى قبرص منخفض مقارنة عن أعداد اللاجئين في إيطاليا أو اليونان، إلا أن الجزيرة لديها الآن أعلى معدل من الوافدين المهاجرين إلى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى عدد سكانها. وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات ، فهو أعلى بثماني مرات من مثيله في فرنسا. ولا يشمل ذلك اللاجئين أو المهاجرين الذين يعيشون في الجانب الشمالي الانفصالي من قبرص الذي تديره تركيا، والمقسوم من جمهورية قبرص المعترف بها دوليًا منذ عام 1974.

ويقول زينوناس تزياراس الباحث في مركز "بريو" للأبحاث لوكالة فرانس برس "لم تكن قبرص وجهة مفضلة للاجئين فهي جزيرة وبعيدة جدا عن أوروبا" مضيفا "إلا أن الوضع اختلف وباتت الجزيرة خيارهم الوحيد : فطريق الهجرة الى الاتحاد الاوروبي عبر اليونان أقفلت، وأوضاع اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا تراجعت كثيرا على غرار ما هو حاصل في تركيا ولبنان. وهكذا أصبحت قبرص فجأة قريبة جدا بالنسبة الى السوريين".

ولا تبعد الشواطئ القبرصية أكثر من مئة كيلومتر عن لبنان و80 كلم عن تركيا، ما يشجع المهربين على اقتراح هذه الطرق على السوريين من امثال عمر الذين يكررون دائما القول "الموت في البحر أفضل من الموت في سوريا". ويشكل اللاجئون من الجنسية السورية العدد الاكبر من اللاجئين الذين وصلوا الى قبرص، حسب يوروستات.

 اللاجئ السوري عمر ، 33 عاماً، كان يعيش في مخيم للاجئين في لبنان، ولما تمكن من تدبير ألف دولار قرر التوجه الى قبرص . يقول لفرانس برس بهذا الصدد "السعر كان معقولا جدا، والقارب المطاطي الذي استخدمناه لم يكن طوله يتجاوز الثلاثة أمتار".

ويروي عمر أنه نجا وحده من الغرق بعد ان بقي في البحر ثلاثة أيام متمسكا بعجلة مطاطية، قبل أن تنتشله سفينة شحن كانت مارة في المكان. أما رفاقه السبعة الذين كانوا معه على الزورق فماتوا غرقا.

مراكز استقبال مزدحمة

الأجهزة الخاصة باستقبال المهاجرين واللاجئين باتت عاجزة عن تقديم الخدمات اللازمة لهم مع تزايد عددهم بشكل كبير، وباتت بحاجة لما بين ستة أشهر وسنة لإعطاء رخصة عمل في قبرص للمهاجر، حسب ما يقول مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه.     وأضاف "قبلا كنا نستقبل عشرات اللاجئين سنويا، أما الآن فنتعامل مع الآلاف كل ثلاثة أشهر. وفي نيقوسيا سجلت منظمة كاريتاس غير الحكومية "ارتفاعا هائلا" عدد المهاجرين الذين يطلبون المساعدة منها، حسب ما تقول اليزابيت كاسينيس المسؤولة عن هذه المنظمة في قبرص. وتشرح أنه اضافة الى السوريين "بدأنا نرى مهاجرين قادمين من غرب افريقيا".

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في عام 2017، انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الظروف المعيشية في "مركز الاستقبال والإقامة" جنوب نيقوسيا ، الذي تديره خدمة اللجوء في قبرص. ومع ذلك ، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن وزارة الداخلية "قد تحسنت بشكل كبير" ظروف المخيم.

الانتقال عبر نصفي الجزيرة

وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، يصل حوالي نصف المهاجرين إلى الجزيرة في الشمال الخاضع لإدارة تركيا حيث لا يوجد نظام لجوء ساري المفعول. الغالبية العظمى من المهاجرين يهبطون في مطار إرجان ، وهو الجزء الوحيد من الجزء الشمالي، حيث يسهل المرور عبر الحدود  .

ثم يأخذ المهاجرون طريق التسلل الجيد المتمثل في التسلل عبر المنطقة العازلة المنقسمة ، أو "الخط الأخضر". ووفقًا لوزارة الداخلية القبرصية، فإن عدد الأشخاص الذين يعبرون الخط بشكل غير منتظم قد زاد في السنوات الأخيرة. في عام 2019، عبر 3000 لاجئ الخط الأخضر لطلب اللجوء في الجنوب، مقارنة ب 138 شخصًا فقط في عام 2017.

  ويقول الباحث  تزياراس "بالنسبة الينا فان الاحتلال التركي للشمال يعني أننا سنكون عاجزين عن ضبط حركة الهجرة. إنها معضلة فعلية.      واعتبر أيضا وقوع جزيرة قبرص الهادئة وسط منطقة تعاني من الكوارث، ووجود خط فاصل بين قسمي الجزيرة لا يتم التعامل معه على أنه حدود فعلية، إنما "يزيدان مشكلة الهجرة تأزيما".

 وتابع "إن تركيا هي جزء من المشكلة لكننا لا نعول سوى على مساعدة الاتحاد الاوروبي" خصوصا على مستوى التمويل.

من جهتها تضيف مسؤولة كاريتاس "عندما يجد اللاجئون أنهم قاموا بهذه الرحلة ومن الصعب جدا عليهم الوصول الى قلب القارة الأوروبية .... ينتابهم شعور كبير بخيبة الأمل".

  وتتهم السلطات القبرصية المعترف بها دوليا بشكل متكرر السلطات القبرصية الشمالية بعدم السعي لوقف هذا التدفق للمهاجرين الى الاراضي الخاضعة لسيطرتها.

بنيامين باتكة/ علاء جمعة مهاجر نيوز

  • Zypern Paphos Kulturhaupstadt 2017 (picture-alliance/dpa/K. Christodoulou)

    بافوس .. عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017

    تقع مدينة بافوس في جنوب غرب جمهورية قبرص. يزور الناس المدينة منذ مئات السنين معبد إلهة الحب والجمال الإغريقية أفروديت، التي تقول الأسطورة إنها ولدت في البحر قرب قبرص. لذلك قررت بافوس نصب تماثيل على طول الساحل احتفالاً باختيار المدينة عاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2017. نحتت الفنانة القبرصية يوتا يوانيدو تمثالاً لأفروديت من البرونز ووضعته أمام قلعة أثرية، حيث تتجه أنظار أفروديت إلى مكان ولادتها.

  • Zypern Kalksteinküste (picture-alliance/ZB/F. Baumgart)

    بافوس .. عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017

    تذكر الأساطير الإغريقية أن أفروديت وُلدت في البحر بالقرب من صخرة "بيترا تو روميو" التي تبعد نحو 25 كيلومتراً عن بافوس. هذه المنطقة هي أحد المعالم الرئيسية في الجزيرة. وتمتاز قبرص بشواطئها الجميلة وكذلك بكنوزها الأثرية.

  • Zypern Paphos Wandbild (picture-alliance/Arco Images/F. Gierth)

    بافوس .. عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017

    اكتشف فلاح قبرصي عام 1962 قطع فسيفساء فريدة في حقله. واليوم يمكن للزوار العبور عبر جسر خشبي لمشاهدة قطعة الفيسفساء المرسومة على الأرض، والتي انضمت إلى قائمة الإرث العالمي. وتضم القطعة بعض شخصيات الأساطير الإغريقية القديمة مثل الحورية دافني والإله أبولو. وسيقام في هذا المكان عرض مسرحي كوميدي اسمه "ليسيستراتا، وتتحدث المسرحية عن إضراب النساء عن ممارسة الحب لحين انتهاء الحروب.

  • Zypern Paphos Mosaik (picture-alliance/Arco Images/F. Gierth)

    بافوس .. عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017

    يمكن مشاهدة أشجار الأرز التقليدية لقبرص في قطع الفيسفساء. ويحترم سكان الجزيرة هذه الأشجار بسبب قوتها ومقاومتها العالية وعدم احتوائها على الحشرات. لهذا وُضعت أشجار الأرز القبرصية على قائمة الأشجار المحمية. كما يمكن للسياح زيارة "وادي الأرز" والتمتع برؤية هذه الأشجار الفريدة، خاصة في الصيف حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

  • Zypern Paphos Königsgrab (picture-alliance/World Pictures/P. Phipp)

    بافوس .. عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017

    "القبور الملكية" في قبرص تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد. اُعدت هذه القبور للأثرياء وكانت مزودة بنوافير مياه شبيهة بقبور الفراعنة في مصر. وضمت "القبور الملكية" لقائمة الإرث العالمي من قبل اليونسكو في سنة 1980.

  • Zypern Naturschutzprojekt für Schildkröten (picture-alliance/dpa/K. Christodoulou)

    بافوس .. عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017

    تحتوي قبرص أيضاً على واحدة من المناطق القليلة في البحر الأبيض المتوسط لعيش بيض السلاحف، وذلك في خليج ليرا. وضعت سلاحف قبرص في قائمة السلالات الخاضعة للحماية منذ سنة 1971، ولا يمكن للسياح بين شهري أيار/ مايو وآب/أغسطس قيادة السيارة قرب الشواطئ بسبب موسم فقس بيض السلاحف.

  • Zypern Paphos Hafen (picture-alliance/J. Mille)

    بافوس .. عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017

    Der Hafen als Bühne

    درجات الحرارة في بافوس مثالية للفعاليات الثقافية مع بداية السنة، إذ تصل إلى 15 درجة مئوية في شهر كانون الثاني/ يناير. ويمكن إقامة الكثير من الحفلات الموسيقية والراقصة والمسرحيات في الساحات المكشوفة. وفي الأول من شهر أيار/ مايو القادم ستقيم أوركسترا مدينة برلين حفلاً موسيقياً في بافوس ضمن جولتها الأوروبية.

  • Zypern Traditionelle Süßigkeiten (picture-alliance/ZB/J. Kalaene)

    بافوس .. عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017

    تأثر المطبخ القبرصي بالمطبخ الشرقي. ومن المأكولات الشعبية التقليدية في قبرص "ميسي"، التي تحتوي على عدة أطباق صغيرة من السلطات والخضار وجبنة "الحلومي" المقلية و"هريسة"، أو عجينة الزيتون، وكرات اللحم الصغيرة والنقانق المحلاة. كما توجد في قبرص الكثير من الحلويات التقليدية (في الصورة) مثل اللوز المقشر الذي يوُضع في هلام مصنوع من عصير العنب المطبوخ، وثمرة "المصطكي".

  • Zypern Luxus (picture-alliance/maxppp)

    بافوس .. عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017

    يستمر موسم السياحة في قبرص عدة أشهر حتى فصل الخريف بسبب درجات الحرارة المعتدلة التي تصل إلى 35 درجة مئوية، بينما تصل درجة حرارة المياه إلى 27 درجة مئوية. وفي سنة 2016 زار نحو ثلاثة ملايين سائح الجانب اليوناني من قبرص، وذلك بسبب توتر الوضع السياسي في بعض الدول التي كان السياح يتوجهون إليها مثل تركيا ومصر وتونس. أما شمال قبرص فهو تحت السيطرة التركية منذ سنة 1974.

  • Zypern Berge zwischen Agros und Palaichori (picture-alliance/AP Photo/P. Karadjias)

    بافوس .. عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017

    يمكن للسياح زيارة أكثر من 300 فعالية ثقافية في بافوس خلال عام 2017. كما يستطيعون أيضاً ممارسة رياضة التزحلق على الجليد في قبرص لغاية شهر آذار/ مارس، وذلك في جبال ترودوس. وسميت بعض المرتفعات في الجبال تيمناً بالآلهة الإغريقية، مثل هيرا وهيرمس وأفروديت. أما المنحدر الكبير فأطلق عليه زيوس نسبة لأب الآلهة اليونانية. الكاتب: زمن البدري/ DW.


مختارات

بافوس .. عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017

اختيرت مدينة بافوس في قبرص ومدينة آرهوس الدنماركية كعاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2017. وهي إحدى مبادرات الاتحاد الأوروبي لعرض الحياة الثقافية في المدن الأوروبية. (03.01.2017)  

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