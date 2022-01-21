 قبرص: الوضع في فاروشا | مراسلون حول العالم | DW | 29.01.2022

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مراسلون حول العالم

قبرص: الوضع في فاروشا

جزيرة قبرص مقسمة بين اليونان وتركيا منذ ما يقرب من 50 عاما. تحتل تركيا شمال الجزيرة وهو منطقة عسكرية محظورة. لكن الوضع بات يتغير ببطء، ويأمل اليونانيون أيضا في العودة إلى وطنهم مرة أخرى.

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