قبرص: الوضع في فاروشا

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جزيرة قبرص مقسمة بين اليونان وتركيا منذ ما يقرب من 50 عاما. تحتل تركيا شمال الجزيرة وهو منطقة عسكرية محظورة. لكن الوضع بات يتغير ببطء، ويأمل اليونانيون أيضا في العودة إلى وطنهم مرة أخرى.
في خطوة اعتبرها خطيرة، أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على ضرورة الامتناع عن خطوات أحادية الجانب في ضاحية متنازع عليها بين شمال قبرص التركية، وجمهورية قبرص اليونانية.
بعد رفض الاتحاد الأوروبي المساعي التركية، أدانت كل من فرنسا والولايات المتحدة خطط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لإعادة فتح مدينة فاروشا الواقعة شرقي قبرص. باريس وواشنطن وصفتا دعوة الخطط التركية "استفزازا".
في خطوة ستزيد حتما من حدة التوتر بين تركيا مع قبرص واليونان بشأن الحقوق الإقليمية في شرق البحر المتوسط، أعلن في أنقرة إعادة افتتاح ساحل "فاروشا" الواقع في الجهة التركية القبرصية، والاتحاد الأوروبي يدين.
أعلنت تركيا رفضها لدعوة البرلمان الأوربي إلى فرض عقوبات "صارمة" عليها، بسبب زيارة أردوغان لمنطقة فاروشا في جزيرة فبرص ودعوته لفتحها. ووصفت الخارجية التركية البرلمان الاوروبي بأنه "متحامل ومنفصل عن الواقع".
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