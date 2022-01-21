قبرص: الوضع في فاروشا

الاتحاد الأوروبي يعارض خطة أردوغان في منطقة فاروشا في قبرص

في خطوة اعتبرها خطيرة، أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على ضرورة الامتناع عن خطوات أحادية الجانب في ضاحية متنازع عليها بين شمال قبرص التركية، وجمهورية قبرص اليونانية.