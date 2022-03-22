 قاوموا! | واحة الثقافة | DW | 02.04.2022

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واحة الثقافة

قاوموا!

في عام 2020 بدا المستحيل ممكناً في بيلاروسيا. مئات الآلاف خرجوا إلى الشوارع ضد الديكتاتور لوكاشينكو. المخرج أليكسي بالويان وثق الاحتجاجات. فيلم "الشجاعة" هو نداء في غاية الحضور من أجل الشجاعة والإنسانية.

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