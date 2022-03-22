نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في عام 2020 بدا المستحيل ممكناً في بيلاروسيا. مئات الآلاف خرجوا إلى الشوارع ضد الديكتاتور لوكاشينكو. المخرج أليكسي بالويان وثق الاحتجاجات. فيلم "الشجاعة" هو نداء في غاية الحضور من أجل الشجاعة والإنسانية.
قررت شركة ميتا استثناء الخطاب المناهض "للغزاة الروس" في أوكرانيا من قواعد الحظر على المحتوى الذي يدعو إلى العنف، مشيراً إلى أنّه لن يتم حذف المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها. وموسكو تقول إنها ستلاحق الشركة قانونيا.
أحكام سجن قاسية على معارضين لنظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لاسيما زعيم المعارضة السابق سيرغي تيخانوفسكي، زوج زعيمة المعارضة الحالية سفيتلانا تيخانوفسكايا، والأخيرة تصف الحكم بـ "الثأري".
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
فندت الحكومة الألمانية صحة أقوال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بعد أن ادعى أمام مهاجرين على الحدود مع بولندا أن المستشارة ميركل وافقت على استقبالهم، وهو ما نفته برلين ووصفته بأنه "غير صحيح".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول