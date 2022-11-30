قانون هجرة جديد لتسهيل دخول العمال المهرة إلى ألمانيا، والبيروقراطية تعيق تنفيذه

خبير: ألمانيا بحاجة إلى مليون مهاجر لمواجهة نقص العمالة

أكد رئيس معهد اقتصادي في ألمانيا حاجة البلاد إلى مليون مهاجر لحل أزمة نقص العمالة الماهرة، بينما قالت خبيرة في لجنة "حكماء الاقتصاد" إن البلاد تحتاج 1,5 مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على عدد القوة العاملة.