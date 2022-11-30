 قانون هجرة جديد لتسهيل دخول العمال المهرة إلى ألمانيا، والبيروقراطية تعيق تنفيذه | DW الأخبار | DW | 12.07.2023

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قانون هجرة جديد لتسهيل دخول العمال المهرة إلى ألمانيا، والبيروقراطية تعيق تنفيذه

الشركات الألمانية تكافح لتوظيف العمالة الماهرة من الدول الأجنبية. مع دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ ، لا تزال العمليات البيروقراطية تعيق الشركات من العمل بأسرع ما يمكن.

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BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 06: Foreigners wait outside the Berlin Immigration Office (Landesamt für Einwanderung), formerly known as the Ausländerbehörde (Foreigners' Office), for assistance in regulating their legal residency status on February 06, 2020 in Berlin, Germany. The head of Germany's Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) has suggested that the country focus on attracting skilled workers from countries in southern Europe, who, citing high illiteracy rates, he claims will be easier to integrate into the labor market compared to those from developing countries. Next month, BAMF will additionally implement a new skilled labor immigration law with the goal of facilitating the legal status of highly-qualified workers from non-EU countries. Sixteen percent of employees in the capital are foreigners, and the government office regulating them recently changed its name to reflect that increasing figure. (Photo by Adam Berry/Getty Images)

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10.7.2023, Vilnius, Litauen, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, left, and Swedish Prime Minister Ulf Kristersson shake hands next to NATO Secretary-General Jens Stoltenberg prior to their meeting, on the eve of a NATO summit, in Vilnius, Monday July 10, 2023. Erdogan on Monday introduced a new condition for approving Sweden’s membership in NATO, calling on European countries to “open the way” for Turkey to join the European Union. (Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)

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أكد رئيس معهد اقتصادي في ألمانيا حاجة البلاد إلى مليون مهاجر لحل أزمة نقص العمالة الماهرة، بينما قالت خبيرة في لجنة "حكماء الاقتصاد" إن البلاد تحتاج 1,5 مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على عدد القوة العاملة.

24/10/2000 Dresden (Sachsen): Jindam Shrikant aus Indien arbeitet als Drucker im Tubenwerk Essel in Dresden Klotzsche. Die Essel Deutschland GmbH begann im April des Jahres als deutsch-indisches Joint-Venture. Im Werk, das mit knapp 20 Millionen Mark im neuen Technopark Nord an der Königsbrücker Straße entstand, werden Tuben hauptsächlich für die Dental- und Kosmetik-Industrie produziert. Aus bedruckten Laminatbändern entstehen die Tuben, an einer Anlage bis zu 180 Stück pro Minute. Drucker Jindam Shrikant kam mit einer Green-Card vom indischen Mutter-Unternehmen, denn trotzt hoher Arbeitslosigkeit in Dresden sei es schwer, geeignetes Personal zu finden, so die Geschäftsführung. (DRE478-031100)

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09.03.2017 Das Fachkraefteeinwanderungsgesetz kommt. Das Fachkraefteeinwanderungsgesetz erleichtert die Einwanderung qualifizierter Fachkraefte aus Drittstaaten. Archivfoto: Junger Mann,Lehrling waehrend seiner Ausbildung zum Schreiner,bohren,Bohrmaschine,Holz,Holzverarbeitung,anlaesslich der Internationalen Handwerksmesse 2017 in Muenchen am 09.03.2017. ?Sven Simon Fotoagentur GmbH & Co. Pressefoto KG # # / # # #

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هناك ما لا يقل عن مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا، ولسد هذا النقص تعتزم الحكومة الألمانية جذب العمالة الماهرة من الخارج. مجلس الوزراء الألماني أقرّ مشروع "قانون هجرة العمالة الماهرة". فمن المستفيد منه؟

Rebecca Biira (r), Hospitantin aus Uganda, steht in der Bäckerei Wippler und überzieht Pralinen mit flüssiger Schokolade. Die berufliche Auslandserfahrung ist Teil eines Projektes zur Fachkräfteförderung des Deutsch-Afrikanischen Jugendwerkes (DAJW), welches junge Fachkräfte aus Deutschland nach Afrika bringt und umgekehrt.

ألمانيا تبحث عن عمالة أجنبية ماهرة .. وهذه هي المـُعَوِّقات! 08.06.2023

يحاول سياسيون ألمان استقطاب ممرضين وممرضات من البرازيل. لكن كي تنجح ألمانيا في جذب واستقطاب العمال المهرة المتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي هناك حاجة إلى العديد من الخطوات المهمة، ومنها التفكير خارج الصندوق.