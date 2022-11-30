قانون هجرة جديد لتسهيل دخول العمال المهرة إلى ألمانيا، والبيروقراطية تعيق تنفيذه

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الشركات الألمانية تكافح لتوظيف العمالة الماهرة من الدول الأجنبية. مع دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ ، لا تزال العمليات البيروقراطية تعيق الشركات من العمل بأسرع ما يمكن.
أكد رئيس معهد اقتصادي في ألمانيا حاجة البلاد إلى مليون مهاجر لحل أزمة نقص العمالة الماهرة، بينما قالت خبيرة في لجنة "حكماء الاقتصاد" إن البلاد تحتاج 1,5 مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على عدد القوة العاملة.
باتت ألمانيا في حاجة ماسة لاستقدام العمالة الماهرة، لكن تزايد العنصرية في المجتمع الألماني وصعود "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ربما يعرقل هذه الخطط. واستطلاعات الرأي تشير إلى صعود الحزب المعادي للأجانب.
هناك ما لا يقل عن مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا، ولسد هذا النقص تعتزم الحكومة الألمانية جذب العمالة الماهرة من الخارج. مجلس الوزراء الألماني أقرّ مشروع "قانون هجرة العمالة الماهرة". فمن المستفيد منه؟
يحاول سياسيون ألمان استقطاب ممرضين وممرضات من البرازيل. لكن كي تنجح ألمانيا في جذب واستقطاب العمال المهرة المتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي هناك حاجة إلى العديد من الخطوات المهمة، ومنها التفكير خارج الصندوق.
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