 قانون مواجهة التضخم الأمريكي...″حرب″ اقتصادية مع أوروبا؟ | مسائية DW | DW | 09.12.2022

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مسائية DW

قانون مواجهة التضخم الأمريكي..."حرب" اقتصادية مع أوروبا؟

أزمة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي على خلفية قانون مواجهة التضخم الأمريكي، ومخاوف من نشوب "حرب" تجارية بين الطرفين. هل يطبق بايدن شعار ترامب أمريكا أولا؟

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HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Videostandbild fahren russische und belarussische Panzer während gemeinsamer militärischer Übungen auf dem Schießplatz von Brestsky. Russische und belarussische Truppen haben am Mittwoch (02.02.2022) auf einem Schießplatz in Belarus ein gemeinsames Kampftraining abgehalten, während die Spannungen angesichts des drohenden Krieges mit der Ukraine hoch bleiben. An den Übungen nahmen motorisierte Gewehr-, Artillerie- und Panzerabwehrraketeneinheiten sowie die Besatzungen von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

الولايات المتحدة تنشر ألفي جندي في أوروبا الشرقية 04.02.2022

للحد من الاحتباس الحراري ..90 دولة تنضم لأمريكا و الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الميثان، ما الهدف من ذلك؟

عشرات الدول تنضم لأمريكا و الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الميثان 02.11.2021

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