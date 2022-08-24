قانون مواجهة التضخم الأمريكي..."حرب" اقتصادية مع أوروبا؟

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أزمة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي على خلفية قانون مواجهة التضخم الأمريكي، ومخاوف من نشوب "حرب" تجارية بين الطرفين. هل يطبق بايدن شعار ترامب أمريكا أولا؟
لقاء ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا "TTC"، حمل جوانب اتفاق وتقدما في العلاقات، ولكن عددا من المسائل الهامة بقيت مفتوحة، مما يضع مصير التعاون الاقتصادي بين الجانبين على المحك.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه يتعين على أمريكا والاتحاد الأوروبي الاستثمار معا في التكنولوجيا النظيفة وعدم المخاطرة بـ"حرب تجارية مدمرة". وكشفت عن عزم الاتحاد تعديل قواعده لمواجهة آثار "قانون خفض التضخم" الأمريكي.
حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من حرب تجارية مع واشنطن بسبب قانون "مكافحة التضخم" الأمريكي، في حين أكد ماكرون من واشنطن رغبة الأوروبيين في "تسوية" الخلاف مع الأمريكيين، عقب وصف خطوات واشنطن بـ"شديدة العدائية".
توعد مفوض أوروبي تويتر بفرض غرامات وحتى إغلاق المنصة إذا لم تلتزم بقوانين الاتحاد، بينما أكد الرئيس الفرنسي ماكرون في اجتماع مع إيلون ماسك، مالك تويتر، على ضرورة "بذل جهد للامتثال للتشريعات الأوروبية".
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