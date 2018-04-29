 قانون جديد يلغي ″مدنية″ جامعات ألمانية | علوم وتكنولوجيا | DW | 12.07.2019

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علوم وتكنولوجيا

قانون جديد يلغي "مدنية" جامعات ألمانية

بالرغم من الاحتجاجات المتواصلة اعتمد برلمان ولاية شمال الراين – ويستفاليا الألمانية قانوناً جديداً يلغي "البند المدني" لجامعات الولاية ومراكزها البحثية ويفتح أبواب البحث لأغراض عسكرية فيها مستقبلاً.

Schüler am Goethe-Institut (Imago Images/photothek/T. Koehler)

اعتمد برلمان ولاية شمال الراين – ويستفاليا الألمانية قانوناً جديداً بشأن التعليم العالي في أكثر الولايات الألمانية سكاناً. فقد صوت غالبية أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي الخميس (11 تموز/ يوليو 2019) لصالح القانون الذي سيتيح للجامعات في شمال الراين - وستفاليا فتح باب البحث العسكري في المستقبل، من خلال إلغاء ما يُسمى بـ "البند المدني".

وعلى الرغم من إقرار القانون في القراءة الثانية فقد احتجت مجموعة من مبادرات دعم السلام وغيرها من الجماعات خلال النقاش البرلماني أمام برلمان الولاية. وفي حين انتقد كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر نهاية الالتزام بالمشاركة في البحوث المدنية، فقد رحبت كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي بإلغاء فرض "البند المدني" باعتباره مادة قانونية ملزمة للجامعات.

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تخصص جامعي في الأمن والاستخبارات في ألمانيا .. كيف؟

وفي هذا السياق قالت وزيرة العلوم في ولاية شمال الراين – ويستفاليا إيزابيل فايفر بونسن إن القانون الجديد يعيد للجامعات والمعهد "استقاليتها وإمكانياتها الخاصة في تحديد مسارها بحرية. وهذا من شـأنه تعزيز جودة البحث والتدريس".

يذكر أن "البند المدني" ينص على التزام المؤسسات العلمية مثل الجامعات بالبحث للأغراض المدنية فقط. وبدأ سريان أول بند مدني عام 1986 في جامعة بريمن، وتبعتها في ذلك العديد من الجامعات والمعاهد الألمانية. ولا توجد مثل هذه المادة القانونية إلا في دول قليلة أخرى غير ألمانيا، كاليابان مثلاً التي خرجت مهزومة من الحرب العالمية الثانية أيضاً. وتأتت فكرة  "البند المدني" من حركة السلام العالمية وترتبط مباشرة بسياسة خفض التسلح الدولي.

تجدر الإشارة إلى ان القانون الجديد منح مؤسسات التعليم العالي في الولاية الألمانية أيضاً اعتماد الحضور الإلزامي للطلاب.

 

ع.غ/ ط.أ (د ب أ)

  • Universität Leipzig Labor

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    نبدأ بترتيب عكسي. في المركز العاشر جاءت جامعة لايبزغ. تخرج منها غوته، نيتشه، فاغنر وأنغيلا ميركل. 9 من خريجيها نالوا جائزة نوبل. كلية الطب فيها تضم 3000 طالب.

  • Symbolbild Bachelor-Master-System

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    9- تشتهر جامعة فرايبورغ بتدريس الإنسانيات والعلوم الطبيعية. ولكنها تضم أيضا كلية للطب ومشافٍ ومؤسسات طبية عدة. يعمل فيها 10 آلاف طبيب وممرض، وتعالج 58 ألف مريض سنويا.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Universität Tübingen

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    8- جامعة توبنغن: إحدى أقدم الجامعات الكلاسيكية في ألمانيا. تمتاز بنجاحها في مضمار الدراسات الطبية والطبيعية. عدد كبير من خريجيها نالوا جائزة نوبل للطب.

  • Medizinstudent

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    7- الكلية الطبية في جامعة فورتسبورغ ، أنشئت عام 1402، ثم أعيد إنشاؤها عام 1582 ، وبذا فهي تقف ضمن اعرق المؤسسات الجامعيات في ألمانيا. وتضم 16 معهدا و21 قسما طبيا.

  • Wilhelms Universität in Münster FLASH-Galerie

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    6- جامعة مونستر: أنشئت الجامعة عام 1780. تضم حاليا 15 كلية، تغطي 250 حلقة دراسية. وتفتخر الجامعة بأنها تضم نحو 5 آلاف مدرس، و37 ألف طالب.

  • Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    5- جامعة ماغديبورغ: إحدى أحدث جامعات ألمانيا، وقد استحدثت الكلية الطبية فيها عام 1993. تضم 1300 متخصصا في الطب. مشفى الكلية يستقبل نحو 45 ألف مريض سنويا.

  • Universität Witten-Herdecke

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    4- جامعة فيتن/هيرديكه: جامعة خاصة أنشئت عام 1983 تضم 1200 طالبا يدرسون الطب والتمريض وطب الأسنان، وغيرها. يدفع الطالب بين 400 إلى 1000 يورو شهريا كأجور تعليم.

  • Universität Lübeck

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    جامعة لوبيك: كلية الطب فيها تتصدى لأمراض تنتشر في القرن الواحد والعشرين. وتركز حاليا على إصابات والتهابات الدماغ، وسلوك جهاز الهضم، وعلوم الجينات.

  • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    2- جامعة آخن التقنية: تأسست عام 1966، وتضم كلية طبية استثنائية الإمكانات. كما يوجد فيها عيادات كثيرة ومعاهد أبحاث وعيادات تجريبية. يدرس في كلية الطب نحو 2700 طالب.

  • Bibliothek Universität Heidelberg

    أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا

    1- أفضل كلية طب في ألمانيا موجودة في جامعة هايدلبيرغ: يبلغ عمر الكلية الطبية في هذه الجامعة العريقة 6 قرون، وتسعى للاستجابة لتحديات القرن الـ21. الكاتب: ملهم الملائكة/ ف.ي


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