 قانون التدفئة يتسبب في تراجع قياسي في تأييد الألمان لحزب الخضر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قانون التدفئة يتسبب في تراجع قياسي في تأييد الألمان لحزب الخضر

أظهر استطلاع أجراه معهد إنسا تراجع تأييد الألمان لحزب الخضر حاليا إلى 13 بالمائة، وهو أسوأ مستوى يصل إليه الحزب منذ خمس سنوات. ويضم الائتلاف الحاكم بألمانيا كل من الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر و"الديمقراطي الحر".

أنالينا بيربوك والوزيرهابيك وأعضاء من حزب الخضر

يعتبر التراجع في مستوى تأييد الحزب أسوأ مستوى يصل إليه منذ عام 2018

كشف استطلاع حديث تراجع تأييد الألمان لحزب الخضر على خلفية الخلاف السياسي بشأن قانون التدفئة. وجاء في استطلاع "زونتاغس ترند" الذي أجراه معهد "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية ونشرت نتائجه في عددها الصادر اليوم الأحد (28 أيار/ مايو)، أن تأييد الألمان لحزب الخضر تراجع حاليا إلى 13%، وهي أسوأ مستوى يصل إليه الحزب منذ عام 2018.

مختارات

كشف استطلاع حديث بألمانيا عن تساوي تأييد المواطنين الألمان حاليا لحزب البديل من أجل ألمانيا (اليميني الشعبوي) المعارض مع حزب الخضر الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا.

دعت الرئيسة المشاركة لحزب الخضر الحزب الديمقراطي الحر للدخول في محادثات استكشافية ثلاثية الأطراف مع الحزب الاشتراكي بشأن تشكيل ائتلاف حاكم، الأمر الذي لم يعتبره الرئيس المشارك للحزب رفضا تاما لبحث ائتلاف "جامايكا".

"بيت الائتلاف (الحكومي) يحترق". هكذا عنونت صحيفة ألمانية مسلطة الضوء على قضايا تهدد بتصدع الحكومة في البلاد. ما هي أبرز تلك الملفات المثيرة للتوتر بين الخضر والليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين؟

وتراجع تأييد الألمان لحزب الخضر بذلك بنسبة نقطة مئوية مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي لمعهد "إنسا".  وفي المقابل زاد تأييد الألمان لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض في هذا الاستطلاع بنسبة نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي، ووصل إلى 18%.

وفقد أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم والذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، نقطة مئوية وتراجعت نسبة تأييده بين المواطنين إلى 20%. وتنتمي وزيرة الخارجية آنالينا بيربوك لحزب الخضر.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم بألمانيا يضم الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وظل تأييد الألمان للاتحاد المسيحي، وهو أكبر تكتل حزبي بألمانيا يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، عند نسبة 28%. . وخسر حزب اليسار المعارض أيضا نقطة مئوية وتراجع تأييد الألمان له إلى 4%، بحسب الاستطلاع.

جدير بالذكر أن استطلاع معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي شمل 1207 أشخاص، وتم إجراؤه في الفترة بين 22 و26 أيار/مايو الجاري.

وبحسب مسودة قانون التدفئة التي أقرها مجلس الوزراء بالفعل، من المقرر تشغيل كل أنظمة التدفئة التي تم تركيبها حديثا إن أمكن بطاقة خضراء بنسبة 65% اعتبارا من عام 2024، على أن يكون من الممكن مواصلة تشغيل أنظمة التدفئة الموجودة بالفعل التي تعمل بالنفط وإصلاح التالف منها.

ع.أج/ م س (د ب ا)

مرشحون من أصول أجنبية يسعون لتعزيز حضورهم في الحياة السياسية