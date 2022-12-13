 قانون ″احترام الزواج″ - الرئيس الأمريكي يوقع قانون زواج المثليين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.12.2022

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قانون "احترام الزواج" - الرئيس الأمريكي يوقع قانون زواج المثليين

تجمع آلاف من الأشخاص أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن واحتفلوا، عندما وقع الرئيس جو بايدن على قانون "احترام الزواج". وكان بايدن قد عبّر، قبل عشرة أعوام، عندما كان نائب لأوباما، عن تأييده حقّ الزواج للجميع.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع على قانون احترام الزواج (13/12/2022)

الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع على قانون "احترام الزواج"

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن (الثلاثاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022) في حديقة البيت الأبيض بحضور آلاف المدعوّين قانوناً يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولدى إصداره القانون رحّب الرئيس الأميركي بـ"خطوة مفصلية نحو المساواة والحرية والعدالة، ليس للبعض فحسب، بل للجميع". ويطلق على هذا القانون بالانجليزية "Respect for Marriage Act" (قانون احترام الزواج).

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ويحمل توقيع هذا القانون رمزية كبرى خصوصاً للرئيس الأميركي الذي كان قد عبّر، قبل عشرة أعوام حين كان نائبًا للرئيس باراك أوباما، عن تأييده حقّ الزواج للجميع.
ودعا بايدن إلى حفل توقيع القانون "مجموعة من البرلمانيين" من الحزب الديموقراطي ومن المعارضين الجمهوريين، بالإضافة إلى "ناشطين وأشخاص بادروا بإجراءات قانونية بشأن الزواج للجميع" في الولايات المتحدة، حسبما أفادت الاثنين الناطقة باسمه كارين جان-بيار.
وأكّدت جان-بيار، وهي أول امرأة سوداء ومثلية تشغل منصب متحدثة باسم البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة، أن هذا القانون "سيجلب راحة البال لملايين الأزواج من مجتمع الميم-عين ومن أعراق مختلفة وهم باتوا يتمتّعون بالحقوق والحماية التي يستحقونها هم وأطفالهم".
وتكفل المحكمة العليا حق المثليين في الزواج في الولايات المتحدة منذ 2015. لكن بعد التغيير التاريخي في قرارها بشأن الإجهاض في حزيران/يونيو، خشي عدد كبير من التقدميين تبدلًا في هذه القضية أيضًا.
وألغى النص الذي أقرّه الكونغرس تشريعًا سابقًا يعرّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة حصرًا. وهو يمنع موظفي السجل المدني أيا تكن الولاية التي يعملون فيها، من أي تمييز حيال الأزواج "بسبب الجنس أو العرق أو الاتنية أو الأصل".
وبعد أقل من عشرة أيام على تبنّيه في مجلس الشيوخ، أقرّ القانون في مجلس النواب بأصوات جميع الديموقراطيين و39 جمهورياً بينما عارضه 169 جمهورياً.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب)

المحكمة العليا في واشنطن تبيح زواج المثليين

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