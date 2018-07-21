قانون إيطالي جديد يغري كبار النجوم بالعودة إلى الـ"كالتشيو"

كانت أكبر مفاجأة حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية لكرة القدم، انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي. فصاحب الأعوام الثلاثة والثلاثون وقع عقدا لمدة أربع سنوات مقابل نحو 117 مليون يورو، وسيحصل رونالدو على 30 مليون يورو راتبا سنويا، وهو مبلغ لم يكن يحصل عليه في الريال طبعا.

وقيل إن رونالدو تشجع للذهاب إلى نادي "السيدة العجوز" بعد التصفيق الحار والتقدير الذي لقيه من جماهير الفريق عندما سجل هدفه التاريخي من ضربة مزدوجة خلفية (دابلكيك) في مرمى بوفون، خلال مباراة النادي الملكي مع يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الضربة المزدوجة الخلفية سجل من خلالها رونالدو هدفا تاريخيا في مرمى يوفنتوس نال تصفيق جماهير النادي الإيطالي نفسه

إيطاليا تتحول لواحة ضريبية

غير أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت بعدا آخر لانتقال رونالدو، وهو الإصلاح الضريبي الجديد في القانون الإيطالي الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، والذي بسببه أصبح النجوم الكبار، مثل رونالدو، يتمتعون بميزة ضريبية كبرى مقارنة مع البلاد الأخرى.

وبناء على ما نقل موقع "شبورت بيلد" الألماني عن الصحيفة الإسبانية اليوم الإثنين فإن القانون الإيطالي الجديد يتضمن ضرائب إجمالية موحدة عن حقوق الصور، وتم إدخال هذه التغييرات لكي تغري النجوم أصحاب الملايين بالذهاب للدوري الإيطالي.

وينص القانون الجديد على أن يدفع اللاعب ضرائب بقيمة 100 ألف يورو إجمالا للسطات الإيطالية عن حقوق الصور خارج إيطاليا، بصرف النظر عن عائدات اللاعب من تلك الصور أو المقابل المادي الذي يحصل عليه من عقد الرعاية. وهو ما يعني فارقا كبيرا بين إيطاليا والدول الأخرى، التي تفرض ضرائب على كل ما يدخل للاعب.

وكان رونالدو قد توصل إلى اتفاق مؤخرا مع سلطات الضرائب في إسبانيا لتجنب السجن لمدة عامين. وبناء على الاتفاق سيدفع رونالدو ما يبلغ نحو 19 مليون يورو، مع إيقاف تنفيذ السجن عامين، وكانت الاتهامات الرئيسية للاعب في المقام الأول تتعلق بحقوق الصور.

ويقول موقع شبورت بيلد إن قرار رونالدو بالرحيل لإيطاليا يمكن أن يغري نجوما آخرين بالرحيل إلى الكالتشيو، فهناك أيضا الكرواتي لوكا مودريتش وغيره من كبار النجوم، الذي يجري الربط بينهم حاليا وبين الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

ص.ش