قانون إيطالي جديد يغري كبار النجوم بالعودة إلى الـ"كالتشيو"

كانت أكبر مفاجأة حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية لكرة القدم، انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي. فصاحب الأعوام الثلاثة والثلاثون وقع عقدا لمدة أربع سنوات مقابل نحو 117 مليون يورو، وسيحصل رونالدو على 30 مليون يورو راتبا سنويا، وهو مبلغ لم يكن يحصل عليه في الريال طبعا.
وقيل إن رونالدو تشجع للذهاب إلى نادي "السيدة العجوز" بعد التصفيق الحار والتقدير الذي لقيه من جماهير الفريق عندما سجل هدفه التاريخي من ضربة مزدوجة خلفية (دابلكيك) في مرمى بوفون، خلال مباراة النادي الملكي مع يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
الضربة المزدوجة الخلفية سجل من خلالها رونالدو هدفا تاريخيا في مرمى يوفنتوس نال تصفيق جماهير النادي الإيطالي نفسه
إيطاليا تتحول لواحة ضريبية
غير أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت بعدا آخر لانتقال رونالدو، وهو الإصلاح الضريبي الجديد في القانون الإيطالي الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، والذي بسببه أصبح النجوم الكبار، مثل رونالدو، يتمتعون بميزة ضريبية كبرى مقارنة مع البلاد الأخرى.
وبناء على ما نقل موقع "شبورت بيلد" الألماني عن الصحيفة الإسبانية اليوم الإثنين فإن القانون الإيطالي الجديد يتضمن ضرائب إجمالية موحدة عن حقوق الصور، وتم إدخال هذه التغييرات لكي تغري النجوم أصحاب الملايين بالذهاب للدوري الإيطالي.
وينص القانون الجديد على أن يدفع اللاعب ضرائب بقيمة 100 ألف يورو إجمالا للسطات الإيطالية عن حقوق الصور خارج إيطاليا، بصرف النظر عن عائدات اللاعب من تلك الصور أو المقابل المادي الذي يحصل عليه من عقد الرعاية. وهو ما يعني فارقا كبيرا بين إيطاليا والدول الأخرى، التي تفرض ضرائب على كل ما يدخل للاعب.
وكان رونالدو قد توصل إلى اتفاق مؤخرا مع سلطات الضرائب في إسبانيا لتجنب السجن لمدة عامين. وبناء على الاتفاق سيدفع رونالدو ما يبلغ نحو 19 مليون يورو، مع إيقاف تنفيذ السجن عامين، وكانت الاتهامات الرئيسية للاعب في المقام الأول تتعلق بحقوق الصور.
ويقول موقع شبورت بيلد إن قرار رونالدو بالرحيل لإيطاليا يمكن أن يغري نجوما آخرين بالرحيل إلى الكالتشيو، فهناك أيضا الكرواتي لوكا مودريتش وغيره من كبار النجوم، الذي يجري الربط بينهم حاليا وبين الانتقال إلى الدوري الإيطالي.
ص.ش
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
"السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة