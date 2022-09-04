قانون أوروبي لاستعادة وتأهيل 20% من المساحات البرية والبحرية

تونس "الخضراء".. من "مطمور روما" إلى بلد يعاني من العطش

عرفت تونس تاريخيا بلقب "مطمور روما" على خلفية أراضيها الخصبة وإنتاجها الزراعي الوفير. لكن تلك الصورة أصبحت من الماضي في ظل أزمة المياه في هذا البلد، ما بات يهدد أمنه الغذائي والمائي. فكيف تبدو تونس "الخضراء" اليوم؟