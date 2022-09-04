 قانون أوروبي لاستعادة وتأهيل المساحات البرية والبحرية | DW الأخبار | DW | 12.07.2023

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قانون أوروبي لاستعادة وتأهيل المساحات البرية والبحرية

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