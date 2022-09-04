قانون أوروبي لاستعادة وتأهيل المساحات البرية والبحرية

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الاتحاد الأوروبي يدرس قانونا لاستعادة وتأهيل 20 بالمائة من مناطق المساحات البرية والبحرية بحلول عام 2030، ما هي الأهداف من وراء ذلك؟
رغم المعارضة والانقسام بين أعضائه صوت البرلمان الأوروبي على "قانون استعادة الطبيعة". واشتكت جمعيات المزارعين كما اشتكى السياسيون المحافظون من الإجراءات الوقائية التي سيفرضها القانون، فيما دعمه أنصار البيئة ونشطاء المناخ.
عرفت تونس تاريخيا بلقب "مطمور روما" على خلفية أراضيها الخصبة وإنتاجها الزراعي الوفير. لكن تلك الصورة أصبحت من الماضي في ظل أزمة المياه في هذا البلد، ما بات يهدد أمنه الغذائي والمائي. فكيف تبدو تونس "الخضراء" اليوم؟
قريبًا قد يتمكن المهاجرون في أوروبا من تزويد بلدانهم بـ"بندورة بلدية"... والحصول على "باذنجان للمكدوس".. وربما قريبًا "جبنة ولبنة بلدية".. ليس عن طريق الاستيراد بل بالاستعانة بـ"الزراعة المحلية".. كيف؟ الجواب: "حاكورة"
كان يُنظر للعولمة على أنها ضمانة لتحقيق النمو الاقتصادي. لكن التجارة العادلة تفقد أهميتها بشكل متزايد.
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