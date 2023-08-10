قالت مجموعة إيكواس إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا لم تعيد الطغمة العسكرية هناك الرئيس المخلوع

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قالت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (الإيكواس) إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا لم تعيد الطغمة العسكرية هناك الرئيس المخلوع. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع استمر يومين لقادة دفاع الكتلة.
أعلن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في ختام قمة في نيجيريا، عن دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيا. بيد أنّ رئيس ساحل العاجل تحدث عن ضوء أخضر لعملية عسكرية قريبا لاستعادة النظام الدستوري.
أعلن وفد الوساطة الديني النيجيري، في اليوم التالي من زيارته إلى نيامي، أنّ الانقلابيين منفتحون على الحوار. ونقل الوفد عن قائد الانقلاب قوله "إنّ بابه فتوح للبحث في المسار الدبلوماسي والسلام" من أجل حل الأزمة في النيجر.
في مستهل جولتها الأفريقية أشادت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه بمجموعة "إيكواس" قائلة إنها "تلعب الدور الحاسم في البحث عن حل سلمي في صراع النيجر". شولسته أجرت محادثات في موريتانيا حول تطورات الوضع في منطقة الساحل.
أعلن الانقلابيون في النيجر تشكيل حكومة مكونة من 21 عضوًا، قبيل قمة حاسمة لإيكواس تتناول إمكانية التدخل العسكري في البلد الأفريقي. وحذرت المنظمة بأنها ستتخذ "قرارات مهمة" خلال القمة المنعقدة في عاصمة نيجيريا.
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