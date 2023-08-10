 قالت مجموعة إيكواس إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا لم تعيد الطغمة العسكرية هناك الرئيس المخلوع | DW الأخبار | DW | 19.08.2023

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DW الأخبار

قالت مجموعة إيكواس إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا لم تعيد الطغمة العسكرية هناك الرئيس المخلوع

قالت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (الإيكواس) إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا لم تعيد الطغمة العسكرية هناك الرئيس المخلوع. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع استمر يومين لقادة دفاع الكتلة.

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30.07.2023 Chairperson of Economic Community of West African States (ECOWAS) and President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, reacts while addressing the ECOWAS head of states and government in Abuja on July 30, 2023. West African leaders were to meet on Sunday for a crisis summit on the coup in Niger, where protesters tried to storm the French embassy after the junta warned of an imminent military intervention. In the third coup to fell a leader in Africa's restive Sahel region in as many years, Niger's elected president, Mohamed Bazoum, has been held by the military since Wednesday. (Photo by Kola SULAIMON / AFP) (Photo by KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images)

انقلاب النيجر يضع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على المحك 10.08.2023

This video frame grab image obtained by AFP from ORTN - Télé Sahel on July 28, 2023 shows General Abdourahamane Tiani, Niger’s new strongman, speaking on national television and reads a statement as President of the National Council for the Safeguarding of the Fatherland, after the ouster of President-elect Mohamed Bazoum. The chief of the Presidential Guard justifies the coup by evoking the continued deterioration of the security situation in the country, as well as poor economic and social governance. (Photo by ORTN - Télé Sahel / AFP)

التدخل العسكري في النيجر.. لماذا تتردد إيكواس؟ 15.08.2023

NIAMEY, NIGER - AUGUST 06: General Mohamed Toumba(C) Commander of the Presidential Guard Regiment, who led the junta called the National Council for the Protection of the Homeland (CNSP) after the coup and headed the transitional government, attends the demonstration of coup supporters and greets them at a stadium in the capital city of Niger, Niamey on August 6, 2023. The 7-day deadline given by Economic Community of West African States (ECOWAS) to the military junta on July 30 for the release and reinstatement of President Mohamed Bazum will expire before midnight. Balima Boureima / Anadolu Agency

النيجر.. المجلس العسكري يتجاهل مهلة إكواس 07.08.2023

المواطنون في النيجر يدعمون الإنقلاب العسكري ويرفضون التدخل في شؤون البلاد

المواطنون في النيجر يؤيدون الإنقلاب العسكري ويرفضون التدخل في شؤونهم 06.08.2023

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حرائق الغابات في كندا في تفاقم مستمر والأيام القادمة ستكون الأسوأ 19.08.2023

بالتزامن مع انعقاد قمة أمنية دولية في موسكو، تحاول الدعاية الروسية التقليل من شأن الأسلحة التي يمد بها الغرب أوكرانيا

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10.08.2023 Nigeria's President, Bola Ahmed Tinubu, center first row, poses for a group photo with other West African leaders before an ECOWAS meeting in Abuja, Nigeria. Thursday, Aug. 10, 2023. West African heads of state began meeting Thursday on next steps after Niger's military junta defied their deadline to reinstate the nation's deposed president, but analysts say the bloc known as ECOWAS may be running out of options as support fades for a military intervention. (AP Photo/Gbemiga Olamikan)

النيجر.. إيكواس تفضل الحل الدبلوماسي ولا تستبعد الخيار العسكري 10.08.2023

أعلن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في ختام قمة في نيجيريا، عن دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيا. بيد أنّ رئيس ساحل العاجل تحدث عن ضوء أخضر لعملية عسكرية قريبا لاستعادة النظام الدستوري.

FILE PHOTO: General Abdourahmane Tiani, who was declared as the new head of state of Niger by leaders of a coup, arrives to meet with ministers in Niamey, Niger July 28, 2023. REUTERS/Balima Boureima/File Photo

وفد ديني نيجيري: انقلابيو النيجر منفتحون على الحوار 13.08.2023

أعلن وفد الوساطة الديني النيجيري، في اليوم التالي من زيارته إلى نيامي، أنّ الانقلابيين منفتحون على الحوار. ونقل الوفد عن قائد الانقلاب قوله "إنّ بابه فتوح للبحث في المسار الدبلوماسي والسلام" من أجل حل الأزمة في النيجر.

Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze wird in Empfang genommen vom Minister fuer wirtschaftliche Angelegenheiten von Mauretanien, Abdessalem Ould Mohamed Sale in Nouakchott, 14.08.2023. Nouakchott Mauretanien *** Federal Minister for Economic Cooperation and Development Svenja Schulze is received by the Minister for Economic Affairs of Mauritania, Abdessalem Ould Mohamed Sale in Nouakchott, 14 08 2023 Nouakchott Mauritania Copyright: xLeonxKuegeler/photothek.dex

شولسته من موريتانيا: إيكواس تلعب دورا حاسما في صراع النيجر 14.08.2023

في مستهل جولتها الأفريقية أشادت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه بمجموعة "إيكواس" قائلة إنها "تلعب الدور الحاسم في البحث عن حل سلمي في صراع النيجر". شولسته أجرت محادثات في موريتانيا حول تطورات الوضع في منطقة الساحل.

Members of a military council that staged a coup in Niger attend a rally at a stadium in Niamey, Niger, August 6, 2023. REUTERS/Mahamadou Hamidou NO RESALES. NO ARCHIVES

انقلابيو النيجر يشكلون حكومة قبيل قمة حاسمة لإيكواس 10.08.2023

أعلن الانقلابيون في النيجر تشكيل حكومة مكونة من 21 عضوًا، قبيل قمة حاسمة لإيكواس تتناول إمكانية التدخل العسكري في البلد الأفريقي. وحذرت المنظمة بأنها ستتخذ "قرارات مهمة" خلال القمة المنعقدة في عاصمة نيجيريا.