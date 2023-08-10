قالت مجموعة إيكواس إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا لم تعيد الطغمة العسكرية هناك الرئيس المخلوع

وفد ديني نيجيري: انقلابيو النيجر منفتحون على الحوار

أعلن وفد الوساطة الديني النيجيري، في اليوم التالي من زيارته إلى نيامي، أنّ الانقلابيين منفتحون على الحوار. ونقل الوفد عن قائد الانقلاب قوله "إنّ بابه فتوح للبحث في المسار الدبلوماسي والسلام" من أجل حل الأزمة في النيجر.