 قاعات السكن - نمط عيش مغاير | المستقبل الآن | DW | 18.09.2022

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المستقبل الآن

قاعات السكن - نمط عيش مغاير

يمثل العيش في القاعات مفهومًا جديدًا. في سويسرا تحاول بعض العائلات تجربة هذا النمط من العيش في قاعات مشتركة بوظائف متعددة، وتُستَخْدَمُ مساحاتُها العمودية والأفقية للعيش أيضاً.

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