قاعات السكن - نمط عيش مغاير

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يمثل العيش في القاعات مفهومًا جديدًا. في سويسرا تحاول بعض العائلات تجربة هذا النمط من العيش في قاعات مشتركة بوظائف متعددة، وتُستَخْدَمُ مساحاتُها العمودية والأفقية للعيش أيضاً.
أوروبا تتساءل عن الأشياء الخاطئة التي فعلتها الحكومة الاسبانية في إدارة جائحة كورونا، لكن هنا يجب القول أن الكثير كان سيئا قبل الجائحة، فتكاليف الحياة مرتفعة والمدن الكبيرة مكتظة وهي بالفعل أرض خصبة لانتشار الفيروس.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول