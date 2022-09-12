المستقبل الآن

قاعات السكن - نمط عيش مغاير

يمثل العيش في القاعات مفهومًا جديدًا. في سويسرا تحاول بعض العائلات تجربة هذا النمط من العيش في قاعات مشتركة بوظائف متعددة، وتُستَخْدَمُ مساحاتُها العمودية والأفقية للعيش أيضاً.