قاض أميركي يرفض منع نشر كتاب بولتون وترامب يتوعد

أكد دونالد ترامب السبت (20 حزيران/يونيو 2020) أن مستشاره السابق جون بولتون سيدفع "ثمناً باهظاً" لـ "خرقه القانون" عبر نشر كتابه الذي يشكل إحراجاً للرئيس الأميركي قبل بضعة أشهر من الانتخابات. وكتب ترامب على تويتر "بولتون خرق القانون، وقد تم استدعاؤه وتوبيخه على ذلك، وسيدفع ثمناً باهظاً"، مضيفاً أن بولتون "يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم. والآن ستلقى القنابل عليه".

وكان قاض فدرالي قد رد السبت التماساً قدّمته الإدارة الأميركية لمنع نشر كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس ترامب. وجاء في قرار القاضي رويس لامبرت أن بولتون لم يستحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن مذكراته لا تحوي معلومات مصنفة سرية. وتابع القرار "في حين يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب".

وبات الكتاب متوافراً في المكتبات وسيبدأ بيعه الأسبوع المقبل. وتم شحن نسخ هائلة من كتاب "ذا روم وير إت هابند" إلى المكتبات استعداداً لنشره الثلاثاء، وقد أوردت وسائل إعلام عدة قسماً كبيراً مما يحويه من انتقادات حادة لترامب. ويروي الكتاب الفترة التي تولى فيها بولتون منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي مدى 17 شهراً، وانتهت باستقالته في أيلول/سبتمبر.

ويعتبر بولتون في كتابه أن ترامب "غير مؤهل" للرئاسة، ويصف سيّد البيت الأبيض "ملتمساً" من نظيره الصيني مساعدته في تعزيز حظوظه بالفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عبر زيادة المشتريات الصينية من منتوجات المزارع الأميركية من أجل كسب أصوات الولايات الزراعية.

خ.س/أ.ح(أ ف ب)