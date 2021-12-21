قاضٍ بريطاني يمنح طليقة حاكم دبي حضانة طفليهما

بعد معركة قضائية طويلة في المحكمة العليا في لندن بين الشيخ محمد وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبد الله الثاني، أصدر قاضٍ بريطاني كبير حكما الأم مسؤولية رعاية طفليهما وحدها. ويتوج الحكم نهاية استثنائية ومريرة لمعركة حضانة مكلفة للغاية استمرت لمدة ثلاث سنوات في المحكمة العليا في لندن بين حاكم دبي و زوجته السابقة الأميرة هيا.وبهذا الحكم تصبح الأميرة هيا هي المسؤولة الوحيدة عن تربية الأطفال وتنشأتهم ومكان تواجدهم.

وكانت محكمة لندن قد قضت في وقت سابق بأن حاكم دبي قد جعل هيا تخشى على حياتها، حيث قام بخطف اثنتين من بناته من زواج آخر وأساء معاملتهن. كما أصدر أوامر بالتجسس على هواتف زوجته السابقة وفريق محاميها في إطار "حملة ترويع وتهديد مستمرة” خلال معركة حضانة أطفالهما. وقالت المحكمة إن بن راشد استخدم برنامج "بيغاسوس" للتجسس، بغية اختراق هاتف الأميرة هيا، وهواتف بعض المقربين منها.

ودخل بن راشد والأميرة هيا في معركة حضانة طويلة ومريرة ومكلفة منذ أن هربت إلى بريطانيا مع طفليها جليلة (13 عاما) وزايد (9 أعوام). وقالت إنها تخشى على سلامتها ويجب على الأب توفير حوالي 554 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لرعاية الأطفال على المدى الطويل. وبهذا الحكم انتهت قضية كلفت أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني في أتعاب المحامين، حيث وصفها مختصون بأنها مبالغ مالية هائلة.

ع.أ.ج/ و ب (رويترز)