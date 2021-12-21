 قاضٍ بريطاني يمنح طليقة حاكم دبي حضانة طفليهما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قاضٍ بريطاني يمنح طليقة حاكم دبي حضانة طفليهما

خلص قاضٍ بريطاني إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد "أساء بشدة" معاملة زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين وقرر منحها مسؤولية رعاية طفليهما وحدها. ويتوج الحكم نهاية معركة حضانة غير عادية ومكلفة للغاية في بريطانيا.

صورة من الأرشيف تجمع حاكم دبي بزوجته السابقة الأميرة هيا

صورة من الأرشيف تجمع حاكم دبي بزوجته السابقة الأميرة هيا

بعد معركة قضائية طويلة في المحكمة العليا في لندن بين الشيخ محمد وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبد الله الثاني، أصدر قاضٍ بريطاني كبير حكما الأم مسؤولية رعاية طفليهما وحدها. ويتوج الحكم نهاية استثنائية ومريرة لمعركة حضانة مكلفة للغاية استمرت لمدة ثلاث سنوات في المحكمة العليا في لندن بين حاكم دبي و زوجته السابقة الأميرة هيا.وبهذا الحكم تصبح الأميرة هيا هي المسؤولة الوحيدة عن تربية الأطفال وتنشأتهم ومكان تواجدهم.

مختارات

دعت منظمات حقوقية دولية الأمم المتحدة إلى التدخل في قضية الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي وممارسة ضغوط دولية "لإطلاق سراحها" بعدما قالت في تسجيلات إنها "سجينة"، لكن السلطات الإماراتية لم تعلق على هذه الاتهامات.

انتشرت فيديوهات للشيخة لطيفة تتهم فيها والدها، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحبسها ومنعها من الخروج، بعد محاولاتها الفاشلة في الهروب من البلاد. لكن أين هي الآن وماذا حل بها بعد انقطاع اتصال أصدقائها معها؟

في إطار معركة الحضانة في المحاكم البريطانية بين حاكم دبي وزوجته السابقة، خلصت المحكمة إلى أن الشيخ محمد آل مكتوم أمر باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف زوجته الأميرة هيا بنت الحسين وفريق محاميها.

وكانت محكمة لندن قد قضت في وقت سابق بأن حاكم دبي قد جعل هيا تخشى على حياتها، حيث قام بخطف اثنتين من بناته من زواج آخر وأساء معاملتهن. كما أصدر أوامر بالتجسس على هواتف زوجته السابقة وفريق محاميها في إطار "حملة ترويع وتهديد مستمرة” خلال معركة حضانة أطفالهما. وقالت المحكمة إن بن راشد استخدم برنامج "بيغاسوس" للتجسس، بغية اختراق هاتف الأميرة هيا، وهواتف بعض المقربين منها.

ودخل بن راشد والأميرة هيا في معركة حضانة طويلة ومريرة ومكلفة منذ أن هربت إلى بريطانيا مع طفليها جليلة (13 عاما) وزايد (9 أعوام). وقالت إنها تخشى على سلامتها ويجب على الأب توفير حوالي 554 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لرعاية الأطفال على المدى الطويل. وبهذا الحكم انتهت قضية كلفت أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني في أتعاب المحامين، حيث وصفها مختصون بأنها مبالغ مالية هائلة.

ع.أ.ج/ و ب (رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:28

حاكم دبي ملزم بدفع ثلاثة أرباع مليار دولار لطليقته

مواضيع ذات صلة

20.06.2017 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum court case. File photo dated 20/6/2017 of Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum and Princess Haya bint Al Hussein of Jordan (left) with family in the winners enclosure during day one of Royal Ascot at Ascot Racecourse.The ruler of Dubai authorised the hacking of his former wife and her lawyers' phones with multi-million-pound spyware during a legal battle over their two children, the High Court has found. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 72, gave his express or implied authority for the phone of his sixth wife Princess Haya Bint Al Hussein, 47, to be infiltrated with Pegasus spyware during the ongoing legal case, the court ruled. Issue date: Wednesday October 6, 2021. See PA story COURTS Sheikh. Photo credit should read: John Walton/PA Wire URN:62908711

محكمة تأمر حاكم دبي بدفع 554 مليون جنيه استرليني لزوجته السابقة 21.12.2021

فيما يعد أكبر تسوية في قضايا الأسرة تشهدها بريطانيا، قضت المحكمة العليا في لندن بأن يدفع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 554 مليون جنيه استرليني لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.

In this Saturday, Dec. 15, 2018 photo, released on Monday, Dec. 24, 2018, by the United Arab Emirates' Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum, a daughter of Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, left, meets Mary Robinson, a former United Nations High Commissioner for Human Rights and former president of Ireland, in Dubai, United Arab Emirates. The UAE released the first images of Sheikha Latifa on Monday, months after friends and supporters say she disappeared following commandos storming a boat carrying her off the coast of India after she fled the Emirates. (United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation via AP) |

منظمات حقوقية تطالب بالتحرك لـ"لإطلاق سراح" الشيخة لطيفة 18.02.2021

دعت منظمات حقوقية دولية الأمم المتحدة إلى التدخل في قضية الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي وممارسة ضغوط دولية "لإطلاق سراحها" بعدما قالت في تسجيلات إنها "سجينة"، لكن السلطات الإماراتية لم تعلق على هذه الاتهامات.

21.07.2021 A woman checks the website of Israel-made Pegasus spyware at an office in the Cypriot capital Nicosia on July 21, 2021. - Reports that Israel-made Pegasus spyware has been used to monitor activists, journalists and politicians around the world highlight the diplomatic risks of nurturing and exporting oppressive technology, experts warned. Private Israeli firm NSO Group has denied media reports its Pegasus software is linked to the mass surveillance of journalists and rights defenders, and insisted that all sales of its technology are approved by Israel's defence ministry. (Photo by Mario GOLDMAN / AFP) (Photo by MARIO GOLDMAN/AFP via Getty Images)

أبرز الدول التي كانت ضحية فضيحة "بيغاسوس" 23.07.2021

ما يزال دوي فضيحة التجسس على هواتف أكثر من 50 ألف صحفي وسياسي وناشط حقوقي من مختلف دول العالم يتردد في كل القارات. فيما يلي نظرة على آخر مستجدات الفضيحة وأبرز الدول التي تم التجسس على هواتف فيها.